2020 Skoda Octavia Combi'nin detaylı fotoğrafları paylaşıldı [Galeri]

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2020 Skoda Octavia, geçtiğimiz yılın sonuna doğru resmi olarak tanıtılmış, liftback ve combi gövde tipiyle karşımıza çıkmıştı. Aracı Avrupa’da satışa sunmadan önce ilgiyi yeniden üzerine çekmek isteyen Çekyalı marka, 2020 Skoda Octavia Combi’nin tüm detaylarını gözler önüne seren pek çok fotoğraf paylaştı.

2020 Skoda Octavia Combi, liftback modele kıyasla Avrupa’da daha popüler. Öyle ki bir önceki jenerasyon Avrupa’nın en çok satan station wagon modeli olmuştu. Yeni jenerasyonda MQB Evo platformu üzerine inşa edilerek yeni Leon, Golf ve A3’ün platform ikizi haline gelen Octavia, güncellenen tasarımı, teknolojileri ve sürüş dinamikleri ile bu başarısını sürdürmeye kararlı.

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Yeni platforma geçişle birlikte 2020 Skoda Octavia’nın boyutları da büyüdü. Detaylı fotoğraflarını gördüğünüz Combi versiyonunda bir önceki modele kıyasla 22 mm uzama ve 15 mm genişleme söz konusu. Bu da doğal olarak 2020 Skoda Octavia’nın daha geniş bir iç mekana sahip olmasını ve sınıfındaki en yüksek bagaj hacmine sahip otomobillerden biri olmasını sağlıyor. Aracın liftback versiyonu 600 litre, Combi versiyonu ise 640 litre bagaj hacmine sahip. Bu da önceki modele kıyasla sırasıyla 10 ve 30 litre gibi önemli bir artış anlamına geliyor.

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2020 Skoda Octavia’nın kabininde de daha modern ve teknolojik bir yaklaşım söz konusu. Yeni iki kollu direksiyonun hemen arkasında 10.25 inç boyutunda yeni nesil Virtual Cockpit bulunuyor. Konsolun ortasındaki dokunmatik bilgi-eğlence ekranının boyutları ise tercih edilen donanıma bağlı olarak 8 – 10 inç arasında değişiyor. Head Up Display, LED ambiyans aydınlatması, USB girişleri, CANTON ses sistemi, masaj ve soğutma özelliğine sahip ergonomik koltuklar ve üç bölgeli iklimlendirme sistemi de 2020 Skoda Octavia’nın iç mekanındaki özellikler arasında.

2020 Skoda Octavia’nın kaputu altındaki motor seçenekleri de oldukça zengin. Güç çıkışları 110 ila 204 beygir arasında değişen benzinli, hafif hibrit, şarj edilebilir hibrit, sıkıştırılmış doğal gazla çalışan ve dizel üniteler mevcut. Serinin en tepesinde Octavia iV adı verilen şarj edilebilir hibrit versiyon yer alıyor. 1.4 TSI, elektrik motoru ve 13 kWh’lık bataryayı bir araya getiren versiyon 204 beygir güce ve 60 kilometre saf elektrikli sürüş menziline sahip.

2020 Skoda Octavia Combi, önümüzdeki bir iki ay içerisinde Avrupa’da satışa sunulacak. Ardından liftback versiyonu da bayilerdeki yerini alacak. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.

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