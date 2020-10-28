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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bugatti, 1850 beygirlik pist canavarı Bolide'i tanıttı

    Sadece 1240 kilogram ağırlığındaki gövdeye markanın ikonik W16 motorunu sığdıran Bugatti Bolide, etkileyici tasarımı ve performans verileriyle dikkat çekiyor.
    4 sa.
    1,8b
    22
    23
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Bugatti, 1850 beygirlik pist canavarı Bolide'i tanıttı
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    Bugatti, son günlerde ipucu görselleriyle bizleri heyecanlandırdığı pist odaklı yeni canavarı Bolide üzerindeki örtüyü kaldırdı. Bugatti Bolide, 0.67 kg/hp gibi inanılmaz bir güç ağırlık oranıyla dikkat çekiyor.

    Etkileyici teknik özelliklere geçmeden evvel Bugatti Bolide'ın en azından şimdilik deneysel bir çalışma olarak geliştirildiğini belirtelim. Yani şirket, ikonik 8.0 litre W16 motora sahip fazlasıyla hafif bir otomobil geliştirirsek nasıl olur sorusunun cevabını bulmak için Bolide'i geliştirmiş. Zira sadece 1240 kilogram ağırlığa sahip olan hiper otomobilde lüks odaklı neredeyse hiçbirşey bulunmuyor.

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    Bugatti Bolide'in kalbine baktığımızda Chiron'dan alınan W16'nın yoğun bir modifikasyon sürecinden geçirilerek 1850 beygir güç ve 1850 Nm tork gibi dudak uçuklatan değerlere ulaştırıldığını görüyoruz. Şirket, geliştirdiği canavarın kuru ağırlığının yukarıda açıkladığımız değerde kalması için 3D yazıcıyla üretilmiş titanyum alaşım komponentler, seramik frenler, monokok gövde ve diğer bileşenlerde de bolca karbon fiber kullanmış.

    Bugatti, 1850 beygirlik pist canavarı Bolide'i tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Bugatti Bolide'in performans verileri de açıklandı fakat şimdilik teorik yani simülasyonda ölçülmüş değerler. Buna göre Bolide, maksimum 500 km/s hız yapabiliyor. Hiper otomobilin 0-100 km/s, 0-200 km/s, 0-300 km/s, 0-400 km/s ve 0-500 km/s değerleri sırasıyla 2.17 saniye, 4.36 saniye, 7.37 saniye, 12.08 saniye ve 20.16 saniye olarak açıklandı. Ayrıca Bolide'in maksimum 2.8G yanal ivme kuvvetine sahip olduğu da belirtildi.

    Söz konusu performans verilerini sağlamak adına markanın 'değişken yüzey' olarak adlandırdığı, aktif hava akımı optimizasyonu sağlayan aerodinamik bileşenlerle donatılan hiper otomobil 320 km/s hıza ulaştığında arka spoyler 1800 kilogram, ön spoyler ise 800 kilogram yere basma kuvveti uyguluyor. 



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    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .......

    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    3 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    Portraitclub 3 dk.
    Forza horizon 4 güzel hız yapılır. Gerçekte süremeyeceğimiz için en azından oyunda deneriz :D
    Yanıtla
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    Pascha_72 (Serkan ) 36 dk.
    Aracın çok ciddii Ağırlık-Güç dengesi sayesinde oldukça Yüksek Potansiyele sahip olacağı Aşikar...

    Teorik - Simülasyon verileri olarak hesapladıkları
    0-100, 0-200 ve 0-300 zamanları kabul edilebilir,,

    FAKAT 0-400 değerleri biraz abartılı,,, 0-500 ise BAYAĞI ABARTILI görünüyor !..
    Yanıtla
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    malifural (muhammed ali fural) 1 sa.
    iki koltuk arasından otoban geçiyor
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    zeytinkoy (Barış Özyurt) 2 sa.
    0-200 değeri F1 araçlarından bile daha hızlı.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Mert L. (on ) 21 dk. zeytinkoy
    F1'de motor sınırlaması olmasa şu anda uçan araçlarla yarışıyorlardı 🤣🤣
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    dımmışali (durmuş bahça) 3 sa.
    Acaba taşıtlar vergisi ne kadar ödenir.?
    Yanıtla +1
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    aycibin (Yalım Dilmen) 3 sa.
    2 tonluk gövde ile düz otobanda hız yapmaktan başka işe yaramayan veyron ve chiron'dan sonra ciddi hamle olmuş.sonunda pistte de kullanılabilir safkan bir spor araba geliştirmiş.özel siparişler gelince üretime de geçerler.
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 3 sa.
    Tasarım göreceli olsada bugatti gerçekten çok çok iyi bu konuda bence, Bana göre en kötü tasarımı olan veyron bile çok değişik ve ilgi çekici duruyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    vonderplanitz 2 sa. Glorfindel1907
    çok değişik ve ilgi çekici şey nasıl kötü tasarım oluyor hacı?
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    EagleTibet (Eagle Tibet) 3 sa.
    Para ne acayip bir şey ya, bu arabayı alan da aküsünü fişe takıp kapalı garajına koyuyor, tamamen ben bunu satın alabildim bakın demek için, senede de 1 kere belki biniyor... Ama yine de satın alıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    weirdo (Erkan aslan) 2 sa. EagleTibet
    Napsın hocam günlük işe mi gidip gelsin:)
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    Profes124 3 sa.
    Özellikler iyi güzel de. Tasarım harbiden çok kötü
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    vonderplanitz 3 sa. Profes124
    sadece performans amaçlı tasarım o, beğeni değil.
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    Krone 4 sa.
    F1 ayarında bir şey yapmış adamlar. Bu nasıl bir canavar yahu
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    1816 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, bugatti bolide ve
    3 etiket daha bugatti hiper otomobil Bilim ve Teknoloji
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