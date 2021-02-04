Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Nissan Qashqai'den yeni teaser geldi: İşte tanıtılacağı tarih

    2021 Nissan Qashqai bundan tam iki hafta sonra yepyeni tasarımı, teknolojileri ve motorlarıyla karşımızda olacak. Yeni Qashqai, şirketin e-Power isimli hibrit sistemiyle gelecek.
    04 Şubat 2021, 19:15 (1 hf.)
    5,8b
    1
    18
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Yeni nesil Nissan Qashqai için bekleyiş yakında sona eriyor. Araçla ilgili yeni bir teaser paylaşan şirket, modern teknolojiler ve hibrit sistemle gelecek modelin 18 Şubat'ta tanıtılacağını açıkladı.

    Paylaşılan teaser'da 2021 Nissan Qashqai'nin ön bölümü hakkında fikir edinebiliyoruz. Bu alanda ince yapıdaki adaptif LED aydınlatmalar ve onların üzerinde kaş gibi uzanan LED gündüz farları dikkat çekiyor. Ön bölümü domine eden V-Motion ızgaranın selefindekine kıyasla biraz daha büyük olduğu göze çarpıyor. Tamponun kenarlarında üçgen biçimli hava kanalları, alt panjurun kenarlarında ise sis farları yer alıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni Nissan Qashqai'nin iç mekanını gösteren resmi görseller paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "Çin'in en çok satan elektrikli aracı 10 bin euro fiyatla Avrupa'ya geliyor"

    Şimdiye dek kameralara yakalanan 2021 Nissan Qashqai prototiplerine bakılırsa boyutlarda dişe dokunur bir değişim olmayacak. Buna rağmen yaşam alanı ve bagaj hacminin iyileştirilmiş olmasını bekleyebiliriz. İç mekanda 9 inçlik tablet ekrana sahip yeni multimedya sistemi ve 12.3 inç boyutunda TFT gösterge ekranı bulunacak. 10.8 inç head-up display ve büyük telefonların sığacağı büyüklükte bir kablosuz şarj ünitesi de özellikler arasında yer alacak.

    Yeni nesil Qashqai'nin kabininde ambiyans aydınlatması, premium ses sistemi, ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, masaj fonksiyonlu ön koltuklar ve Nappa deri döşeme gibi özellikler de bulunacak fakat bunların çoğunun opsiyon listesinde yer almasını bekleyebiliriz.

    CMF-C platformu üzerine inşa edilen SUV'un kaputu altında hafif hibrit destekli 1.3 litre benzinli ünite ve şirketin yenilikçi e-Power hibrit sistemi bulunacak.  Yeni jenerasyona geçişle birlikte Qashqai'de dizel seçeneğine yer verilmeyecek.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    İşte Kia'nın yeni logosunu üzerinde taşıyan ilk model: yeni K8
    9 sa.
    Ford, 2030'dan itibaren Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satacak
    9 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kimbehicayy (adem erol) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sınıfın yaratıcısı qq malesef rakiplerinin çok gerisinde kaldı nissan qq ile öyle bir sınıf yarattıki araba alacakların neredeyse yarısı bu sınıfa yöneldi inşallah yeni kasa ile efsane yeniden doğar ve rakiplerinden tahtını geri alır
    Sınıfın yaratıcısı qq malesef rakiplerinin çok gerisinde kaldı nissan qq ile öyle bir sınıf yarattıki araba alacakların neredeyse yarısı bu sınıfa yöneldi inşal...
    Devamını Gör
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    -BraveHeart- (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) cand.
    Ne! Asıl Peugeot bu sınıfta arabalar çıkartarak Nissan çakması oldu. Ben kime anlatıyorum ki? PSA sevicilerinde fazla mantık aramamak gerek.
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    T taydin66 (Tan Er) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    T taydin66 (Tan Er) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DeadLifter ( Mert) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sınıfının ilk modeline pejo çakması deniliyor. Şu sıralar son tercihim olur ama QQ ilk çıktığında 3008 diye birşey var mıydı bilmiyorum, ilk çıkan 3008'de mvp'den bozma cenaze arabasına benziyordu.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sharkemre (emre sever) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DeadLifter
    içi güzeldi ama
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dizel yoksa başka araca gecerim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yag yakar bu aracta oncekiler gibi.uzak durun.sahip cikmiyorlar araclarina
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Qhasghai haziranda çıkacak 2021 teknolojisiyle gelecek liderliği tekrar ele alacak kendi segmentinde muazzam bir araba geliyor..
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ahmtıl (ahmet yıldırım) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    eskisi gibi fazla satmaz ..geç kalmak değil fiyatlardan dolayı bunu zor başarır artı bir de dizel motor yok..bakalım hep birlikte göreceğiz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TIGERSHARK 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tek merak ettiğim e-Power hibrit sistemi
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K komkarbey (murat taş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geç kaldılar

