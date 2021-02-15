2021 Mercedes-Benz C-Serisi için tarih verildi: Marka için bir ilki de beraberinde getirecek

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Uzun süredir kamuflajlı bir şekilde test edilirken görüntülenen yeni Mercedes-Benz C-Serisi için tarih verildi. Yeni nesil C-Serisi, 23 Şubat 2021 Salı günü saat 16:00'da şirketin medya platformu üzerinden dijital olarak tanıtılacak.

Henüz resmi olarak açıklanmış olmasa da yeni Mercedes-Benz C-Serisi'nin tanıtımında Sedan ve Estate yani station wagon gövde tipini görmeyi bekliyoruz. Daha sonra karşımıza çıkacak Coupe ve Cabriolet ile aile tamamlanmış olacak. Ayrıca C-Serisi All-Terrain olarak adlandırılması muhtemel yükseltilmiş bir station wagon da görmemiz mümkün zira bu modelin de prototipleriyle karşılaşmıştık.

2021 Mercedes-Benz C-Serisi Alman marka için bir ilki de beraberinde getirecek. Zira yeni C-Serisi, tüm versiyonlarında elektrik destekli motorlar kullanılan ilk Mercedes-Benz modeli olacak. Motor gamıyla ilgili detaylar henüz belli değil fakat önceki haberler ailenin sadece dört silindirli ünitelerden oluşacağını ve alt versiyonlarda hafif hibrit, üst versiyonlarda ise PHEV yani şarj edilebilir hibrit olarak karşımıza çıkacağına işaret ediyor.

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Alman markanın 'konfor alanını yükselt' sloganıyla duyurduğu 2021 Mercedes-Benz C-Serisi'nin konsol yerleşimi büyük oranda S-Serisi'ne benzeyecek. Zaten yapılan testlerde de konsolun merkezindeki dikey multimedya ekranını ve sürücünün önündeki tablet ekranı görmüştük. Bunun yanı sıra yeni C-Serisi modellerde tıpkı S-Serisi'ndeki gibi ikinci nesil MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Arayüzü) bulunacak.

2021 Mercedes-Benz C-Serisi'nin gövde tasarımı da S-Serisi ve E-Serisi'nden izler taşıyacak. Ayrıca aracı daha önce test etme şansı yakalayanlar yeni jenerasyonun güncel modelden 6 cm daha uzun olduğunu belirtiyor. Bu durum aks mesafesine de fazladan 2.5 cm olarak yansımış. Bu da arka koltukta oturan yolcular için konfor alanının gerçekten arttığının bir göstergesi.

Güncel C-Serisi Sedan'ın ülkemizdeki fiyatı C 200 d versiyonuyla birlikte 571.700 TL'den başlıyor. Modelin net fiyatı ise 268.220 TL.

https://www.carscoops.com/2021/02/official-2022-mercedes-benz-c-class-coming-february-23-with-electrified-powertrains-only/

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