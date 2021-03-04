Yeni Kia K8'in kabini de ortaya çıktı

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Kia K7'nin - bazı pazarlarda Cadenza - halefi olarak piyasaya sürülecek yeni K8'in gövde tasarımını geçtiğimiz haftalarda görmüştük. Kapılarını açan lüks sedan model bu kez de iç mekanıyla karşımızda.

Kia K8'in iç mekanına ilk bakışta gövde tasarımındaki premium havanın yaşam alanında da yakalandığını söylemek mümkün. Yeni logonun bulunduğu direksiyonun hemen arkasında artık pek çok modelde gördüğümüz bitişik ekran yerleşimi yer alıyor. Bu alanda 12'şer inçlik kavisli gösterge ve bilgi-eğlence ekranlarını görmekteyiz. Kia, bu ekranlardaki arayüzün son derece modern, hızlı ve kolay kullanılabilir olduğunun altını çiziyor.

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Neredeyse hiçbir fiziksel düğmenin bulunmadığı konsolun ortasında iklimlendirme ayarlarını ve onların hemen altına konumlandırılmış hava menfezlerini görüyoruz. Orta konsolda ise yuvarlak vites seçici ve elektronik park freni gibi düğmelerin yanı sıra bardaklıklar bulunuyor. Yer yer ortam aydınlatmaları ve ahşap detayların da bulunduğu alanda 14 hoparlörlü ses sistemine yer verilmiş. Yeni Kia K8, Meridian Audio kaynaklı ses sistemine sahip ilk Kia modeli olma özelliği taşıyor.

Yeni Kia K8 sedanın bu yılın sonunda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Otomobille ilgili diğer bilgiler ilerleyen süreçte paylaşılacak.

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