    Bir ara pikap sektöründe bir numara idiler makyaj ve kasa değişimi zamanında olmayınca silindirler o kategoriden bakalım yeni kasa tekrar 1. Ulaştıracak mi nissani. Gerçi dizel yok artık orda ciddi bir kayıp olur satislarda.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    399N3N 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çöp kutusuna benziyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5802 kez okundu.
    12 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, 2021 nissan qashqai ve
    6 etiket daha yeni qashqai qashqai tasarımı Otomobil SUV nissan Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. 4. nesil Intel Xeon Sapphire Rapids işlemcisi görüntülendi 1 hf. Novavax aşısının koronavirüse karşı %89 oranında etki sağladığı açıklandı 1 hf. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marvel filmi Ant-Man'in çekimlerinin Kapadokya'da başladığını söyledi 1 hf. Yen Cupra Formentor VZ5, Audi'nin beş silindirli motorunu kullanacak 1 hf. 35 milyar dolar değerindeki yapay rüzgâr adası için Danimarka parlamentosundan onay çıktı 1 hf. TikTok artık Android TV'lerde de kullanılabilir 1 hf. Xiaomi Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlıyor 1 hf. Görmeden araba sürmeye çalıştığınız oyun Blind Drive, 10 Mart'ta mobil cihazlara geliyor 1 hf. EA, Star Wars oyunlarından 3 milyar dolar kâr elde etti; Star Wars oyunları gelmeye devam edecek 1 hf. Valve ve Corsair arasındaki patent davası sonuçlandı 1 hf. Jeff Bezos'un yerine gelecek olan Amazon CEO'su, oyun yapmaya devam edeceklerini söyledi 1 hf. IKEA ve ASUS ROG ilk ürünlerini sunar 1 hf. Xiaomi 1500$’lık telefonlara hazırlanıyor 1 hf. MEB, yüz yüze eğitimle ilgili esasları açıkladı 1 hf. Koronavirüse rağmen küresel tüketici elektroniği satışları 2020'de %7 arttı 1 hf. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Twitter kim oluyor da İçişleri Bakanı'nın tweetini engelleyecek cesareti buluyor? 1 hf. DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #4 1 hf. Vergi indirimi sonrası Pc vs Xbox Series S! 1 hf. Haftalık Mobil Oyun Önerisi 10: Pink 1 hf. Haunting of Hill House'un yaratıcısından gelen Netflix'in yeni korku dizisinin oyuncuları belli oldu 1 hf. Epic Games'ten bu hafta sürpriz geldi: İki oyun ücretsiz oldu 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN 2021 Nissan Qashqai'den yeni teaser geldi: İşte tanıtılacağı tarih Sonraki Porsche Taycan şasisini geliştiren mühendis Apple’a transfer oldu 1 hf. Deutsche Telekom’dan 6,5 milyon TL ödüllü yarışma 1 hf. Sony CFO'su: "PS5'in üretimini arttırmak istiyoruz ancak bu bizim için zor" 1 hf. Starlink uydu sayısı 1000'i geçti: Uzaydan internet dünyaya geliyor 1 hf. Çin'in en çok satan elektrikli aracı 10 bin euro fiyatla Avrupa'ya geliyor 1 hf. HBO'nun Viktorya Dönemi'nde geçen bilim kurgu dizisi The Nevers'tan fragman paylaşıldı 1 hf. Google, Android TV'nin arayüzünü yeniledi: İşte görüntüleri 1 hf. Fiyat odaklı Trident A24'ü denedik 1 hf. Spotify kullanıcı sayısı 345 milyona ulaştı 1 hf. Arazi canavarı yenilendi: İşte yeni Ford F-150 Raptor 1 hf. God of War'un PS5, PS4 ve PS4 Pro arasındaki grafik karşılaştırması 1 hf. Apple'ın elektrikli otomobili otonom sürüş teknolojisine sahip olacak 1 hf. Türkiye'de mutasyonlu vaka sayısı: 199 1 hf. Google Play Mağazası sahte Clubhouse uygulamarıyla doldu 1 hf. Samsung Galaxy F62'nin teknik detayları belli oldu 1 hf. Strateji oyunu Total War: Warhammer III duyuruldu; Türkiye fiyatı açıklandı! 1 hf. MIUI 12.5 arayüzünün global testleri başlıyor: İşte uyumlu telefonların listesi 1 hf. Xiaomi duyurdu: 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başlıyor 1 hf. EA Play abonelerinin sayısı son 3 ayda ikiye katlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız