Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 yılı, Avrupa otomobil pazarının en kötü dönemlerinden biri oldu

    ACEA'in (Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği) verilerinden derlenen rapora göre Avrupa otomobil pazarı 2020'de yüzde 24,3 daraldı. Söz konusu yılın en kötü ayı ise nisan olarak kayıtlara geçti.
    3 sa.
    363
    6
    13
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    2020 yılı, Avrupa otomobil pazarının en kötü dönemlerinden biri oldu
    Tam Boyutta Gör

    2020 yılına baktığımız tıpkı diğer sektörler gibi otomotivin de zor bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Hala etkisinden kurtulamadığımız pandemi nedeniyle hem üretim hem de satış tarafında uzun soluklu aksamalar yaşandı.

    Açıklanan verilere göre 2020 yılı Avrupa otomobil pazarı için oldukça kötü geçti. Avrupa genelinde Ocak-Aralık 2020 döneminde toplam 11 milyon 961 bin 182 adet otomobil satışı gerçekleştiği kaydedildi. 2019'da bu sayı 16 milyona yakındı. Bu da pazar için yüzde 24,3 gibi ciddi bir daralma anlamına gelirken 2020 yılı, ACEA'in (Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği) pazarla ilgili rapor tutmaya başlamasından bu yana kayıtlara geçen en kötü yıl oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türkiye'deki elektrikli ve hibrit otomobil satışları 2020'de 23 bini aştı

    Ayrıca Bkz. "Yeni Peugeot 208'in Türkiye fiyatı açıklandı!"

    Sadece aralık ayı verilerine baktığımızda Avrupa genelinde 1 milyon 214 bin 581 adet otomobil satıldığını görüyoruz. 2019'un aralık ayında bu sayı 1 milyon 261 bin 550 adetti. Yani Avrupa'daki otomobil satışları yılın son ayında da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,7 düştü. Sadece 300 bin adede yakın otomobilin satıldığı nisan ayı ise Avrupa otomobil pazarı için 2020'nin en kötü ayı oldu.

    2020 yılı, Avrupa otomobil pazarının en kötü dönemlerinden biri oldu
    Tam Boyutta Gör

    2020 geneline baktığımızda rapor dahilindeki tüm ülkelerde düşüş yaşandığını görüyoruz. 2019 yılına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 42,8 ile Hırvatistan, yüzde 36,8 ile Bulgaristan ve yüzde 35 ile Portekiz'de yaşanmış. Bu ülkeler arasında en çok otomobil satışının yapıldığı Almanya'da bile yüzde 19,1 oranında düşüş söz konusu.

    Türkiye ise 2020 yılını toplamda 610 bin 109 adet otomobil satışıyla kapattı. Bu da 387 bin 256 adet otomobilin satıldığı 2019 yılına göre yüzde 57,5 büyüme anlamına geliyor. Türkiye'yi Avrupa otomobil pazarına dahil ettiğimizde 851 bin 211 adet otomobilin satıldığı İspanya'dan sonra listenin altıncı sırasında yer aldığını görüyoruz. Tabii ardımızda kalan ülkelerin nüfusunun bizden oldukça az olduğunu belirtmekte fayda var.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED

    darkaura

    isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.

    6 saat önce
    A
    aycibin

    1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?

    6 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Rasputin13 (A T) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamlar bizim 10'da 1 fiyatımıza almalarına rağmen pazarı daraltmışlar biz komşuya hava atmaya abandıkça abanmışız. Soran olursa salgından dolayı araç ihtiyaçtı dersiniz. Salgın sadece bize var zaten!
    Bizim satışları az bulanlar C sınıfı araçların Avrupa/Türkiye birim fiyatına baksın bi zahmet.
    Alanların hepsi akpli demeyin kalbinizi kırarım...
    Ne zaman ülkedeki boykot kültürü halaydan öteye gider o zaman bir sonuca varırız.
    Adamlar bizim 10'da 1 fiyatımıza almalarına rağmen pazarı daraltmışlar biz komşuya hava atmaya abandıkça abanmışız. Soran olursa salgından dolayı araç ihtiyaçtı...
    Devamını Gör
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    F Fokfe (Furkan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ülkelerin nüfuslarını da içeren bir tablo olsa daha iyi olurdu. Böyle bakınca bizim millet çok tüketiyor sonucu çıkıyor. oysa belçikanın 10 milyon, itayla, fransanın 60, ispanya, ingilterenin 50 milyon civarlarında nüfusu var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Devleti kalkındıran kitle 0 araba sevdalıları içki sigara tiryakileri.. hoş bu adamlara saygı duymamız lazım bu adamlar olmasa varya ekmek 5 lira olur. Eleştirmeyin bu adamları samimi söylüyorum bu adamlar sigarayı içkiyi araba satın almayı bıraksa varya offf hiper süper enflasyon olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WB 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Muhalefetsen gelme bu haber de seni uzer
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CapriceClassic 1 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    doğru, 2000 yılında 660 bin otomobil satılan bu ülkede 20 sene sonra aynı sayıda araç satılması beni çok üzdü. hem de derinden!

    http://arsiv.ntv.com.tr/news/129532.asp
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    daswagen (D DD) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hamdolsun, türkiye varlığın, bereketin sembolü olarak üst sıralamalarda yerini almış.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rasputin13 (A T) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamlar bizim 10'da 1 fiyatımıza almalarına rağmen pazarı daraltmışlar biz komşuya hava atmaya abandıkça abanmışız. Soran olursa salgından dolayı araç ihtiyaçtı dersiniz. Salgın sadece bize var zaten!
    Bizim satışları az bulanlar C sınıfı araçların Avrupa/Türkiye birim fiyatına baksın bi zahmet.
    Alanların hepsi akpli demeyin kalbinizi kırarım...
    Ne zaman ülkedeki boykot kültürü halaydan öteye gider o zaman bir sonuca varırız.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ssj (Kamuran TOPRAK) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa ne yaparsa bizimkiler tersini yapar.

