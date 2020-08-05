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    2021 Kia Stonic tanıtıldı: Hafif hibrit seçeneği ve yeni güvenlik teknolojileri

    Geçirdiği güncellemeyle birlikte görünümünden ziyade motor seçenekleri ve teknolojileri yenilenen 2021 Kia Stonic, yılın üçüncü çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulacak. İşte 2021 Kia Stonic özellikleri:
    2 hf.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Kia Stonic tanıtıldı: Hafif hibrit seçeneği ve yeni güvenlik teknolojileri
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    2017 yılından bu yana Avrupa’da 150 bin adetten fazla satan Kia Stonic, 2021 model yılı için güncellendi ve hafif hibrit seçeneğinin yanı sıra bazı yeni gelişmiş güvenlik teknolojilerine kavuştu.

    2021 Kia Stonic’in içinden geçtiği sürece makyaj operasyonu demek pek doğru olmaz zira aracın tasarımı neredeyse tamamen aynı. Kompakt crossover’daki asıl değişim ise bu kabuğun altında yatıyor. Bu değişimin kilit noktalarından biri olan EcoDynamics+ isimli hafif hibrit seçeneği 1.0 litre T-GDi turbo benzinli motor ile 48V sistemi bir araya getiriyor.

    100 ve 120 beygirlik iki farklı güç seçeneğine sahip 2021 Kia Stonic EcoDynamics+, 7 ileri DCT şanzımanla tercih edildiğinde 200 Nm tork üretiyor. Bu da yerini aldığı Kappa 1.0 Litre T-GDi motora kıyasla yüzde 16 daha fazla tork ürettiği anlamına geliyor. Bunun yanı sıra, 2021 Kia Stonic’in hafif hibrit versiyonunda 6 ileri akıllı manuel şanzıman (iMT) seçeneği de mevcut. Her iki şanzıman seçeneğinde de 125 km/s’e kadar olan serbest sürüş modunda motor kapatma özelliği bulunuyor. Sürücü fren ya da gaz pedalına bastığında motor yeniden devreye giriyor.

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    2021 Kia Stonic tanıtıldı: Hafif hibrit seçeneği ve yeni güvenlik teknolojileri
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    Koreli markanın açıklamasına göre, Kia Stonic’in var olan benzinli motorları da verimliliği artıracak ve karbon dioksit emisyonlarını azaltacak biçimde güncellenmiş. 100 beygir güç üreten 1.0 litre T-GDi motor, eski 5 ileri manuel yerine 6 ileri manuel veya 7 ileri DCT şanzıman seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Bunun yanı sıra Kia’nın 1.2 litre atmosferik motorunun yeni versiyonu da seçenekler arasında. Söz konusu motor 84 beygir güç üretiyor ve Dual Port Injection teknolojisiyle donatılmış.

    Ayrıca Bkz. "Gordon Murray T.50, dünyanın en hafif süper otomobili olmaya geldi"

    2021 Kia Stonic’in kabininde 8 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı standart olarak sunulacak. Bluetooth ile çoklu cihaz bağlantısı, Apple CarPlay, Android Auto ve yeni UVO Connect telematik sistemi de güncellemeyle birlikte gelen özelliklerden. Bunlardan sonuncusu, sürücüye trafik durumu, hava tahminleri, yakıt fiyatları ve park yerleri gibi pek çok gerçek zamanlı bilgi sağlayacak. Bunun yanında ses tanıma, daha yüksek çözünürlüğe sahip 4.2 inç dijital gösterge ekranı ve daha fazla kişiselleştirme seçeneği de 2021 Kia Stonic’in dikkat çeken detayları arasında.

    2021 Kia Stonic tanıtıldı: Hafif hibrit seçeneği ve yeni güvenlik teknolojileri
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    2021 Kia Stonic’in güvenlik teknolojilerine baktığımızda, tercih edilen donanım seviyesine bağlı olarak araç, yaya ve bisikletli algılama özelliğine sahip ön çarpışma önleyici sistem, şerit takip asistanı, sürücü dikkat uyarısı, kör nokta çarpışma uyarısı ve akıllı hız sabitleme sistemi gibi özelliklerle karşılaşıyoruz.

    Yeni LED farları saymazsak 2021 Kia Stonic’in tasarımı neredeyse hiç değişmemiş. Bunun yanı sıra tercih listesine Azure Blue ve Storm Grey isimli iki yeni renk seçeneği eklenmiş. Böylece gövde rengi seçenekleri toplamda dokuza yükselirken; tavan, A sütunu, aynalar ve spoyler kısmında kullanılarak gövde rengiyle kontrast oluşturan renkler arasında artık Zest Yellow isimli seçenek de bulunuyor. Ayrıca 16 inç alaşım jantlar da 2021 Kia Stonic’in opsiyonları arasında.

    Güncellenen Kia Stonic, 2020'nin üçüncü çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulmuş olacak.



    https://www.kianewscenter.com/news/all/mild-hybrid-power--connectivity-and-new-driver-assistance-tech-for-upgraded-kia-stonic/s/01ef28f3-3331-4b61-bf6f-a9fff9bc0327 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gitarist308 2 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Yav bu Kia guzel arabalar yapiyor gercekten begeniyorum Ceed’den beri fakat sirf logo tasarimindan kaybediyor benim gozumde. O buzdolabi logosunu degistirin kardesim artik be... Ugur derin dondurucu gibi logo Allah affetsin..
    Yav bu Kia guzel arabalar yapiyor gercekten begeniyorum Ceed’den beri fakat sirf logo tasarimindan kaybediyor benim gozumde. O buzdolabi logosunu degistirin kar...
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    2 Yanıt Yanıtla +4
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 2 hf.
    Dış güzel ama İç tasarım kötü, neyi nereye koyacaklarını bilememişler.
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    gitarist308 2 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Yav bu Kia guzel arabalar yapiyor gercekten begeniyorum Ceed’den beri fakat sirf logo tasarimindan kaybediyor benim gozumde. O buzdolabi logosunu degistirin kardesim artik be... Ugur derin dondurucu gibi logo Allah affetsin..
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    White Water 2 hf. gitarist308
    Logo değişti ama henüz bu modele uygulanmadı. Gerçi yeni diğer çıkardığı modellere de uygulamıyor. Koreliler karasız belki de.

    https://www.industryglobalnews24.com/images/kia-to-introduce-new-logo.jpeg
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    aytek66 (Aytekin Altun) 2 hf. gitarist308
    Alfa Romeo nun yeni logosunu tek geçerim inanılmaz bir premium hissiyat veriyor. Gerçekten kalite algısını yükseltiyor. Benim arabanın ön kaputtaki kia logosu artık bi milyonculardaki stickerlara döndü dış yüzeye özellikle silikon malzemeli sararan logolar koymamalılar sadece metal logo olmalı bkz. VW, Mercedes
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