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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin'in en çok satan elektrikli aracı 10 bin euro fiyatla Avrupa'ya geliyor

    Çin'de satılan Wuling Mini-EV'yi temel alan Dartz FreZe Nikrob isimli küçük şehir aracının ilk hedefi Almanya, Norveç ve Fransa pazarları olacak. İşte konuyla ilgili detaylar:
    04 Şubat 2021, 17:30 (1 hf.)
    2,9b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Çin'in en çok satan elektrikli aracı 10 bin euro fiyatla Avrupa'ya geliyor
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    Geçtiğimiz yıl elektrikli araç satışlarında Çin'i geride bırakan Avrupa'da yeni modeller ortaya çıkmaya devam ediyor. Dartz FreZe Nikrob isimli bu küçük araç da 10 bin euro'luk başlangıç fiyatıyla Avrupa'nın en ucuz elektrikli araçlarından biri olmaya aday durumda.

    İki kapılı küçük bir şehir otomobili olarak karşımıza çıkan Nikrob'da dört koltuk bulunuyor fakat arkadaki koltukları iptal etmek mümkün. Aracın tek şarjla 200 kilometre sürüş menzili sunduğu belirtiliyor. Nikrob, Çin'de 4500 dolara satılan Wuling Mini-EV'yi temel alıyor. Zira Dartz'ın paylaştığı kamuflajlı fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla iki modelin görünüşleri arasında çok da bir fark bulunmuyor.

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    Çin'in en çok satan elektrikli aracı 10 bin euro fiyatla Avrupa'ya geliyor
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    Wuling Mini EV

    İki model arasındaki benzerlik kabin kısmında da devam ediyor. Nikrob'un iç mekanına baktığımızda turuncu detayların da yer aldığı sade bir tasarım dili kullanıldığını görüyoruz. Bunun dışında otomobili Avrupa pazarına uygun hale getirmek için LED gündüz farlarına sahip yeni aydınlatmalar, hava yastıkları ve elektronik denge kontrolü (ESC) gibi eklemeler yapılacak. Ayrıca koltuklarda da BeLeaf olarak adlandırılan vegan deri döşeme tercih edilebilecek.

    Dartz ilk etapta Almanya, Norveç ve Fransa pazarlarını hedefliyor. Şirketin ana hedefi Nikrob'un araç paylaşım hizmetlerinin filolarında yer alması. 



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ozkn-t (Özkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Avrupada 10 bin Euro olursa... Bize gelince 300-500 bin lira olur hayırlısıyla. Avrupalı biri 3 ay çalışıp alır biz de 10 sene çalışsak ve hiç zam gelmezse ve yemeden içmeden yaşamanın formülünü bulursak alabiliriz inş.
    Avrupada 10 bin Euro olursa... Bize gelince 300-500 bin lira olur hayırlısıyla. Avrupalı biri 3 ay çalışıp alır biz de 10 sene çalışsak ve hiç zam gelmezse ve y...
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    1 Yanıt Yanıtla +40
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    T tecnikadamoguz01 (OĞUZZ Yusuf) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) shikaruzu
    10 bin TL olduktan sonra satılır hocam emin olur satılır.
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Biz o paralara son çıkan bir cep telefonu bile alamıyoruz, o yüzden böyle konuların yeri yok bu ülkede.
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    A AO (A O) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    200km menzil için Avrupalı almaz bunu ha 400-500 km olur o zaman bir şarjla adam bir hafta işe gider gelir o zaman mantıklı.
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    mhcelik 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uygun fiyata ayağını yerden kesecek güzel bir araba. Aile için olmaz tabi, gençlerin şahin dogana binecegine böyle araçlara binmesi daha iyi olur.



    Tabi birde kadınlar için veya tek yaşayan insanlar ve iki kişilik aileler için uygun ve şirin bir araç. Motordan her türlü iyidir :)



    Tr'ye gelirse 70k gibi bir fiyata olur diye düşünüyorum oda çok fazla. Fiyattan dolayı tercih edilmeyebilir.
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    K kenbalx (f k) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu araba bile burda 100-150bin TL ye satılır. Yakında heryer tuk-tuk denen araçlar ile dolacak.
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    True_Sun 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    En azından Türkiye için elektrikli araçlara geçiş süreci çoğunluk için fena hüsran olacak.

    Azınlık içten yanmalı modellerdeki gibi araçlara milyonlar vererek sahip olup kısmen de olsa eski keyiflerini alırken bizler bu ve bunun gibi elektrikli ama (kusura bakmayın) garabet arabalara mahkum olacağız gibi...



    Bu aralar bolca laf edilen Egea, Clio mumla aranacak gibi...
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    TheCaliph_ 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu elektrikli araçlarda güvenlik testleri yok mu ? Nasıl yollara çıkabiliyor? Tamam bir maliyeti yoktur belki ama 10 bin gibi bir ücrete çıkacak arabadan ya çok şey kısacaksın ya da altında başka olaylar var gibi.
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) TheCaliph_
    Ne alakası var, ABD'de EcoSport 19.000$'a satılıyor, bunun %20'si vergi, %15'i bayi kar marjı, %20'si yine fabrikanın kar marjı. Fabrikaya 10.000/11.000$ arası bir maliyeti var yani kısaca. Bu A segment araçlarda daha düşük.
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    Ey merhametli Türk 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Görsellik sıfır
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    P pohmettt 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Avrupada tutulacagini zannetmiyorum
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    SaB0 (M KSKN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    10bin euro bizim ödeyeceğimiz vergi olur ancak.. Bayi karı+ araç bedeli sonradan eklenir.
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    shikaruzu (laimu ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    10 bin TL bile olsa alınmaz ya. motor daha iyi bi seçenek
    3 Yanıt Yanıtla +2
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    T tecnikadamoguz01 (OĞUZZ Yusuf) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) shikaruzu
    10 bin TL olduktan sonra satılır hocam emin olur satılır.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    III I II III I I (mehmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) shikaruzu
    10 bin tl ye şuan çin malı motosikletten başka bir şey alamazsın.
    Çin malı motorda sanayinden sanayiye gider gelir.
    Ayrıca kış ayında motosiklet tam bir işkence.
    Yağmurda çamurda ve karda motor kullanmak çin işkencesi gibi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Elsa 1 hf. ( Mesaj Silindi ) shikaruzu
    10 bin Euro'luk motor olsa bile denge organı insan olduğu sürece 4+ tekerlekli her taşıt daha güvenli
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    2891 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    Galeri, elektrikli araçlar ve
    6 etiket daha en ucuz elektrikli araç avrupa çin wuling mini ev dartz freze nikrob Bilim ve Teknoloji
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