    Bu ülkede, Akıllı telefon, otomobil, Ev almak artık lüks ötesi oldu.

    Asgari ücretli köleninde ötesinde. Maaşlar her gün eriyor. Sonumuz hayır olur inşaallah
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Moueson 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa'da araç satışları düşmüş bizim ülke de tam tersi otomobili satislari %50 üzerinde artmış ! % 50 üzeri çok büyük bir yükselis var.

    Raporlar yalan söylemez o yüzden kimse bana ülkede kriz var demesin . Kriz anca sana var . Halkın çoğunluğun da para var demek ki ..
    3 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yanfo (Yavuz ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Moueson
    UYAP verilerine göre 23 milyona yakın icra dosyası varmış. Kriz, herkese yok gibi görünüyor ama bazılarımız hariç.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    osmanli64 (Osmanlı 64) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Moueson
    Bir yıllık veriye bakıp mukayeseye gitmek hiç mantıklı değildir. Öyleyse Kasım'da Temmuzdan fazla araç satılmış millet zenginleşmiş diyebilir miyiz, elbette ki hayır. Bu tabloyu uzun ve detaylı bir şekilde ve ayrıntılı incelemek lazım. Yatırım aracı olarak dahi araba alınıyor artık, 2010 da böyle bir şey yapsanız size gülerlerdi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    T th9 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Moueson
    hahaha bu alanların kaçı 1995 üstü doğumlu acaba.akp öncesinde yatırım yapanlar şuan araba alabiliyor ama 28 yaşındaki bir kişi 7000tl alsa bile araba alabiliyormu buna bakın bence sonra krizi görürsünüz.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    R Ruddervator 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şuanki piyasanın özeti işte 😀 millet araba almamış biz 2 katı almışız. Ne denir ki.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 14 dk. Valve, Capcom ve Bethesda gibi şirketlere "coğrafi engelleme" sebebiyle 9.4 milyon dolar ceza verildi 44 dk. MacBook tasarımlı RedmiBook Pro tanıtım posterinde ortaya çıktı 1 sa. Bir devrin sonu: Volkswagen Golf'ün ABD macerası sona erdi 1 sa. AMD Ryzen 9 5900HX mobil Passmark listesini alt üst etti 2 sa. Yeni Seat Leon için ilk fiyat bilgisi geldi: İşte yeni Leon fiyatı 2 sa. iPad Mini 6'nın tasarımı sızdırıldı: İşte render görüntüleri 2 sa. realme Watch S, Amazon.com.tr'de satışa çıktı 3 sa. Valorant'ın Split haritası yenilendi: Split'teki değişiklikler neler? 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN 2020 yılı, Avrupa otomobil pazarının en kötü dönemlerinden biri oldu Sonraki Samsung Galaxy S21'in 5G desteği olmayan daha ucuz versiyonu onaylandı 4 sa. Intel Core i5-11400 Geekbench’te ortaya çıktı 5 sa. Opera oyun motoru geliştiricisi satın aldı 5 sa. Ubuntu artık Apple M1 üzerinde çalışabilecek 6 sa. iPhone SE Plus geliyor: İşte fiyatı ve çıkış tarihi 6 sa. Valve patronu Gabe Newell, yeni oyunlar geliştirdiklerini açıkladı 7 sa. Madenci kartları geri dönüyor: MSI RTX 3060 Ti Miner hazırlıyor 7 sa. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G kapsamlı kutu açılımı 15 sa. 2020 yılı metan gazı emisyonlarında düşüş kaydedildi 16 sa. Düşük karbonhidratlı diyet tip 2 diyabetin semptomlarını azaltabilir 16 sa. Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED 16 sa. NASA, 'Kaos Tanrısı' Apofis'e uzay aracı göndermeye hazırlanıyor 17 sa. Fizik temelli bulmaca oyunu Spire Blast, Apple Arcade'e geliyor 17 sa. Netflix'in Sherlock benzeri yeni dizisi Lupin'in 2. sezonu bu yıl yayınlanacak 18 sa. Glokoma bağlı geri dönüşümsüz hasar hücre nakilleriyle geri döndürülebilir 18 sa. 90'ların sevilen Batman animasyonu yeniden yapılıyor 19 sa. Tek bir apartmanda geçen, DmC ve Hellblade geliştiricisinin yeni oyunundan fotorealistik görseller paylaşıldı 19 sa. Ülkelerin uyguladığı aşı türleri ve çeşitleri neler ? 20 sa. MediaTek amiral gemisi Dimensity 1200 yonga setini duyurdu 20 sa. Marvel'ın yeni belgesel filmi "Behind the Mask" duyuruldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız