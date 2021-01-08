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    2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nde finalistler belli oldu

    60'a yakın jüri üyesinin yaptığı değerlendirme sonucu ödül için belirlenen 29 katılımcıdan 7 tanesi final etabına adını yazdırdı. İşte 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü finalistleri:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nde finalistler belli oldu
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    Otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul gören 'Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün 2021 ayağında rekabet edecek finalistler belli oldu.

    2021 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü için farklı sınıflardan, elektrik veya içten yanmalı motorlu toplam 29 modelden oluşan uzun bir aday listesi belirlenmişti. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonrası bu adaylardan 7 tanesi finale adını yazdırmayı başardı. Söz konusu araçlar Citroen C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris ve Volkswagen ID.3 olarak açıklandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü için yarışacak modeller açıklandı [Anket]

    Ayrıca Bkz. "Makyajlı 2021 Fiat Egea fiyat listesi açıklandı!"

    DonanımHaber okurlarından yaklaşık 1000 kişinin katıldığı "Sizce 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Hangisi Olmalı?" anketimizde Peugeot 2008 diyenlerin sayısı hayli fazlaydı. Fakat Fransız crossover'ın final etabına kalamadığını görüyoruz. Ayrıca elektrik kanadının temsilcileri Honda e, Mazda MX-30 ve Polestar 2 gibi modellerin de finale adını yazdıramamış. Bu durumda Volkswagen ID.3 oldukça iddialı bir isim olarak karşımızda diyebiliriz.

    2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün sahibi 1 Mart 2021 tarihinde düzenlenecek özel bir etkinlikle duyurulacak. 2018 yılında Volvo XC40, 2019 yılında Jaguar I-Pace, geçtiğimiz yıl da Peugeot 208 ödülün sahibi olmuştu.



    https://www.caroftheyear.org/index.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    osmanli64 (Osmanlı 64) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tucson'un finale kalmasını isterdim. Ama bu kalan modeller arasından ikonik bir yapıya sahip olan ve 3+1 modeli ile değişik bir hava yakalayan Fiat 500 ün kazanmasını istiyorum
    Tucson'un finale kalmasını isterdim. Ama bu kalan modeller arasından ikonik bir yapıya sahip olan ve 3+1 modeli ile değişik bir hava yakalayan Fiat 500 ün kazan...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    BabyLatte (berat bayar) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni tarz sıradışı tarasim ve elektrikli olmasıyla Citroen C4 diyorum en alınabilir fiyat olarak o
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    gssoner (Sait Soner Yıldız) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Citroen C4 ve Cupra Formentor'u beğendim..
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    MSHS (Sercan Alemdar) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Skoda Octavia.
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    DenizHn26 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Modern ve yenilikçi İD 3
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    the most important thing 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    OPPO alır
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    ahercetin (A.Hakan erçetin) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Abi en ucuz egea bile 220 olmuşken ne konuşuyorsunuz artık araba alınmaz
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    muroooo19 (murat aksdjas) 1 gün ( Mesaj Silindi ) ahercetin
    Katılmamak elde değil.
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    ahmtıl (ahmet yıldırım) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ıd.3 alacak..yazın buraya!
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    haberelectro 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Güle oynaya ID.3 alacak...
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    osmanli64 (Osmanlı 64) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tucson'un finale kalmasını isterdim. Ama bu kalan modeller arasından ikonik bir yapıya sahip olan ve 3+1 modeli ile değişik bir hava yakalayan Fiat 500 ün kazanmasını istiyorum
    Yanıtla +4
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    Nemesis-Prime 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Defender klasik tasarımını kaybetti ama arazi konusunda hala başarılı bir araç.



    Tasarım anlamında Cupra Formentor çok iyi duruyor. İç mekanı biraz daha kaliteli olabilirdi ama.



    Tüm bunlara rağmen bence elektrikli olması ve yeni trende uyması sebebiyle VW ID 3 kazanır.
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    4233 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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