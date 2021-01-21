2020 yılı, Avrupa otomobil pazarının en kötü dönemlerinden biri oldu

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2020 yılına baktığımız tıpkı diğer sektörler gibi otomotivin de zor bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Hala etkisinden kurtulamadığımız pandemi nedeniyle hem üretim hem de satış tarafında uzun soluklu aksamalar yaşandı.

Açıklanan verilere göre 2020 yılı Avrupa otomobil pazarı için oldukça kötü geçti. Avrupa genelinde Ocak-Aralık 2020 döneminde toplam 11 milyon 961 bin 182 adet otomobil satışı gerçekleştiği kaydedildi. 2019'da bu sayı 16 milyona yakındı. Bu da pazar için yüzde 24,3 gibi ciddi bir daralma anlamına gelirken 2020 yılı, ACEA'in (Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği) pazarla ilgili rapor tutmaya başlamasından bu yana kayıtlara geçen en kötü yıl oldu.

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Sadece aralık ayı verilerine baktığımızda Avrupa genelinde 1 milyon 214 bin 581 adet otomobil satıldığını görüyoruz. 2019'un aralık ayında bu sayı 1 milyon 261 bin 550 adetti. Yani Avrupa'daki otomobil satışları yılın son ayında da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,7 düştü. Sadece 300 bin adede yakın otomobilin satıldığı nisan ayı ise Avrupa otomobil pazarı için 2020'nin en kötü ayı oldu.

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2020 geneline baktığımızda rapor dahilindeki tüm ülkelerde düşüş yaşandığını görüyoruz. 2019 yılına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 42,8 ile Hırvatistan, yüzde 36,8 ile Bulgaristan ve yüzde 35 ile Portekiz'de yaşanmış. Bu ülkeler arasında en çok otomobil satışının yapıldığı Almanya'da bile yüzde 19,1 oranında düşüş söz konusu.

Türkiye ise 2020 yılını toplamda 610 bin 109 adet otomobil satışıyla kapattı. Bu da 387 bin 256 adet otomobilin satıldığı 2019 yılına göre yüzde 57,5 büyüme anlamına geliyor. Türkiye'yi Avrupa otomobil pazarına dahil ettiğimizde 851 bin 211 adet otomobilin satıldığı İspanya'dan sonra listenin altıncı sırasında yer aldığını görüyoruz. Tabii ardımızda kalan ülkelerin nüfusunun bizden oldukça az olduğunu belirtmekte fayda var.

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