Dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk arazi aracıyla tanışın

Stella Terra
Elektrikli araçlar ulaşımdan kaynaklanan emisyonların azaltılması için bir çözüm olarak lanse ediliyor. Peki elektrikli otomobiller sanıldığı kadar çevre dostu mu? Elbette değil zira bu araçların sadece üretimleri karbon yoğun olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu araçların ne kadar çevre dostu olacağı da nihayetinde şebekenin nasıl beslendiğine bağlı.
Şebekeyi tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla beslemek zor bir iş olsa da güneş enerjisi bir kaçış alanı olabilir. Güneş enerjisiyle çalışan araç konsepti yeni bir şey değil ancak bu alandaki çalışmalar, “çalışma” olmaktan da öteye gidebilmiş değil. Mesela bu alanda öne çıkan ancak başarısız olan Lightyear, projesini rafa kaldırmak zorunda kalmıştı.
Öte yandan EUT'de kendilerini Solar Team Eindhoven olarak adlandıran öğrenciler bu zorluğa karşı çalışıyorlar ve daha önce Avustralya'daki World Solar Challenge gibi yarışmaları birçok kez kazandılar. Güneş enerjisiyle çalışan yüksek verimli araçları gerçeğe yaklaştırma çabaları, dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk arazi aracının geliştirilmesine yol açtı.
630 km menzil
Yapılan açıklamaya göre ekip, süspansiyondan güneş panelleri için invertörlere kadar Stella Terra’daki neredeyse her şeyi kendileri tasarlamak zorunda kalmış. Ekip, teknolojinin sınırlarını zorladığından ve aracın piyasanın beş ila on yıl ilerisinde olduğundan da emin. 2021 yılında Solar Team Eindhoven güneş enerjisiyle çalışan karavan Stella Vita'yı tanıtmıştı. Ekip, karavanın şarj istasyonlarından gerçekten bağımsız olduğunu göstermek için Avrupa'nın en güney ucuna 2.896 km bir yolculuk yapmıştı.
Stella Terra için bu zorluk daha da çetin ve Hollanda’nın şartları ekibin test seçeneklerini sınırlıyor. Bu ayın ilerleyen günlerinde arazi aracı ilk uzun mesafeli yolculuğuna çıkacak ve Fas'a gidecek. 1.000 km’den fazla yol kat edecek olan araç, farklı coğrafyalardan geçecek ve yolculuğunu Sahra çölünde sonlandıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.