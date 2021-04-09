2021 Skoda Octavia'nın Sportline versiyonu tanıtıldı

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Ürün gamında 'Sportline' rozetine daha fazla yer vermeye başlayan Çekyalı marka bu kez 2021 Skoda Octavia ile karşımızda. Octavia'nın Sportline versiyonu liftback ve station wagon gövde tiplerinde tercih edilebiliyor.

2021 Skoda Octavia Sportline, iç ve dış tasarımda bazı ufak dokunuşları da beraberinde getiriyor. Parlak siyah renge bürünen ızgara, ön lip, yan ayna kapakları ve entegre bagaj spoyleri bu dokunuşlar arasında. Ayrıca arkadaki 'Skoda' ve 'Octavia' yazılarının da karartıldığını görüyoruz. Standart olarak 17 inç jantlarla gelen araçta 18 ve 19 inçlik seçenekler opsiyon. Ön çamurluktaki Sportline logosu da tasarımı tamamlayan detaylardan.

2021 Skoda Octavia Sportline'ın iç mekanına ilişkin görüntü paylaşılmamış. Fakat Çekyalı marka, Style donanım seviyesi ve Octavia RS arasında konumlanan yeni versiyonun iç mekanının Style'a yakın olduğunu belirtiyor. Piano black şeritler gibi dekoratif detayların yer aldığı alanda nefes alan ThermoFlux döşeme ile kaplanan, entegre başlıklara sahip spor koltuklara yer verilmiş.

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Yeni Octavia Sportline'ın multimedya tuşlarına sahip üç kollu direksiyonunda 'Sportline' rozeti de bulunuyor. Ön kapı eşiklerindeyse Octavia yazısı yer alıyor. Öte yandan yeni versiyonda dikiz aynasının üzerinde yer alan USB-C girişi gibi Simply Clever çözümlerine de yer verilmiş.

15 farklı ayara sahip Adaptif Şasi Kontrolü (DCC) yeni Octavia Sportline'da opsiyon olarak tercih edilebiliyor. Devrilme fonksiyonuna sahip proaktif yolcu koruma sistemi ve çarpışma önleyici sistem, dönüşlerde sürücüye yardımcı olan Turning Assist ve ön koltuklar arasında yer alan yeni merkez hava yastığı gibi yenilikçi güvenlik özellikleri de yine Octavia Sportline'da opsiyon olarak yer alan özellikler arasında.

Yeni Skoda Octavia Sportline'ın kaputu altında pek çok seçenek yer alıyor. 150 beygirlik 1.5 TSI ünite opsiyon olarak DSG şanzıman ve hafif hibrit teknolojisiyle kombine edilebiliyor. 190 beygirlik 2.0 TSI ise standart olarak DSG şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor. Bunun yanında 204 beygir güç üreten şarj edilebilir hibrit sisteme sahip Octavia iV Sportline ve 130 beygirlik CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) versiyon da seçenekler arasında.

Dizel tarafındaysa 115, 150 ve 200 beygirlik güç çıkışlarına sahip 2.0 TDI yer alıyor. Ortadaki seçenekte DSG ve dört tekerlekten çekiş sistemi opsiyon. 200 beygirlik dizel seçeneğindeyse söz konusu özellikler standart olarak yer alıyor.

Skoda Octavia şu anda ülkemizde Elite ve Premium donanım seviyeleriyle satılıyor. Octavia fiyatı 1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite versiyonuyla birlikte 319.600 TL'den başlıyor.

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