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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Geely Preface'in iç mekanı da ortaya çıktı

    Geçtiğimiz yıl konsept olarak görücüye çıkan Çinli spor sedanın seri üretim versiyonundan yeni detaylar gelmeye devam ediyor. 2021 Geely Preface bu kez kabin görüntüleriyle karşınızda.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Geely Preface'in iç mekanı da ortaya çıktı
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    Geçtiğimiz hafta 2021 Geely Preface’in dış tasarımını gösteren Çinli otomotiv devi, arayı soğutmadan spor sedan modelinin iç mekan görsellerini de paylaştı.

    Geely’nin şimdiye kadarki en gösterişli otomobili olarak nitelendirilen Preface’in kabininde de tıpkı dış tasarımındaki gibi modern çizgilerin hakimiyeti söz konusu. Konsoldan başlayarak kapı içlerine kadar hoş bir uyum içerisinde devam eden ve üç farklı renkten oluşan katmanlı yapı, 2021 Geely Preface’in kabininde ilk göze çarpan detaylardan. Söz konusu alanın genelinde yüksek kalite materyallerin kullanıldığı da verilen bilgiler arasında.

    Sürücünün hemen önünde, üzerinde multimedya tuşlarının yer aldığı altı düz bir spor direksiyon bulunuyor. Onun arkasında da tamamen kişiselleştirilebilir grafiklere sahip geniş bir dijital gösterge ekranı mevcut. Merkezdeki ince hava menfezlerinin üzerine de yüzer ekran olarak tabir edilen 12.3 inç dokunmatik ekran yerleştirilmiş. Geely’nin GKUI Smart EcoSystem adı verilen bilgi-eğlence sistemi bu ekrandan kontrol ediliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar 2021 Geely Preface'in üretim versiyonu ilk resmi görselleriyle karşınızda

    2021 Geely Preface'in iç mekanı da ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    2021 Geely Preface’in orta konsoluna göz attığımızda klima ayarlarının yapıldığı piyano tuşları gibi sıralanmış düğmeler göz çarpıyor. Onların hemen altında kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi dikkat çekerken; shift by wire teknolojisiyle çalışan vites kolu, elektronik park freni ve sürüş modu seçici gibi düğmeler, saklama alanı ve USB girişleri de bu alanda yer alıyor. Bunun yanı sıra, Preface’teki klimanın araç içindeki havayı temizleme ve güzel koku yayma özelliklerine sahip olduğu da belirtiliyor.

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    Çinli üretici, sahibi olduğu Volvo’nun da katkılarıyla Compact Modular Architecture (CMA) platformunu geliştirmişti. Geely Preface, markanın Xing Yue isimli crossover modelinden sonra bu platform üzerine yükselen ikinci otomobili olacak. Geely Preface’de kullanılacak motorlar ve diğer teknik detaylar ilerleyen zamanlarda açıklanacak. Fakat 2.0 litre dört silindirli turbo benzinli ünitenin yelpazede yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bunun yanı sıra CMA platformunun bir getirisi olarak elektrik destekli versiyonlar da gündemde.

    Önce Çin’de daha sonra global pazarlarda satışa sunulması planlanan Geely Preface, Çin’deki Hangzhou Bay fabrikasında üretilecek.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 9 sa.
    harbi güzel görünüyor.
    abd bildiğin eliyle canavar yetiştirdi.
    maliyet ucuz diye hep çinde ürettiler şimdi boynur kulağı geçti.
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    alahaddin 9 sa.
    Ben beğendim
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    brkprlk35 (Burak Parlak) 9 sa.
    Koyucan 1.3 Multijeti yok satar..
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    kreat 21 sa.
    Rengi çok güzel yanlız
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    MencRarin 23 sa.
    Her şey iyi güzel de hiç ihtiyaç olmadığı halde o vites topuzu niye durur anlamış değilim...
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    PRODJ 22 sa. MencRarin
    Akülü çocuk arabası gibi ileri geri
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