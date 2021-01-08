2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nde finalistler belli oldu

Otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul gören 'Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün 2021 ayağında rekabet edecek finalistler belli oldu.
2021 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü için farklı sınıflardan, elektrik veya içten yanmalı motorlu toplam 29 modelden oluşan uzun bir aday listesi belirlenmişti. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonrası bu adaylardan 7 tanesi finale adını yazdırmayı başardı. Söz konusu araçlar Citroen C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris ve Volkswagen ID.3 olarak açıklandı.İlginizi Çekebilir 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü için yarışacak modeller açıklandı [Anket]
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DonanımHaber okurlarından yaklaşık 1000 kişinin katıldığı "Sizce 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Hangisi Olmalı?" anketimizde Peugeot 2008 diyenlerin sayısı hayli fazlaydı. Fakat Fransız crossover'ın final etabına kalamadığını görüyoruz. Ayrıca elektrik kanadının temsilcileri Honda e, Mazda MX-30 ve Polestar 2 gibi modellerin de finale adını yazdıramamış. Bu durumda Volkswagen ID.3 oldukça iddialı bir isim olarak karşımızda diyebiliriz.
2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün sahibi 1 Mart 2021 tarihinde düzenlenecek özel bir etkinlikle duyurulacak. 2018 yılında Volvo XC40, 2019 yılında Jaguar I-Pace, geçtiğimiz yıl da Peugeot 208 ödülün sahibi olmuştu.
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Tasarım anlamında Cupra Formentor çok iyi duruyor. İç mekanı biraz daha kaliteli olabilirdi ama.
Tüm bunlara rağmen bence elektrikli olması ve yeni trende uyması sebebiyle VW ID 3 kazanır.
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