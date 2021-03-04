Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Kia K8'in kabini de ortaya çıktı

    Markanın yeni lüks sedan modeli Kia K8'in bu yıl bitmeden piyasaya sürülmesi planlanıyor. İşte yeni K8'in kabininden ilk resmi görüntüler:
    04 Mart 2021, 13:00 (4 gün)
    12,3b
    2
    22
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    4

    Yeni Kia K8'in kabini de ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Kia K7'nin - bazı pazarlarda Cadenza - halefi olarak piyasaya sürülecek yeni K8'in gövde tasarımını geçtiğimiz haftalarda görmüştük. Kapılarını açan lüks sedan model bu kez de iç mekanıyla karşımızda.

    Kia K8'in iç mekanına ilk bakışta gövde tasarımındaki premium havanın yaşam alanında da yakalandığını söylemek mümkün. Yeni logonun bulunduğu direksiyonun hemen arkasında artık pek çok modelde gördüğümüz bitişik ekran yerleşimi yer alıyor. Bu alanda 12'şer inçlik kavisli gösterge ve bilgi-eğlence ekranlarını görmekteyiz. Kia, bu ekranlardaki arayüzün son derece modern, hızlı ve kolay kullanılabilir olduğunun altını çiziyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar İşte Kia'nın yeni logosunu üzerinde taşıyan ilk model: yeni K8

    Ayrıca Bkz. "İkinci el otomobil fiyatlarındaki düşüş şubat ayında da devam etti"

    Neredeyse hiçbir fiziksel düğmenin bulunmadığı konsolun ortasında iklimlendirme ayarlarını ve onların hemen altına konumlandırılmış hava menfezlerini görüyoruz. Orta konsolda ise yuvarlak vites seçici ve elektronik park freni gibi düğmelerin yanı sıra bardaklıklar bulunuyor. Yer yer ortam aydınlatmaları ve ahşap detayların da bulunduğu alanda 14 hoparlörlü ses sistemine yer verilmiş. Yeni Kia K8, Meridian Audio kaynaklı ses sistemine sahip ilk Kia modeli olma özelliği taşıyor.

    Yeni Kia K8 sedanın bu yılın sonunda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Otomobille ilgili diğer bilgiler ilerleyen süreçte paylaşılacak.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Altyazar 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bu sefer olmus, helal olsun
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel laaan, içim gitti resmen.

    Bu arada Kia'nın Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre 1-3 yaş arası araçlarda EN AZ arıza oranına sahip olan firma olduğunu biliyor muydunuz?

    Konuyla alakalı değil ama merak edenler için 2. Sırada Toyota ve 3. sırada da Hyundai var. En çok arıza verenler ise sırasıyla Fiat, BMW ve Citroen. Bir Citroen C5 sahibi olarak tam katılmasam da sonuçta Citroen'de sadece C5 yok :) Elbette çok sorun yaşayanlar da vardır.
    Çok güzel laaan, içim gitti resmen. Bu arada Kia'nın Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre 1-3 yaş arası araçlarda EN AZ arıza oranına sahip olan firm...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    axiprens (Erhan Cılız) 3 gün ( Mesaj Silindi ) jestercat
    Marka dan utanıyor isen almiyacan, kia sahibiyim.
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    S Semsam (Gökhan Hacıosmanoğlu) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ön Ford,içerisi Bmw,arkayı çözemedim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A atilasat 2 gün ( Mesaj Silindi )
    direksiyon tasarımı olmamış
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mustafa_atr (Mustafa ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Direksiyon hariç begendim. arac genel olarak köşeli hatlara sahip ama direksiyon tombul yusyuvarlak siritiyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    E emreplt 2 gün ( Mesaj Silindi )
    airbeg de büyükmüş. ne var acaba içinde
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A AO (A O) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İşte bizde Passatı Skoda yı araba sanıyoruz. Adamların USA pazarında ki arabaları buralara uygun şartlarla gelebilse Alman arabaları çok bekler satış yapacağız diye.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    J jestercat (Ugiar Zwatniski) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Logo hariç muhteşem, logoyu da bantla kapatırım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    axiprens (Erhan Cılız) 3 gün ( Mesaj Silindi ) jestercat
    Marka dan utanıyor isen almiyacan, kia sahibiyim.
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S suatcagdas (suat cagdas) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    direksiyon hariç güzel görünüyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CapriceClassic 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    çok güzel olmuş, bayıldım...
    mb gibi 32 inch tvyi ters çevirip koymamış adamlar...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    exorcist00 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Direksiyondan anladığım kadarıyla kodaman arabası
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel laaan, içim gitti resmen.

    Bu arada Kia'nın Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre 1-3 yaş arası araçlarda EN AZ arıza oranına sahip olan firma olduğunu biliyor muydunuz?

