Dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk arazi aracıyla tanışın

Tam Boyutta Gör Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'ndeki (EUT) öğrenci ekibi, tamamen güneş enerjisiyle çalışan araçlarının bir başka versiyonunu daha başarıyla geliştirdi. Stella Terra adı verilen araç, arazi sürüşünün zorluklarını karşılamak için tamamen yeni bir tasarımla inşa edildi. Üstelik aracın yapabildikleri de oldukça etkileyici.

Stella Terra

Elektrikli araçlar ulaşımdan kaynaklanan emisyonların azaltılması için bir çözüm olarak lanse ediliyor. Peki elektrikli otomobiller sanıldığı kadar çevre dostu mu? Elbette değil zira bu araçların sadece üretimleri karbon yoğun olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu araçların ne kadar çevre dostu olacağı da nihayetinde şebekenin nasıl beslendiğine bağlı.

Şebekeyi tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla beslemek zor bir iş olsa da güneş enerjisi bir kaçış alanı olabilir. Güneş enerjisiyle çalışan araç konsepti yeni bir şey değil ancak bu alandaki çalışmalar, “çalışma” olmaktan da öteye gidebilmiş değil. Mesela bu alanda öne çıkan ancak başarısız olan Lightyear, projesini rafa kaldırmak zorunda kalmıştı.

Öte yandan EUT'de kendilerini Solar Team Eindhoven olarak adlandıran öğrenciler bu zorluğa karşı çalışıyorlar ve daha önce Avustralya'daki World Solar Challenge gibi yarışmaları birçok kez kazandılar. Güneş enerjisiyle çalışan yüksek verimli araçları gerçeğe yaklaştırma çabaları, dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk arazi aracının geliştirilmesine yol açtı.

630 km menzil

Tam Boyutta Gör Yola çıkabilen bir araç olan Stella Terra'nın azami hızı saatte 145 km. Ağırlığı 1,200 kg olan araç, güneşli bir günde 630 km menzile sahip. Araç gücünü çatısında yer alan güneş panellerinden alıyor ancak onu diğerlerinden ayıran şey kaputunun altındaki yapı. Asfalt üzerinde test edilen diğer yeni araç teknolojilerinin aksine, Stella Terra'nın engebeli bir sürüşe dayanması gerekiyor. Ancak mühendisler aracın ağırlığını artıramadıklarından, aracı inşa etmek için yeni bileşenlere ihtiyaç duydular. Projedekiler böyle bir araç daha önce yapılmadığı için bunları başka bir yerden de temin edemediler.

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Yapılan açıklamaya göre ekip, süspansiyondan güneş panelleri için invertörlere kadar Stella Terra’daki neredeyse her şeyi kendileri tasarlamak zorunda kalmış. Ekip, teknolojinin sınırlarını zorladığından ve aracın piyasanın beş ila on yıl ilerisinde olduğundan da emin. 2021 yılında Solar Team Eindhoven güneş enerjisiyle çalışan karavan Stella Vita'yı tanıtmıştı. Ekip, karavanın şarj istasyonlarından gerçekten bağımsız olduğunu göstermek için Avrupa'nın en güney ucuna 2.896 km bir yolculuk yapmıştı.

Stella Terra için bu zorluk daha da çetin ve Hollanda’nın şartları ekibin test seçeneklerini sınırlıyor. Bu ayın ilerleyen günlerinde arazi aracı ilk uzun mesafeli yolculuğuna çıkacak ve Fas'a gidecek. 1.000 km’den fazla yol kat edecek olan araç, farklı coğrafyalardan geçecek ve yolculuğunu Sahra çölünde sonlandıracak.

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