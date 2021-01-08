2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nde finalistler belli oldu

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Otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul gören 'Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün 2021 ayağında rekabet edecek finalistler belli oldu.

2021 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü için farklı sınıflardan, elektrik veya içten yanmalı motorlu toplam 29 modelden oluşan uzun bir aday listesi belirlenmişti. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonrası bu adaylardan 7 tanesi finale adını yazdırmayı başardı. Söz konusu araçlar Citroen C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris ve Volkswagen ID.3 olarak açıklandı.

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DonanımHaber okurlarından yaklaşık 1000 kişinin katıldığı "Sizce 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Hangisi Olmalı?" anketimizde Peugeot 2008 diyenlerin sayısı hayli fazlaydı. Fakat Fransız crossover'ın final etabına kalamadığını görüyoruz. Ayrıca elektrik kanadının temsilcileri Honda e, Mazda MX-30 ve Polestar 2 gibi modellerin de finale adını yazdıramamış. Bu durumda Volkswagen ID.3 oldukça iddialı bir isim olarak karşımızda diyebiliriz.

2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün sahibi 1 Mart 2021 tarihinde düzenlenecek özel bir etkinlikle duyurulacak. 2018 yılında Volvo XC40, 2019 yılında Jaguar I-Pace, geçtiğimiz yıl da Peugeot 208 ödülün sahibi olmuştu.

https://www.caroftheyear.org/index.php

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