    Konuyla alakalı değil ama merak edenler için 2. Sırada Toyota ve 3. sırada da Hyundai var. En çok arıza verenler ise sırasıyla Fiat, BMW ve Citroen. Bir Citroen C5 sahibi olarak tam katılmasam da sonuçta Citroen'de sadece C5 yok :) Elbette çok sorun yaşayanlar da vardır.
    2 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    X-DDT (Furkan Öz) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Bloodin
    Vay canisina. Listede Hyundai gormek sasirtti. Benim aklimda hep ucuz yollu arac olarak yer etmis.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B Bossmesgulvegaddar (Mert Miraç) 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Bloodin
    Knk hyundai 1. Kia 2. Toyota 3 oldu testlerde hyundai ve Peugeot sınıf atlamış araçlar onları yorumlama
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    giyotinberq +26 Turkforce +24 Feyzuli +23 Clusive +22 kaand12@ +22 canguler917 +20 cocainbar +19 tarlabasi +17 b0Ni +17 smalsrol +16
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BlackLead 4. kez +334 2 nty35 ilk kez +272 3 hakaniko ilk kez +227
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 1 Masaüstü 1 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    12261 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, kia k8 ve
    5 etiket daha sedan kia yeni logo Kia Otomobil Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası246,7b
    Twitter Profili99,1b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı316b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Samsung, akıllı telefonlarda kamera kalitesini iyileştiren ISOCELL 2.0 teknolojisini tanıttı 3 gün Amazon'un mobil oyunlar için kısa biçimli video hizmeti GameOn artık iOS'ta 3 gün Rekabet Kurumu'nun Google hakkındaki kararlarına yurt dışında adaylık verildi 3 gün Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 3 gün Microsoft, Google'ın Flutter SDK'sını katlanabilir cihazlar için daha iyi hale getirecek 3 gün JRPG türündeki Fantasian yakında Apple Arcade için çıkış yapacak 3 gün MediaTek MT9638 televizyonlarda yapay zekayı geliştiriyor 3 gün GTA 5'in yeni nesil versiyonu 'basit bir porttan' daha fazlası olacak 3 gün AMD Ryzen 3000 işlemcileri için Smart Access Memory’i duyurdu 3 gün Netflix uygulamasına TikTok benzeri bir özellik geldi: Fast Laughs 4 gün AMD, RX 6700 XT’yi duyurdu 4 gün Samsung Odyssey G9 oyuncu monitörü miniLED teknolojisine terfi etti 4 gün Huawei'den Gmail'e alternatif e-posta hizmeti: Petal Mail 4 gün realme GT 5G tanıtıldı: Snapdragon 888, 120Hz ekran, LPDDR5 RAM 4 gün Chrome 89, birkaç yeni özellik ile birlikte kullanıcılara sunuldu 4 gün Yeni Skoda Kushaq'in iç mekanından ilk teaser'lar geldi 4 gün WhatsApp'a bilgisayardan görüntülü görüşme özelliği geldi 4 gün Nintendo Switch Pro ile ilgili yeni detaylar: 7 inçlik OLED ekran geliyor 4 gün Alman polisi, alışveriş sitelerinden ucuz Windows lisans anahtarı alanların peşine düştü 4 gün Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max karşınızda 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Yeni Kia K8'in kabini de ortaya çıktı Sonraki Redmi Note 10 tanıtıldı: Serinin uygun fiyatlı modeli 4 gün Apple'ın yeni hizmeti, kullanıcıların Android platformuna geçişini kolaylaştırıyor 4 gün Samsung Galaxy A82 5G, iki yıllık işlemciyle geliyor 4 gün Amazon'un yeni aksiyon filmi Tom Clancy's Without Remorse'tan ilk fragman yayınlandı 4 gün Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyatlar 4 gün macOS platformu oyunlara ısınmaya başladı 4 gün 5 Mart lansmanı öncesi Realme C21'e dair teknik detaylar belli oldu 4 gün Starship prototipi ilk kez iniş yaptı, ancak dakikalar sonra yine patladı: İşte o anlar 4 gün Exchange yazılımındaki açıklar kapatıldı 4 gün Pardus 19.5 yayınlandı: Pardus 19.5 ile gelen yenilikler neler? 4 gün Türkiye’de üretilecek: Hyundai Bayon 4 gün Sonsuz koşu oyunu Crash Bandicoot: On the Run, ilkbaharda mobil cihazlara geliyor 4 gün Otokar, mayına karşı korumalı COBRA II MRAP modelini tanıttı 4 gün İkinci el otomobil fiyatlarındaki düşüş şubat ayında da devam etti 4 gün Microsoft'tan yeni nesil Windows için açıklama geldi 4 gün 2si1 "Vergisi bol" Teknoloji ve Oyun Programı 4 gün Google, arama geçmişine göre reklam göstermeyi durdurmayı planlıyor 4 gün Honda Civic, CR-V ve HR-V modellerinde mart ayına özel fırsatlar 4 gün Viking temalı mobil oyun Northgard'dan oynanış videosu paylaşıldı 4 gün Yeni genelge : Koronavirüs denetimlerinde kamera kayıtlarından da ceza verilebilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız