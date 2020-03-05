Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Aston Martin "üstü açık" süper arabası V12 Speedster'ı tanıttı

    İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin, yeni süper arabası V12 Speedster'ı tanıttı. Aston Martin'in " eğilmez" ve "içgüdüsel" olarak tanımladığı araç sıradışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
    2 hf.
    3b
    1
    7
    Otomobil Teknolojileri
    Yiğit Erdinç
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Aston Martin
    Tam Boyutta Gör

    Motor sporları denilince akla gelen ilk firmalardan olan Aston Martin’in “üstü açık” süper arabası V12 Speedster tanıtıldı. Firmanın Q bölümü tarafından geliştirilen V12 Speedster’dan sadece 88 tane üretilecek. Gücünü 700 PS güç ve 752 Nm tork üreten 5.2 litrelik çift turboşarjlı V12 silindir motorundan alan Aston Martin V12 Speedster, 0’dan 100 km/s hıza 3.5 saniyede ulaşabiliyor. Nefes kesen süper aracın son hızı ise 300 km/s.

    Aston Martin
    Tam Boyutta Gör

    Aston Martin V12 Speedster’ın karbon fiber gövde panellerinin altında, otomobilin omurgası diyebileceğimiz alüminyum şasesi yer alıyor. Bu alüminyum şase, V12 Speedster’ın kardeşleri Aston Martin DBS Superleggera ve Aston Martin Vantage’ın parçalarının harmanlanması sonucu ortaya çıkmış. Süper aracın bu şasesi ise 21 inçlik merkezi kilitli tekerlekler ve 3 farklı kademeye ayarlanabilen aktif amortisörler üzerinde hareket ediyor. Karbon seramik disk frenler ise araçta standart olarak sunulan özelliklerden.

    İlginizi Çekebilir Avatar 2021 Genesis G80’den ilk görüntüler geldi

    Aston Martin
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Gelmiş geçmiş en hızlı Koenigsegg tanıtıldı: Jesko Absolut"

    Aston Martin V12 Speedster’ın iç mekanı karbon fiberin, derinin, kromun, alüminyumun ve üç boyutlu basılmış lastiğin birleşiminden oluşuyor. Koltuklarının arkasında bolca saklama yeri olan V12 Speedster’ın torpidosu ise ilgi çekiyor. Aston Martin süper aracın torpidosunu takıp çıkarılabilen bir deri çanta olarak tasarlamış. Ayrıca kokpitin belirli yerlerine serpiştirilmiş FA-18 savaş uçağı görselleri de dikkatleri üzerine çeken detaylardan.

    McLaren Elva ve Ferrari Monza gibi “üstü açık” otomobillerin arasına katılan Aston Martin V12 Speedster’ın fiyatı £765,000.



    https://www.carscoops.com/2020/03/aston-martins-limited-v12-speedster-wants-to-blow-you-away-with-its-690-hp Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    PSA grubunun CEO’su Carlos Tavares'ten dikkat çekici elektrikli araç yorumu
    2 hf.
    2021 Genesis G80’den ilk görüntüler geldi
    2 hf.
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 2 hf.
    araca cirkin denemez ama kendi adima aston martinin begendigim yani guzelligi estetigi sadelikle yakalamasi, abartili ergen cizgileri barindirmamasi. tam bir kalite beyfendi arabasi olmasi. bu modelde o havayi goremedim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Kaygerya (Mehmet AKIN) 2 hf.
    Ön cami yok. On cam opsiyonel oldugu icin almakan vazgectim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sorceress 2 hf.
    Haber fotosunu kablosuz kulaklık zanneden tek ben miyim acaba?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    kuzgun_ (Tiryaki ) 2 hf.
    o kadar param olsa (hiç bir zaman olmayacak ).. alüminyum şase ne a****


    bilemiyorum, o kadar fakirim ki bu arabanın altımda olduğunu bile hayal edemiyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    RaptorFX 2 hf.
    Araç arkadan aynı Hayri Abi (Harry Potter - Felsefe Taşı) filmindeki seçmen şapkaya benziyor.

    Önden de aynı balığa.

