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    2021 Rolls-Royce Ghost, yenilenen tasarımı ve özellikleriyle karşınızda

    Baştan aşağı yenilenen Rolls-Royce Ghost, yeni platforma geçerek sürüş konforu bakımından da seviye atladı. Yeni Ghost, klasik ve modern çizgileri bir araya getiren tasarımıyla dikkat çekiyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Rolls-Royce Ghost, yenilenen tasarımı ve özellikleriyle karşınızda
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    Uzun süredir ipucu görselleriyle karşımızda olan Rolls-Royce Ghost üzerindeki örtü bugün tamamen kaldırıldı. Etkileyici tasarımıyla daha modern bir görüntü yakalamayı başaran Ghost’a bazı yeni özellikler de eklenmiş.

    Phantom ve Cullinan ile aynı platform üzerine inşa edilen yeni Ghost, 6.75 litre çift turbolu V12 üniteden güç alıyor. Rolls Royce, 563 beygir güç üreten motorun 1600 d/dak’dan itibaren maksimum tork (850 Nm) ürettiğini ve hava giriş sistemindeki bir özellik sayesinde istenmeyen motor sesinin kabin içerisine girmesini engellediğini belirtiyor.

    Yeni Rolls-Royce Ghost’taki motorun arka aksın hemen arkasına yerleştirilmiş olması lüks sedanın 50/50 gibi mükemmel bir ağırlık dağılımına sahip olmasını sağlıyor. Ghost’ta dört tekerlekten çekiş sistemi ve 8 ileri ZF otomatik şanzıman bulunuyor. GPS verilerini kullanarak belirli koşullarda şanzımanın en uygun vites seçimi yapmasını sağlayan “Uydu destekli şanzıman” sistemi ve dört tekerlekten yönlendirme sistemi de yeni Ghost’un özellikleri arasında.

    2021 Rolls-Royce Ghost, yenilenen tasarımı ve özellikleriyle karşınızda
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    Rolls-Royce, kendiliğinden kapanan kapı sistemini yeni Ghost’ta bir adım daha geliştirmiş. Bu sayede araçtakilerin dışarı çıkmak için içerideki kapı kolunu bir kere çekmesi yeterli. Bu işlemin ardından bir motor devreye giriyor ve kapının otomatik açılmasını sağlıyor. Kapı yeteri kadar açıldığında araçtaki kişinin kolu yerine itmesiyle fren devreye giriyor ve kapıyı sabit tutuyor. Otomobilden indikten sonra da kapının otomatik kapanması için dış koldaki butona dokunmak yeterli oluyor.

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    Yeni Ghost’un ölçülerine baktığımızda selefine göre 89 mm uzadığını (5546 mm) ve 30 mm genişlediğini (1978 mm) görüyoruz. Bu sayede aracın daha ferah bir iç mekana kavuşması sağlanmış. Rolls-Royce, Ghost’un iç mekanında lüksten ödün vermeden minimalist bir hava yakalamayı başarmış. Cam panel ve ahşap uyumunun karşımıza çıktığı konsolun merkezinde geniş bir bilgi eğlence ekranı kullanılmış.

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    Gösterge tarafında ise yuvarlak çerçeveler korunmuş ve onların içerisine dijital ekranlar yerleştirilmiş. Bu sayede Rolls-Royce Ghost sahiplerine klasik ve modern tasarım bir arada sunulmuş. Ghost’un tavanındaki Starlight Headliner çalışmayla gökyüzüne bakıyormuşçasına bir sonsuzluk hissi uyandıran Rolls-Royce, bu çalışmanın bir benzerine konsol kısmında da yer vermiş. 850 adet yıldızın bulunduğu bu alan araç kapalıyken parlak siyah bir panel gibi görünüyor. Araç çalıştırıldığında ise aydınlanarak tavandaki tasarımı pekiştiriyor.

