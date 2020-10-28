Bugatti, 1850 beygirlik pist canavarı Bolide'i tanıttı

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Bugatti, son günlerde ipucu görselleriyle bizleri heyecanlandırdığı pist odaklı yeni canavarı Bolide üzerindeki örtüyü kaldırdı. Bugatti Bolide, 0.67 kg/hp gibi inanılmaz bir güç ağırlık oranıyla dikkat çekiyor.

Etkileyici teknik özelliklere geçmeden evvel Bugatti Bolide'ın en azından şimdilik deneysel bir çalışma olarak geliştirildiğini belirtelim. Yani şirket, ikonik 8.0 litre W16 motora sahip fazlasıyla hafif bir otomobil geliştirirsek nasıl olur sorusunun cevabını bulmak için Bolide'i geliştirmiş. Zira sadece 1240 kilogram ağırlığa sahip olan hiper otomobilde lüks odaklı neredeyse hiçbirşey bulunmuyor.

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Bugatti Bolide'in kalbine baktığımızda Chiron'dan alınan W16'nın yoğun bir modifikasyon sürecinden geçirilerek 1850 beygir güç ve 1850 Nm tork gibi dudak uçuklatan değerlere ulaştırıldığını görüyoruz. Şirket, geliştirdiği canavarın kuru ağırlığının yukarıda açıkladığımız değerde kalması için 3D yazıcıyla üretilmiş titanyum alaşım komponentler, seramik frenler, monokok gövde ve diğer bileşenlerde de bolca karbon fiber kullanmış.

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Bugatti Bolide'in performans verileri de açıklandı fakat şimdilik teorik yani simülasyonda ölçülmüş değerler. Buna göre Bolide, maksimum 500 km/s hız yapabiliyor. Hiper otomobilin 0-100 km/s, 0-200 km/s, 0-300 km/s, 0-400 km/s ve 0-500 km/s değerleri sırasıyla 2.17 saniye, 4.36 saniye, 7.37 saniye, 12.08 saniye ve 20.16 saniye olarak açıklandı. Ayrıca Bolide'in maksimum 2.8G yanal ivme kuvvetine sahip olduğu da belirtildi.

Söz konusu performans verilerini sağlamak adına markanın 'değişken yüzey' olarak adlandırdığı, aktif hava akımı optimizasyonu sağlayan aerodinamik bileşenlerle donatılan hiper otomobil 320 km/s hıza ulaştığında arka spoyler 1800 kilogram, ön spoyler ise 800 kilogram yere basma kuvveti uyguluyor.

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