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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020'nin en iyi oyunlarından Doom Eternal, 450 milyon dolardan fazla gelir elde etti

    2020 yılının başlarında çıkan ve yıla damgasını vuran oyunlardan biri olan Doom Eternal'ın ilk dokuz ayında 450 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği açıklandı.
    01 Mart 2021, 23:30 (Güncellendi, 03 Mart, 22:38)
    1,6b
    1
    25
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    2020'nin en iyi oyunlarından Doom Eternal, 450 milyon dolardan fazla gelir elde etti
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    Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün yaptığı, geliştiriciliğini ise id Software'in yaptığı 2020 yılının en iyi oyunlarından biri olarak görülen Doom serisinin son oyunu Doom Eternal'ın elde ettiği gelir açıklandı.

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    Ayrıca Bkz. "FromSoftware'ın yeni oyunu Elden Ring'in tanıtımı 23 Mart'ta yapılabilir"

    20 Mart 2020'de çıkışını yapan FPS türünün önemli serilerinden biri olan Doom'un yeni oyunu Doom Eternal'ın çıkışının üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmiş durumda. Eski id Software çalışanlarından birisi oyunun ilk 9 ayı içerisinde 450 milyon dolardan fazla gelir elde ettiğini LinkedIn hesabına yazmış. Kendisi bir süre sonra hesabını halka kapalı konuma getirmiş ancak ResetEra'dan bazı kullanıcılar ekran görüntüsü alabilmiş. Ekran görüntüsüne buradan bakabilirsiniz.

    Resmi olarak açıklanmasa da Doom Eternal'ın 450 milyon dolar gibi bir gelir elde etmiş olması stüdyo adına güzel bir durum. 

    Doom Eternal şu anda PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC ve Stadia için erişilebilir durumda. Ayrıca oyunun Xbox Game Pass kütüphanesinde bulunduğunu da hatırlatalım.



    https://www.gamesradar.com/doom-eternal-has-reportedly-generated-over-dollar450m/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    S smalsrol (Volkan Küçük) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen ygultekin82
    fps nin atası oyuna yaptıgın yoruma bak :) güldüm doğrusu
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    mertvontrier 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Tek kişilik bir oyun için çok iyi rakam.
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    themahzen (Atakan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Doom oyunlarına sıcak bakmıyordum. İlk defa Doom Eternal ile giriş yaptım. Oyun çok iyi. Hak ediyor bu başarıyı.
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    Broon ( Ş.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    TR_mahmutpek (Mahmut Pekkara) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu oyunu oynamadan ölmeyin, o kadar güzel. Ama hakkını da verin. Yani Çağlar Avcıl, Enis Kirazoğlu'nun yaşadığı soruna düşmeyin (cephane bulamamak, oyunun hızına yetişememek)
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    K Krone 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Canavar gibi oyun. Fiyatı uygun, üstelik Game Pass'te de var. Mutlaka denenmeli.
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    monacomen 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyun yapımcılığı bence geleceğin parlak mesleklerinden biri. İlerde TV üzerinden internet bağlantısı de ile her tür oyunu son grafiklerle oynayacak bir kitle büyüyor ve oyuna deliler gibi açlar. Oyun yapın gençler. Geleceği var bu pazarın.
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    Serkan Murat Yıldırım (Murat Yıldırım) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    TITANS REALM :).

    Haketti.



    DOOM bir klasik seviyoruz...

    Devamının gelmesi dileği ile.



    Özledik bu tarz kaliteli yapımları Dünyanın en iyi optimize oyun motoruna sahip adamlar daha ne olsun.



    İnsanın parmaklarini yoruyor ama mentalite olarak cok rahatlatıyor. Rpg miş multiplayer mış falan filan ugrasilmiyor artik.



    Tik tik tik gir ve oyna.

    Bir kere yama indir devam et. Bazi g.tu boklu yapımcılar örnek alsın
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    Faithful Blood Day 5 gün ( Mesaj Silindi )
    taş gibi oyun steamda 60 tlye düşüyor indirimde.haketmiş bu rakamları.
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    SPAWN-TheUndead (alper çekin) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Doom bu boru mu olsun o kadar...
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İşte oyun buna denir!
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1553 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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