    2021 Rolls-Royce Ghost, yenilenen tasarımı ve özellikleriyle karşınızda
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    Yeni Rolls-Royce Ghost’un kabuğunda aşina olduğumuz bir hava olmasına rağmen selefinden oldukça farklı bir tasarım söz konusu. Aracı fazlasıyla gösterişli hale getiren ızgara, bu da yetmezmiş gibi her bir sütunu aydınlatan 20 adet LED aydınlatma ile süslenmiş. Farların şekli de değiştirilmiş ve bu alanda LED gündüz farlarıyla birlikte lazer teknolojisine yer verilmiş. Yeni tampon tasarımıyla aracın sportif tasarımına vurgu yapılırken, Rolls-Royce’un simgesi Spirit of Ectasy de kaputun ucundaki yerini almış.

    Yaya ve vahşi hayvanları gece-gündüz fark etmeksizin algılayan görüntü yardımcısı, kendi kendine park etme, çarpışma uyarısı, çapraz trafik uyarısı, adaptif hız sabitleyici, dört kameraya sahip panoramik görüntü sistemi gibi özelliklerin bulunduğu yeni Ghost’un ABD’deki başlangıç fiyatı 332.500 dolar olarak açıklandı.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Drummerrrr (Oguz Han) 1 hf. radzel4343
    Arkadas cevreni degistir bence 😉2000 dolara ne ignesi vurmuslar ?. Madem bu kadar berbat Bu arkadaslar neden tr ye dönmuyor acaba ?. Tr den inip avrupanin herhangi bir sehrine indiginde kafadan 100 yil ileriye gittigini gözlerinle göruyorsun....
    Arkadas cevreni degistir bence 😉2000 dolara ne ignesi vurmuslar ?. Madem bu kadar berbat Bu arkadaslar neden tr ye dönmuyor acaba ?. Tr den inip avrupanin herh...
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    2-3 sene önce Düsseldorftaydım. hiç öyle 100 sene fark görmedim. Element uydurmayın.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Adamlar 332 bin dolara Rolls Royce alıyor, bizde burda maaşını dolarla almayanlar olarak 332 bin liraya içinde gizli ödemeleri olan neleeer neler alıyoruz,bi unibis alamıyoruz ??
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    yc#1 (Yavuz Can) 1 hf.
    Haberde motorun arka aksın hemen arkasına yerleştirilmiş olması 50/50 gibi mükemmel bir ağırlık dağılımına sahip olmasını sağlıyor denilmiş. Doğrusu ön aksın arkasına yerleştirilmiş olması olmalı, bu şekilde dengeli bir ağrlık dağılımı sağlanabilir.
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    radzel4343 (emre ceylan) 1 hf.
    abi tamam arabalar çok ucuz herkes aynı şeyi söylüyor da bakım onarım tamir ve evler dünyada çok pahalı

    kanadada arkadaşım 10000 dolara range rover aldım dedi tamire 6000 dolar verdim dedi belimden rahatsızlandım 2000 dolara 2 tane iğne vurdular dedi.Her şey araba değil hayatta
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    radzel4343 (emre ceylan) 1 hf. radzel4343
    abdde üniversitede mezun olduğun zaman borcun 200 bin dolar bu borcu bitirmen 30 yaşını geçiyor türkiyede istersen ücretsiz 8 sene okuyabiliyorsun abdde olan diğer arkadaşım türkiyede sağlık ve eğitim ücretsiz dediğim zaman insanlar şok oluyor dedi.
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    Drummerrrr (Oguz Han) 1 hf. radzel4343
    Arkadas cevreni degistir bence 😉2000 dolara ne ignesi vurmuslar ?. Madem bu kadar berbat Bu arkadaslar neden tr ye dönmuyor acaba ?. Tr den inip avrupanin herhangi bir sehrine indiginde kafadan 100 yil ileriye gittigini gözlerinle göruyorsun....
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    Elektrikliarabasever 1 hf. radzel4343
    Yok öyle bir şey 5 tane okuyan arkadaşım var orda eğitim sigortası denen bir şey var herif beleşe tedavi oluyor her şeyde ameliyatı bile karşılıyor.
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