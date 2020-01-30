2020 yılı için 117 yeni emoji hazırlandı

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Düşüncelerin yüz ifadeleri ile anlatılması aslında çok eskilere dayanıyor ancak cep telefonlarının hayatımıza girmesi ile birlikte yaygınlık kazandı. Sonrasında mobil işletim sistemleri, standart işletim sistemleri ve uygulamalar yüz ifadelerini hızlı bir şekilde benimsemeye başladı.

Emoji 13 neler sunuyor?

İlk dönemlerinde iki nokta üstüste ve parantez kapa işaretinden ibaret olan yüz ifadeleri çok gelişti ve artık emoji, anomoji gibi farklı isimler altında dallanıp budaklandı. Dünya Emoji Günü'ne de sahip olan yüz ifadeleri 2020 yılına hazır.

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Sadece yüz ifadesinden ziyade artık el işaretleri, meyveler, araçlar, binalar gibi sayısız kategori mevcut. 2020 yılı için geçtiğimiz yıl pek çok oylama yapıldı. Bunların kazananları ile birlikte yeni hazırlanan emojiler de dahil toplam 117 emojilik bir paket ortaya çıktı.

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Yeni emoji paketi Unicode 13 sürümü ile birlikte geliştiricilere dağıtılacak. Yeni paket içerisinde bebeğini biberonla besleyen anne veya baba öne çıkarken gelinlik giymiş bıyıklı erkek ise en ilginci olarak dikkat çekiyor.

Yılın ikinci yarısından itibaren yeni emoji paketi işletim sistemlerinde, platformlarda ve uygulamalarda kendisine yer bulacak. Bunların bazıları hali hazırda kullanımda. Yine platformlar bunların üzerine geliştirmeler yaparak kendi emojilerini de hazırlıyor.

https://blog.emojipedia.org/117-new-emojis-in-final-list-for-2020/

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