2020 yılında 5G destekli dört iPhone modeli gelebilir

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Apple'ın bu yıl 5G özellikli iPhone modeli sunmaması, henüz bu teknolojinin yaygınlaşmış olmaması ve rayına oturmaması olarak açıklanabilir. Zira Apple genellikle denenmiş ve test edilmiş teknolojilerin kullanmayı tercih ediyor. Şirketin 4G teknolojsini de benimsemesi, rakiplerine göre biraz zaman almıştı.

Dördüncü model söylentisi

Ancak gelen raporlara göre Apple, 2020 yılında dört adet 5G destekli iPhone piyasay sürmeyi planlıyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü analistlerden Ming-Chi Kuo şirketin üç adet yeni iPhone modeli üzerinde çalıştığını açıklayan bir rapor yayınlamıştı. Şimdi ise Wedbush Securities'in analisti Dan Ives'e göre, 2020 yılında piyasaya sürülmek üzere geliştirilen iPhone modeli dörde çıkmış görünüyor.

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2020 yılında Apple'ın iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max modellerinin haleflerini piyasaya sürmesi beklenirken, iddia edilen dördüncü modelin ne olabileceği ise şimdilik belli değil. Her durumda bu iddiaya temkinli bakmak gerekiyor zira önümüzde uzunca bir süre var. Bununla birlikte Apple'ın 2022 yılında piyasaya süreceği 5G iPhone modellerinin modemlerini ise kendisinin üretmek istediği ve bu alanda çalışmalar yaptığı da sızan bilgiler arasında.

https://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-11-strong-demand-China-5G-iPhones-2020_id119743