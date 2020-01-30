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    2020 yılı için 117 yeni emoji hazırlandı

    Unicode Birliği bu yıl kullanılacak yeni emoji paketini hazırladı. 117 emojiden oluşan yeni pakette biberonlu baba ve bıyıklı erkek gelin gibi öne çıkan görseller var.
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    2020 yılı için 117 yeni emoji hazırlandı
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    Düşüncelerin yüz ifadeleri ile anlatılması aslında çok eskilere dayanıyor ancak cep telefonlarının hayatımıza girmesi ile birlikte yaygınlık kazandı. Sonrasında mobil işletim sistemleri, standart işletim sistemleri ve uygulamalar yüz ifadelerini hızlı bir şekilde benimsemeye başladı.

    Emoji 13 neler sunuyor?

    İlk dönemlerinde iki nokta üstüste ve parantez kapa işaretinden ibaret olan yüz ifadeleri çok gelişti ve artık emoji, anomoji gibi farklı isimler altında dallanıp budaklandı. Dünya Emoji Günü'ne de sahip olan yüz ifadeleri 2020 yılına hazır.

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    Sadece yüz ifadesinden ziyade artık el işaretleri, meyveler, araçlar, binalar gibi sayısız kategori mevcut. 2020 yılı için geçtiğimiz yıl pek çok oylama yapıldı. Bunların kazananları ile birlikte yeni hazırlanan emojiler de dahil toplam 117 emojilik bir paket ortaya çıktı.

    2020 yılı için 117 yeni emoji hazırlandı
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    Yeni emoji paketi Unicode 13 sürümü ile birlikte geliştiricilere dağıtılacak. Yeni paket içerisinde bebeğini biberonla besleyen anne veya baba öne çıkarken gelinlik giymiş bıyıklı erkek ise en ilginci olarak dikkat çekiyor.

    Yılın ikinci yarısından itibaren yeni emoji paketi işletim sistemlerinde, platformlarda ve uygulamalarda kendisine yer bulacak. Bunların bazıları hali hazırda kullanımda. Yine platformlar bunların üzerine geliştirmeler yaparak kendi emojilerini de hazırlıyor.



    https://blog.emojipedia.org/117-new-emojis-in-final-list-for-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Mr. Jingles (@mr. jingles) 1 sa. en beğenilen




    Şu emojiyi getirseler keşke. Kralı gelse bunu geçemez.
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    Giresunlufuk 19 dk.
    Ne gereksiz şey şu emoji.
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    olağan_şüpheli 24 dk.
    DH nin emojileri gerçekten on numara.


    Her duyguyu ifade edecek emojisi var neredeyse !
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    alito 1 sa.
    Yav olm bak

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Mr. Jingles 1 sa. en beğenilen




    Şu emojiyi getirseler keşke. Kralı gelse bunu geçemez.
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    mert1907 1 sa.
    Yapacaklarsa savaş, virüs, yangın ve deprem emojileri yapsınlar çünkü 2020'ye girdiğimizden beridir bunlarla uğraşıyor dünya.
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    Kerim5100 1 sa.
    Aaa David Bowie :D
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    SelimeG 2 sa.
    Allah razı olsun, gerçekten büyük hizmet.
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    12 Angry Men 2 sa.
    DH nin emojileri olsa keşke. Bunların hepsi çöp.
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    731 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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