    Kısacası mundar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Fatic (Fatih Karacan) 2 hf.
    Şu araba üreticileri neden tek bir güç birimi kullanmıyorlar da insanları yoruyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Oppo Watch tanıtıldı: Apple Watch'a yeni rakip 2 hf. AMD’den önemli hamle: Sunucu tarafında CDNA mimarisi kullanılacak 2 hf. Oppo Find X2 serisi tanıtıldı: 120Hz ekran, 60x yakınlaştırma, 65W hızlı şarj 2 hf. Uygun fiyatlı iPhone 9'a koronavirüs darbesi: Lansmanın ertelendiği bildiriliyor 2 hf. PSA grubunun CEO’su Carlos Tavares'ten dikkat çekici elektrikli araç yorumu 2 hf. DuckDuckGo, kullanıcı verileri toplayan binlerce web izleyicisinin listesini yayınladı 2 hf. Türk SİHA’ları şimdi de Fransız basınında gündemde 2 hf. 2020'nin ilk 2 ayında Türkiye SUV pazarının lideri Dacia Duster 2 hf. SpaceX seneye Uzay İstasyonu için turist taşımaya başlayacak 2 hf. Etiya, ağ dilimleme yapabilen yerli akıllı 5G platformu geliştirildi 2 hf. Ötegezegenler, radyoaktivite sayesinde güneş ışığı olmadan da sıvı okyanuslara sahip olabilir 2 hf. 3 arka kameralı Moto G8 tanıtıldı 2 hf. iPhone 12 modellerinin detayları netleşmeye başladı 2 hf. Google Stadia, tarayıcı üzerinden 4K desteği sunmaya başladı 2 hf. iOS 13 ile bildirimlerde reklam dönemi başlıyor 2 hf. Yarasalardan ilham alan drone modelleri geliyor 2 hf. NASA, yeni Mars gözlem aracının ismini açıkladı: Perseverance 2 hf. TCL, iki yeni katlanabilir akıllı telefon konseptini sergiledi 2 hf. vivo NEX 3s 5G'nin resmi tanıtım videosu yayınlandı 2 hf. İlk kez satışa çıkan Huawei Mate Xs saniyeler içinde tükendi 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Aston Martin "üstü açık" süper arabası V12 Speedster'ı tanıttı Sonraki The Last of Us dizisi resmen duyuruldu: HBO tarafından hazırlanıyor 2 hf. 2021 Genesis G80’den ilk görüntüler geldi 2 hf. Arnold Schwarzenegger’den Rus robot üreticisine 10 milyon dolarlık tazminat davası 2 hf. Microsoft koronavirüs tehlikesi nedeniyle evden çalışmaya izin verdi 2 hf. La Casa de Papel 4. Kısım fragmanı nihayet yayınlandı 2 hf. İstanbul Maltepe’ye Mi Store açılıyor 2 hf. Realme 6 serisi tanıtıldı: İlk kez Snapdragon 720G yonga seti ve uygun fiyat 2 hf. Realme Band satışa çıkıyor: İşte fiyatı 2 hf. Öğrencilerle firmaları buluşturan CreaTech+ etkinliği, 10-11 Mart'ta İzmir'de düzenleniyor 2 hf. AMD Zen 4 çekirdeği şimdiden bir süper bilgisayar ihalesi kazandı 2 hf. Mobil RTX Super ailesinin performans slaytı sızdı 2 hf. IBM tüm ulusal iş seyahatlerini koronavirüs sebebiyle durdurdu 2 hf. Apple, mağazalarına değişim cihazlarında düşük stok uyarısı yaptı 2 hf. Curiosity'den tam 1,8 milyar piksellik müthiş Mars panoraması 2 hf. Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe Türkiye fiyatı açıklandı: Ne zaman satılacak? 2 hf. Coronavirüs mutasyon geçirdi 2 hf. Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nde sona doğru: Finalistlerin sayısı 3'e indirildi 2 hf. Koronavirüs bir filmi daha vurdu: No Time To Die yıl sonuna ertelendi 2 hf. Araştırmacılar, depreme dayanıklı bükülebilir beton geliştirdi 2 hf. Intel’in üretim sürecinde yarışa yeniden katılması 2021’den sonrasına kalacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar ...
    DH Forum
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim