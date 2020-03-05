Aston Martin "üstü açık" süper arabası V12 Speedster'ı tanıttı

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Motor sporları denilince akla gelen ilk firmalardan olan Aston Martin’in “üstü açık” süper arabası V12 Speedster tanıtıldı. Firmanın Q bölümü tarafından geliştirilen V12 Speedster’dan sadece 88 tane üretilecek. Gücünü 700 PS güç ve 752 Nm tork üreten 5.2 litrelik çift turboşarjlı V12 silindir motorundan alan Aston Martin V12 Speedster, 0’dan 100 km/s hıza 3.5 saniyede ulaşabiliyor. Nefes kesen süper aracın son hızı ise 300 km/s.

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Aston Martin V12 Speedster’ın karbon fiber gövde panellerinin altında, otomobilin omurgası diyebileceğimiz alüminyum şasesi yer alıyor. Bu alüminyum şase, V12 Speedster’ın kardeşleri Aston Martin DBS Superleggera ve Aston Martin Vantage’ın parçalarının harmanlanması sonucu ortaya çıkmış. Süper aracın bu şasesi ise 21 inçlik merkezi kilitli tekerlekler ve 3 farklı kademeye ayarlanabilen aktif amortisörler üzerinde hareket ediyor. Karbon seramik disk frenler ise araçta standart olarak sunulan özelliklerden.

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Aston Martin V12 Speedster’ın iç mekanı karbon fiberin, derinin, kromun, alüminyumun ve üç boyutlu basılmış lastiğin birleşiminden oluşuyor. Koltuklarının arkasında bolca saklama yeri olan V12 Speedster’ın torpidosu ise ilgi çekiyor. Aston Martin süper aracın torpidosunu takıp çıkarılabilen bir deri çanta olarak tasarlamış. Ayrıca kokpitin belirli yerlerine serpiştirilmiş FA-18 savaş uçağı görselleri de dikkatleri üzerine çeken detaylardan.

McLaren Elva ve Ferrari Monza gibi “üstü açık” otomobillerin arasına katılan Aston Martin V12 Speedster’ın fiyatı £765,000.

https://www.carscoops.com/2020/03/aston-martins-limited-v12-speedster-wants-to-blow-you-away-with-its-690-hp

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