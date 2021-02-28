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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    FromSoftware'ın yeni oyunu Elden Ring'in tanıtımı 23 Mart'ta yapılabilir

    FromSoftware'in neredeyse iki yıldır haber alınamayan oyunu Elden Ring önümüzdeki ay detaylı bir şekilde tanıtılabilir. 23 Mart'ta gerçekleşeceği söylenen Microsoft etkinliği işaret ediliyor.
    28 Şubat 2021, 21:45 (Güncellendi, 2 sa.)
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    FromSoftware'ın yeni oyunu Elden Ring'in tanıtımı 23 Mart'ta yapılabilir
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    FromSoftware'in heyecanla beklenen yeni oyunu Elden Ring çok yakında detaylı bir şekilde karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Oyun sektörünün ünlü gazetecesi Jason Screirer, neredeyse iki yıldır haber alınamayan Elden Ring'in yakında detaylı bir şekilde tanıtılacağını söyledi.

    Twitter'dan paylaşım yapan Screier,"Çok fazla bir bilgim yok (oyunun birçok kez ertelenmiş olması dışında). Ancak oyunun görece yakın bir zamanda gösterileceğine işaret eden güçlü kanıtlar olduğunu biliyorum. Bir Winds of Winter durumu olmayacak. Elden Ring'in sayfaları var." ifadelerini kullandı.

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    23 Mart'ta düzenlenmesi beklenen Microsoft etkinliğinde tanıtılabilir

    Sektörden Jeff Grubb ve Paul Thurrott gibi bazı güvenilir isimler, Microsoft'un Mart ayı için büyük bir oyun etkinliği planladığını söylüyor. Bethesda anlaşması nihayete erince (5 Mart'ta tamamlanacak) gerçekleşmesi beklenen bu etkinlikte Microsoft, oyun dünyasındaki gelecek planlarıyla ilgili detaylı tanıtımlar yapacak. Etkinliğin Bethesda odaklı olması bekleniyor ancak diğer bazı Xbox/PC-özel oyunları ve Elden Ring gibi üçüncü parti oyunlar da gösterilecek.

    Microsoft, yayıncı firma Bandai Namco ile Elden Ring'in tanıtım ve reklam süreci için anlaşma yapmıştı. Bu nedenle 23 Mart tarihindeki potansiyel Microsoft etkinliğinde Elden Ring'in de gösterilme olasılığı epey yüksek. Xbox patronu Phil Spencer, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, Elden Ring'in Hidetaka Miyazaki'nin bugüne kadarki en iddialı ve en büyük yapımı olduğunu belirtmişti. Biz oyundan henüz tek bir kare ble göremedik ancak Phil Spencer Elden Ring'i epey bir oynama fırsatı yakalamış.

    Hidetaka Miyazaki ve George R.R. Martin imzalı Elden Ring ilk kez E3 2019'da kısa bir sinematik fragmanla tanıtılmıştı. Ancak bu kısa fragmanın ardından FromSoftware ve Bandai Namco tamamıyla sessizliğe gömüldü. Geride bıraktığımız neredeyse iki yıllık süreçte oyundan tek bir kelime bile duyamadık. Umuyoruz önümüzdeki ay bu sessizlik nihayet sona erer.

    FromSoftware ve Hidetaka Miyazaki bugüne kadar Dark Souls serisi, Bloodborne ve Sekiro: Shadows Die Twice gibi yapımlarla oyun dünyasında büyük ses getirmeyi başarmıştı. Sıkı bir hayran kitlesine sahip olan FromSoftware'ın yeni projeleri müthiş bir heyecanla bekleniyor.



    https://www.dualshockers.com/elden-ring-new-trailer-march-23/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    A
    agent1453 8 saat önce

    Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)

    alfa-x 9 saat önce

    Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    trooe199 (Skinoski Sama) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sekiro'nun üzerine çıkabileceklerini düşünmüyorum.
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    xreaLy (Yakup UZ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sabırsızlanıyorum. Enfes olacak bence.
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