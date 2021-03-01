2020'nin en iyi oyunlarından Doom Eternal, 450 milyon dolardan fazla gelir elde etti

Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün yaptığı, geliştiriciliğini ise id Software'in yaptığı 2020 yılının en iyi oyunlarından biri olarak görülen Doom serisinin son oyunu Doom Eternal'ın elde ettiği gelir açıklandı.İlginizi Çekebilir Doom Eternal'ın Xbox Game Pass PC'ye ne zaman dahil olacağı açıklandı
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20 Mart 2020'de çıkışını yapan FPS türünün önemli serilerinden biri olan Doom'un yeni oyunu Doom Eternal'ın çıkışının üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmiş durumda. Eski id Software çalışanlarından birisi oyunun ilk 9 ayı içerisinde 450 milyon dolardan fazla gelir elde ettiğini LinkedIn hesabına yazmış. Kendisi bir süre sonra hesabını halka kapalı konuma getirmiş ancak ResetEra'dan bazı kullanıcılar ekran görüntüsü alabilmiş. Ekran görüntüsüne buradan bakabilirsiniz.
Resmi olarak açıklanmasa da Doom Eternal'ın 450 milyon dolar gibi bir gelir elde etmiş olması stüdyo adına güzel bir durum.
Doom Eternal şu anda PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC ve Stadia için erişilebilir durumda. Ayrıca oyunun Xbox Game Pass kütüphanesinde bulunduğunu da hatırlatalım.
https://www.gamesradar.com/doom-eternal-has-reportedly-generated-over-dollar450m/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Haketti.
DOOM bir klasik seviyoruz...
Devamının gelmesi dileği ile.
Özledik bu tarz kaliteli yapımları Dünyanın en iyi optimize oyun motoruna sahip adamlar daha ne olsun.
İnsanın parmaklarini yoruyor ama mentalite olarak cok rahatlatıyor. Rpg miş multiplayer mış falan filan ugrasilmiyor artik.
Tik tik tik gir ve oyna.
Bir kere yama indir devam et. Bazi g.tu boklu yapımcılar örnek alsın
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