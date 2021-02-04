2021 Nissan Qashqai'den yeni teaser geldi: İşte tanıtılacağı tarih

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Yeni nesil Nissan Qashqai için bekleyiş yakında sona eriyor. Araçla ilgili yeni bir teaser paylaşan şirket, modern teknolojiler ve hibrit sistemle gelecek modelin 18 Şubat'ta tanıtılacağını açıkladı.

Paylaşılan teaser'da 2021 Nissan Qashqai'nin ön bölümü hakkında fikir edinebiliyoruz. Bu alanda ince yapıdaki adaptif LED aydınlatmalar ve onların üzerinde kaş gibi uzanan LED gündüz farları dikkat çekiyor. Ön bölümü domine eden V-Motion ızgaranın selefindekine kıyasla biraz daha büyük olduğu göze çarpıyor. Tamponun kenarlarında üçgen biçimli hava kanalları, alt panjurun kenarlarında ise sis farları yer alıyor.

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Şimdiye dek kameralara yakalanan 2021 Nissan Qashqai prototiplerine bakılırsa boyutlarda dişe dokunur bir değişim olmayacak. Buna rağmen yaşam alanı ve bagaj hacminin iyileştirilmiş olmasını bekleyebiliriz. İç mekanda 9 inçlik tablet ekrana sahip yeni multimedya sistemi ve 12.3 inç boyutunda TFT gösterge ekranı bulunacak. 10.8 inç head-up display ve büyük telefonların sığacağı büyüklükte bir kablosuz şarj ünitesi de özellikler arasında yer alacak.

Yeni nesil Qashqai'nin kabininde ambiyans aydınlatması, premium ses sistemi, ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, masaj fonksiyonlu ön koltuklar ve Nappa deri döşeme gibi özellikler de bulunacak fakat bunların çoğunun opsiyon listesinde yer almasını bekleyebiliriz.

CMF-C platformu üzerine inşa edilen SUV'un kaputu altında hafif hibrit destekli 1.3 litre benzinli ünite ve şirketin yenilikçi e-Power hibrit sistemi bulunacak. Yeni jenerasyona geçişle birlikte Qashqai'de dizel seçeneğine yer verilmeyecek.

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