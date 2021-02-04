Çin'in en çok satan elektrikli aracı 10 bin euro fiyatla Avrupa'ya geliyor

Geçtiğimiz yıl elektrikli araç satışlarında Çin'i geride bırakan Avrupa'da yeni modeller ortaya çıkmaya devam ediyor. Dartz FreZe Nikrob isimli bu küçük araç da 10 bin euro'luk başlangıç fiyatıyla Avrupa'nın en ucuz elektrikli araçlarından biri olmaya aday durumda.
İki kapılı küçük bir şehir otomobili olarak karşımıza çıkan Nikrob'da dört koltuk bulunuyor fakat arkadaki koltukları iptal etmek mümkün. Aracın tek şarjla 200 kilometre sürüş menzili sunduğu belirtiliyor. Nikrob, Çin'de 4500 dolara satılan Wuling Mini-EV'yi temel alıyor. Zira Dartz'ın paylaştığı kamuflajlı fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla iki modelin görünüşleri arasında çok da bir fark bulunmuyor.İlginizi Çekebilir Elektrikli Porsche Taycan'ın en ucuz versiyonu Çin'de tanıtıldı
Wuling Mini EV
İki model arasındaki benzerlik kabin kısmında da devam ediyor. Nikrob'un iç mekanına baktığımızda turuncu detayların da yer aldığı sade bir tasarım dili kullanıldığını görüyoruz. Bunun dışında otomobili Avrupa pazarına uygun hale getirmek için LED gündüz farlarına sahip yeni aydınlatmalar, hava yastıkları ve elektronik denge kontrolü (ESC) gibi eklemeler yapılacak. Ayrıca koltuklarda da BeLeaf olarak adlandırılan vegan deri döşeme tercih edilebilecek.
Dartz ilk etapta Almanya, Norveç ve Fransa pazarlarını hedefliyor. Şirketin ana hedefi Nikrob'un araç paylaşım hizmetlerinin filolarında yer alması.
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Tabi birde kadınlar için veya tek yaşayan insanlar ve iki kişilik aileler için uygun ve şirin bir araç. Motordan her türlü iyidir :)
Tr'ye gelirse 70k gibi bir fiyata olur diye düşünüyorum oda çok fazla. Fiyattan dolayı tercih edilmeyebilir.
Azınlık içten yanmalı modellerdeki gibi araçlara milyonlar vererek sahip olup kısmen de olsa eski keyiflerini alırken bizler bu ve bunun gibi elektrikli ama (kusura bakmayın) garabet arabalara mahkum olacağız gibi...
Bu aralar bolca laf edilen Egea, Clio mumla aranacak gibi...
Çin malı motorda sanayinden sanayiye gider gelir.
Ayrıca kış ayında motosiklet tam bir işkence.
Yağmurda çamurda ve karda motor kullanmak çin işkencesi gibi.
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