2021 Kia Sonet tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Ocak ayındaki Delhi Auto Expo 2020’de konsept olarak tanıtılan Kia Sonet, bugün seri üretime hazır haliyle karşımızda duruyor. Yıl sonuna doğru önce Hindistan’da satışa sunulması planlanan Kia Sonet, ardından global pazarda da boy gösterecek. Hangi ülkelerde satılacağı ise henüz belli değil.

2021 Kia Sonet’in tasarımına baktığımızda, konsept modelde karşımıza çıkan pek çok detayın final versiyonuna da taşındığını görüyoruz. Fakat küçük yan aynalar ve pop-up kapı kolları, aradan geçen süreçte yerini daha geleneksel parçalara bırakmış ve jantlar da küçülmüş. Öte yandan Kia’nın simgesi haline gelen ‘tiger-nose’ ızgara, LED farlar, kaplan gözünden esinlenildiği belirtilen LED gündüz farları ve mat krom detaylara sahip tampon, Kia Sonet konseptinden aşina olduğumuz detaylar arasında.

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2021 Kia Sonet’in dinamik bir görünüme sahip olmasını sağlayan detaylar yanlarda ve arka bölümde de devam ediyor. Gövde rengiyle kontrast oluşturan siyah tavan, kendine has tasarıma sahip C sütunu, 16 inç elmas kesim alaşım jantlar, öndeki aydınlatmalarla uyumlu grafiklere sahip, boydan boya uzanan LED stoplar ve aracı çevreleyen siyah plastik eklentiler bu detaylar arasında gösterilebilir.

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2021 Kia Sonet’in kabininde, bitişik ekran tasarımına benzer bir yerleşim söz konusu. Fakat yüzer ekran olarak tabir edilen 10.25 inçlik bilgi-eğlence ekranının aksine gösterge paneli konsolun içine gömülmüş. Ayrıca gösterge panelinde de 4.2 inçlik küçük bir ekran kullanılmış. Canlı trafik ve kablosuz güncelleme desteğine sahip bilgi-eğlence sistemi, Smart Pure hava filtresi, yedi hoparlörlü BOSE Premium ses sistemi, soğutmalı ön koltuklar, ambiyans aydınlatması, UVO Connect ve Smart Key ile motoru uzaktan çalıştırma ve soğutma özelliğine sahip akıllı telefon şarj ünitesi gibi özellikler de 2021 Kia Sonet’in dikkat çeken özelliklerinden.

2021 Kia Sonet, Hindistan’da iki benzinli ve bir dizel motor seçeneğiyle satılacak. Benzinli tarafında 1.2 litre atmosferik dört silindirli Smartstream ve 1.0 litre T-GDi turbo üç silindirli motorlar bulunuyor. Dizel tarafında ise 1.5 litre CRDi Hindistan’daki tek seçenek. Söz konusu motorlarda 5 ve 6 ileri manuel şanzımanların yanı sıra 7 ileri DCT ve 6 ileri akıllı manuel şanzıman (iMT) seçenekleri de mevcut.

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