Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Mercedes-Benz EQA tanıtıldı: Markanın en küçük elektriklisi

    2021'in ilk çeyreğinde EQA 250 versiyonuyla ülkemizde de satışa sunulması planlanan 2021 Mercedes-Benz EQA'nın tasarımı, özellikleri ve Avrupa fiyatı haberimizde:
    54 dk.
    357
    58
    3
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    2021 Mercedes-Benz EQA tanıtıldı: Markanın en küçük elektriklisi
    Tam Boyutta Gör

    Alman otomotiv devi Mercedes-Benz'in elektrikli otomobil ailesi büyümeye devam ediyor. Bugün de 'EQ' isimli ailenin giriş seviyesini oluşturacak yeni Mercedes-Benz EQA'nın örtüsü kaldırıldı.

    Yeni EQA'nın 4 Şubat'tan itibaren Avrupa'da satışa sunulacağı açıklandı. Yüzde 100 elektrikli otomobilin Almanya'daki başlangıç fiyatı 47.540 euro olacak. Yeni Mercedes-Benz EQA'nın kısa süre sonra Türkiye'ye de geleceğini biliyoruz. Zira Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, EQA'yı 2021'in ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunmayı planladıklarını açıklamıştı.

    Alman markanın ilk tamamen elektrikli kompakt otomobili olarak karşımıza çıkan yeni EQA'nın tasarımında geçtiğimiz yıllarda gösterilen Concept EQA'dan esintiler görmek mümkün ancak üretim bandına doğru olan serüvende fütüristik detaylar hayli yumuşatılmış. Otomobilin ön bölümünde panjur yerine geniş bir kapalı panel kullanılmış. Siyah renkli bu alandaki logonun kenarları da krom şeritlerle süslenmiş. LED gündüz farlarına sahip aydınlatmalar ve sportif görünüm sunan hava girişleri de ön bölümdeki tasarımı tamamlayan unsurlardan.

    2021 Mercedes-Benz EQA tanıtıldı: Markanın en küçük elektriklisi
    Tam Boyutta Gör

    Yeni Mercedes-Benz EQA'nın arka tarafında ince bir LED şeritle birbirine bağlanan stop grubuna yer verilmiş. Bunun yanında oldukça sade bir tasarıma sahip olan otomobilin bu bölümünde bagaj spoyleri, tamponun kenarlarındaki dikey hava kanalları ve krom detaylarla süslü arka difüzör dikkat çekiyor. Ayrıca otomobilin crossover karakterine vurgu yapmak için de çamurluk uçları ve eteklerde siyah plastik koruyuculara yer verilmiş. Aerodinamik yapısına özellikle dikkat edilen yeni EQA'nın hava sürtünme katsayısı da 0.28 olarak açıklandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Volvo'nun ilk tamamen elektrikli modeli XC40 Recharge sonunda üretime girdi

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de üretilecek Hyundai Bayon'un tasarımından yeni ipuçları geldi"

    Yeni Mercedes-Benz EQA'nın iç mekanında sade ve modern bir hava hakim. Üç kollu direksiyonun hemen arkasında bitişik şekilde tasarlanan dijital gösterge ve multimedya ekranlarına yer verilmiş. Elektrikli yapısına vurgu yapacak şekilde mavi detaylarla süslenen otomobildeki türbin şekilli hava menfezleri olmazsa olmazlar arasında. EQA'nın standart özellikleri arasında adaptif uzun far yardımına sahip LED farlar, elektrikli açılır-kapanır bagaj kapağı, 18 inç alaşım jantlar, 64 renkli ambiyans aydınlatması, dört yönlü ayarlanabilir bel desteğine sahip lüks koltuklar ve geri görüş kamerası gibi donanımlar dikkat çekiyor.

    2021 Mercedes-Benz EQA tanıtıldı: Markanın en küçük elektriklisi
    Tam Boyutta Gör

    İlk etapta satılacak model EQA 250 olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu versiyonda 140 kW (190 hp) güç ve 375 Nm tork üreten elektrik motoru bulunuyor. 66.5 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip lityum iyon bataryadan güç alan EQA 250'nin sürüş menzili WLTP'ye göre 426 kilometre. Önden çekişli olarak satılacak aracın karma kullanımda enerji tüketimi de 15.7 kWh/100 km olarak açıklandı. İlerleyen süreçte 500 km'nin üzerinde menzile, 200 kW'ın üzerinde güce ve 4x4 sisteme sahip versiyonlar da karşımıza çıkacak.

