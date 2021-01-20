2021 Mercedes-Benz EQA tanıtıldı: Markanın en küçük elektriklisi

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Alman otomotiv devi Mercedes-Benz'in elektrikli otomobil ailesi büyümeye devam ediyor. Bugün de 'EQ' isimli ailenin giriş seviyesini oluşturacak yeni Mercedes-Benz EQA'nın örtüsü kaldırıldı.

Yeni EQA'nın 4 Şubat'tan itibaren Avrupa'da satışa sunulacağı açıklandı. Yüzde 100 elektrikli otomobilin Almanya'daki başlangıç fiyatı 47.540 euro olacak. Yeni Mercedes-Benz EQA'nın kısa süre sonra Türkiye'ye de geleceğini biliyoruz. Zira Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, EQA'yı 2021'in ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunmayı planladıklarını açıklamıştı.

Alman markanın ilk tamamen elektrikli kompakt otomobili olarak karşımıza çıkan yeni EQA'nın tasarımında geçtiğimiz yıllarda gösterilen Concept EQA'dan esintiler görmek mümkün ancak üretim bandına doğru olan serüvende fütüristik detaylar hayli yumuşatılmış. Otomobilin ön bölümünde panjur yerine geniş bir kapalı panel kullanılmış. Siyah renkli bu alandaki logonun kenarları da krom şeritlerle süslenmiş. LED gündüz farlarına sahip aydınlatmalar ve sportif görünüm sunan hava girişleri de ön bölümdeki tasarımı tamamlayan unsurlardan.

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Yeni Mercedes-Benz EQA'nın arka tarafında ince bir LED şeritle birbirine bağlanan stop grubuna yer verilmiş. Bunun yanında oldukça sade bir tasarıma sahip olan otomobilin bu bölümünde bagaj spoyleri, tamponun kenarlarındaki dikey hava kanalları ve krom detaylarla süslü arka difüzör dikkat çekiyor. Ayrıca otomobilin crossover karakterine vurgu yapmak için de çamurluk uçları ve eteklerde siyah plastik koruyuculara yer verilmiş. Aerodinamik yapısına özellikle dikkat edilen yeni EQA'nın hava sürtünme katsayısı da 0.28 olarak açıklandı.

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Yeni Mercedes-Benz EQA'nın iç mekanında sade ve modern bir hava hakim. Üç kollu direksiyonun hemen arkasında bitişik şekilde tasarlanan dijital gösterge ve multimedya ekranlarına yer verilmiş. Elektrikli yapısına vurgu yapacak şekilde mavi detaylarla süslenen otomobildeki türbin şekilli hava menfezleri olmazsa olmazlar arasında. EQA'nın standart özellikleri arasında adaptif uzun far yardımına sahip LED farlar, elektrikli açılır-kapanır bagaj kapağı, 18 inç alaşım jantlar, 64 renkli ambiyans aydınlatması, dört yönlü ayarlanabilir bel desteğine sahip lüks koltuklar ve geri görüş kamerası gibi donanımlar dikkat çekiyor.

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İlk etapta satılacak model EQA 250 olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu versiyonda 140 kW (190 hp) güç ve 375 Nm tork üreten elektrik motoru bulunuyor. 66.5 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip lityum iyon bataryadan güç alan EQA 250'nin sürüş menzili WLTP'ye göre 426 kilometre. Önden çekişli olarak satılacak aracın karma kullanımda enerji tüketimi de 15.7 kWh/100 km olarak açıklandı. İlerleyen süreçte 500 km'nin üzerinde menzile, 200 kW'ın üzerinde güce ve 4x4 sisteme sahip versiyonlar da karşımıza çıkacak.

Mercedes-Benz EQA 250'nin bataryası azami 100 kW hızlı şarj desteğine sahip. Hızlı şarj istasyonunda bataryanın yüzde 10-80 arası dolumu 30 dakika civarında sürüyor. Wallbox ile şarj edildiğinde ise yüzde 10-100 arası şarj yaklaşık 6 saat sürüyor. Otomobille birlikte gelen standart AC şarj cihazı da 11 kW olarak karşımıza çıkıyor.

Yerden yüksekliği 200 mm olarak açıklanan Mercedes-Benz EQA 250'nin 0-100 km/s hızlanma süresi 8.9 saniye olarak açıklandı. Otomobilin maksimum hızı da 160 km/s ile sınırlandırılmış. EQA 250'nin ön bölümünde MacPherson, arka bölümünde ise multi-link süspansiyona yer verilmiş. EQA 250'nin boyutları da şöyle:

Aks mesafesi 2729 mm Ön/arka iz genişliği 1585/1584 mm Uzunluk/genişlik/yükseklik 4463/1834/1620 mm Dönüş çapı 11.4 m Bagaj hacmi 340-1320 litre Yük kapasitesi 430 kg

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