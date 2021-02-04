Çin'in en çok satan elektrikli aracı 10 bin euro fiyatla Avrupa'ya geliyor

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Geçtiğimiz yıl elektrikli araç satışlarında Çin'i geride bırakan Avrupa'da yeni modeller ortaya çıkmaya devam ediyor. Dartz FreZe Nikrob isimli bu küçük araç da 10 bin euro'luk başlangıç fiyatıyla Avrupa'nın en ucuz elektrikli araçlarından biri olmaya aday durumda.

İki kapılı küçük bir şehir otomobili olarak karşımıza çıkan Nikrob'da dört koltuk bulunuyor fakat arkadaki koltukları iptal etmek mümkün. Aracın tek şarjla 200 kilometre sürüş menzili sunduğu belirtiliyor. Nikrob, Çin'de 4500 dolara satılan Wuling Mini-EV'yi temel alıyor. Zira Dartz'ın paylaştığı kamuflajlı fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla iki modelin görünüşleri arasında çok da bir fark bulunmuyor.

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Wuling Mini EV

İki model arasındaki benzerlik kabin kısmında da devam ediyor. Nikrob'un iç mekanına baktığımızda turuncu detayların da yer aldığı sade bir tasarım dili kullanıldığını görüyoruz. Bunun dışında otomobili Avrupa pazarına uygun hale getirmek için LED gündüz farlarına sahip yeni aydınlatmalar, hava yastıkları ve elektronik denge kontrolü (ESC) gibi eklemeler yapılacak. Ayrıca koltuklarda da BeLeaf olarak adlandırılan vegan deri döşeme tercih edilebilecek.

Dartz ilk etapta Almanya, Norveç ve Fransa pazarlarını hedefliyor. Şirketin ana hedefi Nikrob'un araç paylaşım hizmetlerinin filolarında yer alması.

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