    Mercedes-Benz EQA 250'nin bataryası azami 100 kW hızlı şarj desteğine sahip. Hızlı şarj istasyonunda bataryanın yüzde 10-80 arası dolumu 30 dakika civarında sürüyor. Wallbox ile şarj edildiğinde ise yüzde 10-100 arası şarj yaklaşık 6 saat sürüyor. Otomobille birlikte gelen standart AC şarj cihazı da 11 kW olarak karşımıza çıkıyor.

    Yerden yüksekliği 200 mm olarak açıklanan Mercedes-Benz EQA 250'nin 0-100 km/s hızlanma süresi 8.9 saniye olarak açıklandı. Otomobilin maksimum hızı da 160 km/s ile sınırlandırılmış. EQA 250'nin ön bölümünde MacPherson, arka bölümünde ise multi-link süspansiyona yer verilmiş. EQA 250'nin boyutları da şöyle:

    Aks mesafesi 2729 mm
    Ön/arka iz genişliği 1585/1584 mm
    Uzunluk/genişlik/yükseklik 4463/1834/1620 mm
    Dönüş çapı 11.4 m
    Bagaj hacmi 340-1320 litre
    Yük kapasitesi 430 kg



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dacia'dan yeni SUV: Dacia Bigster

    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    20 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Türkiye'de üretilecek Hyundai Bayon'un tasarımından yeni ipuçları geldi
    3 sa.
    Tüm yeni Peugeot modelleri yüksek performanslı versiyonlara sahip olacak
    16 sa.
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    haberelectro 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Avrupada kapış kapış gidecek
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rasputin13 (A T) 24 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    KDV'si içinde 47 bin Euro (Avrupa'da devlet 10 bin Euro civarı geri ödeme yapıyor). Bizde sadece bu fiyata %15 ÖTV eklenecek. Güncel kur ile 500 bin TL yapıyor.

    Mercedes bu kadar düşükten (GLA'dan ucuz) fiyatlar mı? Yurdum salakları premium tabi ki daha pahalı olacak diye savunacağı için HAYIR!

    700 bin liralık elektrikli aracımız hayırlı ve uğurlu olsun.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Romeo84 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    en düşük versiyonu bi teklik, kimse bu fırsatı kaçırmamalı...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 24 dk. Şubat ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar açıklandı 54 dk. GÖRÜNTÜLENEN 2021 Mercedes-Benz EQA tanıtıldı: Markanın en küçük elektriklisi Sonraki [Anket] Koronavirüs aşısı olmak ister misiniz? Hangi aşıyı tercih edersiniz? 1 sa. Entegre kameralı Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) tanıtıldı 2 sa. Türkiye'de toplam 1 milyon doz aşı uygulandı 2 sa. Fiyatı ve özellikleriyle öne çıkan Realme Watch S incelemesi! 2 sa. Qualcomm Snapdragon 870 5G yonga seti duyuruldu 2 sa. God of War'u geliştiren stüdyo henüz duyurulmamış bir oyun üzerinde çalışıyor 3 sa. 2020'nin kötü hatıralarıyla dolu 2020 oyunu büyük ilgi görüyor 3 sa. Türkiye'de üretilecek Hyundai Bayon'un tasarımından yeni ipuçları geldi 4 sa. Kısa filmleriyle tanınan Mahmut Akay'dan X-Men filmi! 4 sa. Netflix'in abone sayısı açıklandı 5 sa. Avrupa aşı pasaportunu masaya yatıracak 5 sa. İstanbul Fırkateyni 23 Ocak'ta deniz indirilecek 6 sa. Netflix'in bilim kurgu dizisi Snowpiercer, 3. sezon onayını aldı 13 sa. Macera oyunu NUTS, Apple Arcade'e geliyor 14 sa. 'Rust' oyununun yükselişi devam ediyor: Steam'de yeni rekor kırdı 14 sa. Bira üretiminde kullanılabilecek analiz yöntemi geliştirildi 15 sa. The Medium detaylı sistem gereksinimleri yayınlandı 15 sa. Gezgin seyir füzeleriyle donatılmış Türk denizaltıları, Karadeniz’de dengeleri değiştirebilir 16 sa. İki yeni büyük PUBG oyunu üzerinde çalışılıyor 16 sa. Tüm yeni Peugeot modelleri yüksek performanslı versiyonlara sahip olacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız