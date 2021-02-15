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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Mercedes-Benz C-Serisi için tarih verildi: Marka için bir ilki de beraberinde getirecek

    Yeni nesil Mercedes-Benz C-Serisi'nin 23 Şubat'ta resmi olarak tanıtılacağı duyuruldu. İşte 2021 C-Serisi ile ilgili bilinenler:
    15 Şubat 2021, 20:15 (Güncellendi, 2 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Mercedes-Benz C-Serisi için tarih verildi: Marka için bir ilki de beraberinde getirecek
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    Uzun süredir kamuflajlı bir şekilde test edilirken görüntülenen yeni Mercedes-Benz C-Serisi için tarih verildi. Yeni nesil C-Serisi, 23 Şubat 2021 Salı günü saat 16:00'da şirketin medya platformu üzerinden dijital olarak tanıtılacak.

    Henüz resmi olarak açıklanmış olmasa da yeni Mercedes-Benz C-Serisi'nin tanıtımında Sedan ve Estate yani station wagon gövde tipini görmeyi bekliyoruz. Daha sonra karşımıza çıkacak Coupe ve Cabriolet ile aile tamamlanmış olacak. Ayrıca C-Serisi All-Terrain olarak adlandırılması muhtemel yükseltilmiş bir station wagon da görmemiz mümkün zira bu modelin de prototipleriyle karşılaşmıştık.

    2021 Mercedes-Benz C-Serisi Alman marka için bir ilki de beraberinde getirecek. Zira yeni C-Serisi, tüm versiyonlarında elektrik destekli motorlar kullanılan ilk Mercedes-Benz modeli olacak. Motor gamıyla ilgili detaylar henüz belli değil fakat önceki haberler ailenin sadece dört silindirli ünitelerden oluşacağını ve alt versiyonlarda hafif hibrit, üst versiyonlarda ise PHEV yani şarj edilebilir hibrit olarak karşımıza çıkacağına işaret ediyor.

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    Ayrıca Bkz. "Yenilenen Chevrolet Bolt, crossover versiyonu Bolt EUV ile birlikte geldi"

    Alman markanın 'konfor alanını yükselt' sloganıyla duyurduğu 2021 Mercedes-Benz C-Serisi'nin konsol yerleşimi büyük oranda S-Serisi'ne benzeyecek. Zaten yapılan testlerde de konsolun merkezindeki dikey multimedya ekranını ve sürücünün önündeki tablet ekranı görmüştük. Bunun yanı sıra yeni C-Serisi modellerde tıpkı S-Serisi'ndeki gibi ikinci nesil MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Arayüzü) bulunacak.

    2021 Mercedes-Benz C-Serisi'nin gövde tasarımı da S-Serisi ve E-Serisi'nden izler taşıyacak. Ayrıca aracı daha önce test etme şansı yakalayanlar yeni jenerasyonun güncel modelden 6 cm daha uzun olduğunu belirtiyor. Bu durum aks mesafesine de fazladan 2.5 cm olarak yansımış. Bu da arka koltukta oturan yolcular için konfor alanının gerçekten arttığının bir göstergesi.

    Güncel C-Serisi Sedan'ın ülkemizdeki fiyatı C 200 d versiyonuyla birlikte 571.700 TL'den başlıyor. Modelin net fiyatı ise 268.220 TL.



    https://www.carscoops.com/2021/02/official-2022-mercedes-benz-c-class-coming-february-23-with-electrified-powertrains-only/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Cihat_, (Cihat ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Moueson
    tıkandığı falan yok adamlar her yeni modelde üzerine koyarak gidiyor. Sınıfının standartlarını arttırıyor.

    Satışları da iyi f1'de de yıllardır şampiyon.
    tıkandığı falan yok adamlar her yeni modelde üzerine koyarak gidiyor. Sınıfının standartlarını arttırıyor. Satışları da iyi f1'de de yıllardır şampiyo...
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    Yanıtla +19
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    P palamutix 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) Moueson

    İzle gözün gönlün açılsın
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    T The_BUTZ 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    4 senedir w205 kasa kullanıyorum, benim şansıma mı bilmiyorum ama çok fazla arıza çıkardı, hala servisin çözemediği sorunlarda mevcut üstelik

    eski aracım Superb'di, yalıtımı dışında Passat ve Superb'den üstün bir yanı yok,

    inşallah bu kasa parasını hak eder,
    öndeki yıldıza fazladan 200 bin veriyormuşuz gibi geliyor
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    A android seyfi (Rifki Paslanmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    1 milyon....
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    mercedes bu yorumuna çok üzüldü
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    drjacob (... ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    biz de yine milyonları gözden çıkartmak gerekecek
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    canlee89 (Can Can) 1 gün ( Mesaj Silindi ) drjacob
    İmkanı yok Yeni E serisi bile 900 bin liradan başlıyor.
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    haberelectro 1 gün ( Mesaj Silindi )
    BMW titre
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    CapriceClassic 1 gün ( Mesaj Silindi ) haberelectro
    Titreye titreye Azer Bülbül’e döndü bmw ile tesla mb karşısında... bi rahat nefes alsınlar artık ya!
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    B Ben sero 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kendisi d serisi yakıtı s serisi mübarek. Tesla bunlara çok şey öğretecek yoksa bunların adam olacağı filan yok
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    V V4LKyR 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yandan çok kötü duruyor ya. Farları da iğrenç.

    Eyyorlamam bu kadar.
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    T tica (tarık ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    O amg jantlar değişsin artik bir zahmet artı yarı hibrit acayip tüketimli buna da bir el atmaları lazım.
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Muhtemelen iç ve dış tasarım olarak 3 serisini rezil edecek.

    Ama Türkiye'de gereksiz bir segment oldu artık.

    1.6 hacimli elektrikli süpürge gibi bağıran ve gitmeyen D segment arabalara 600.000/800.000TL birim para verilmez.

    S60 farkını ortaya koydu ama S90'da ki gibi bizim neyimiz eksik diyip bir gece 300.000TL zam yaparlarsa o da saçma olacak elbette.
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    B blacklotus01 2 gün ( Mesaj Silindi ) zotacing
    300 bin mevzusu ne hocam biraz aydınlatır mısın
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    MrT4ngo 1 gün ( Mesaj Silindi ) zotacing
    O yeni e serisi faciasindan sonra 3 serisini biraz zor rezil eder. ha belki e90'ı rezil edebilir.
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    canlee89 (Can Can) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yavru S serisi gibi olmuş fiyat 600-650 arasında olursa satar üstü biraz sıkıntı AMG paket gelsinde bir bakalım motor seçeneklerine
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    10915 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    Galeri, 2021 mercedes-benz c-serisi ve
    3 etiket daha yeni nesil c-serisi mercedes-benz Bilim ve Teknoloji
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