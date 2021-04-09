Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Skoda Octavia'nın Sportline versiyonu tanıtıldı

    2021 Skoda Octavia Sportline'ın dış tasarımında, tıpkı bu versiyona sahip diğer Skoda modellerindeki gibi parlak siyah detaylar dikkat çekiyor. Ayrıca iç mekanda da sportif dokunuşlar mevcut.
    09 Nisan 2021, 20:15 (4 gün)
    6,1b
    1
    6
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    2021 Skoda Octavia'nın Sportline versiyonu tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Ürün gamında 'Sportline' rozetine daha fazla yer vermeye başlayan Çekyalı marka bu kez 2021 Skoda Octavia ile karşımızda. Octavia'nın Sportline versiyonu liftback ve station wagon gövde tiplerinde tercih edilebiliyor.

    2021 Skoda Octavia Sportline, iç ve dış tasarımda bazı ufak dokunuşları da beraberinde getiriyor. Parlak siyah renge bürünen ızgara, ön lip, yan ayna kapakları ve entegre bagaj spoyleri bu dokunuşlar arasında. Ayrıca arkadaki 'Skoda' ve 'Octavia' yazılarının da karartıldığını görüyoruz. Standart olarak 17 inç jantlarla gelen araçta 18 ve 19 inçlik seçenekler opsiyon. Ön çamurluktaki Sportline logosu da tasarımı tamamlayan detaylardan.

    2021 Skoda Octavia Sportline'ın iç mekanına ilişkin görüntü paylaşılmamış. Fakat Çekyalı marka, Style donanım seviyesi ve Octavia RS arasında konumlanan yeni versiyonun iç mekanının Style'a yakın olduğunu belirtiyor. Piano black şeritler gibi dekoratif detayların yer aldığı alanda nefes alan ThermoFlux döşeme ile kaplanan, entegre başlıklara sahip spor koltuklara yer verilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Suzuki'nin akıllı hibrit modellerinde Nisan kampanyası"

    İlginizi Çekebilir Avatar Skoda, Çin'e özel Octavia Pro modelini tanıttı: İşte özellikleri

    Yeni Octavia Sportline'ın multimedya tuşlarına sahip üç kollu direksiyonunda 'Sportline' rozeti de bulunuyor. Ön kapı eşiklerindeyse Octavia yazısı yer alıyor. Öte yandan yeni versiyonda dikiz aynasının üzerinde yer alan USB-C girişi gibi Simply Clever çözümlerine de yer verilmiş.

    15 farklı ayara sahip Adaptif Şasi Kontrolü (DCC) yeni Octavia Sportline'da opsiyon olarak tercih edilebiliyor. Devrilme fonksiyonuna sahip proaktif yolcu koruma sistemi ve çarpışma önleyici sistem, dönüşlerde sürücüye yardımcı olan Turning Assist ve ön koltuklar arasında yer alan yeni merkez hava yastığı gibi yenilikçi güvenlik özellikleri de yine Octavia Sportline'da opsiyon olarak yer alan özellikler arasında.

    Yeni Skoda Octavia Sportline'ın kaputu altında pek çok seçenek yer alıyor. 150 beygirlik 1.5 TSI ünite opsiyon olarak DSG şanzıman ve hafif hibrit teknolojisiyle kombine edilebiliyor. 190 beygirlik 2.0 TSI ise standart olarak DSG şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor. Bunun yanında 204 beygir güç üreten şarj edilebilir hibrit sisteme sahip Octavia iV Sportline ve 130 beygirlik CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) versiyon da seçenekler arasında.

    Dizel tarafındaysa 115, 150 ve 200 beygirlik güç çıkışlarına sahip 2.0 TDI yer alıyor. Ortadaki seçenekte DSG ve dört tekerlekten çekiş sistemi opsiyon. 200 beygirlik dizel seçeneğindeyse söz konusu özellikler standart olarak yer alıyor.

    Skoda Octavia şu anda ülkemizde Elite ve Premium donanım seviyeleriyle satılıyor. Octavia fiyatı 1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite versiyonuyla birlikte 319.600 TL'den başlıyor.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Türkiye'de ilk kez kripto para ile lüks otomobil alım satım dönemi başlıyor
    1 sa.
    Elektrikli scooter yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
    4 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu aracın herşeyi çok hoşuma gidiyor ama bilin bakalım ne eksik 😁
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    me.ke (mehmet koç) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Ryukk6193
    Ehliyet... 😃
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    cormen 3 gün ( Mesaj Silindi )
    MQB bile olmayan Jetta'nın üretimine son verilmesi, grubun C segment sedan/liftback opsiyonunun Octavia oluşu bu araca iyi yaradı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Dr.GU (G.U. ) 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Güzel araba ama çok pahalı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu aracın herşeyi çok hoşuma gidiyor ama bilin bakalım ne eksik 😁
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Yeni Star Trek filminin vizyon tarihi belli oldu 4 gün Elgato Cam Link Pro ile birden fazla kamerayı aynı anda kullanın 4 gün Kandaki ilaç düzeyini tespit edebilen sensör geliştirildi 4 gün Diablo 2 Resurrected'ın karşılaştırma videosu yayınlandı: 2021 vs 2000 4 gün iPhone 12 en çok satanlar listesini bırakmıyor 4 gün Size "Hayır" demeyi öğretmeyi amaçlayan komedi oyunu Say No! More, iOS için yayınlandı 4 gün Çerçevede flaş barındıran Tecno Spark 7 haftaya satışa çıkıyor 4 gün SEC Komisyoneri Hester Peirce: Hükümetlerin Bitcoin’i engelleme girişimi aptalca 4 gün Mission Impossible 7'nin vizyon tarihi yine ertelendi: 2022'de yayınlanacak 4 gün NASA'nın Van Gölü fotoğrafı finalde 4 gün Boston Dynamics'ten Depo Robotu 4 gün Steam'de Dark Souls serisi indirime girdi: Son tarih 12 Nisan 4 gün Arcfox, Huawei'nin Harmony işletim sistemiyle donatılan otomobilini tanıtacak 4 gün PS4 özel oyunu Until Dawn'ın geliştiricisi gizemli bir oyun üzerinde çalışıyor 4 gün Westworld yaratıcılarından gelen Amazon'un yeni bilim kurgu dizisinin kadrosu belli oldu 4 gün Redmi Note 10 serisinde can sıkıcı ekran sorunları ortaya çıktı 4 gün Casper kurumlara sunduğu hizmetleri İş İçin Teknoloji çatısı altında topluyor 4 gün Oyun Dünyasında Bu Ay - Nisan 2021 4 gün OnePlus Nord LE sadece bir tane üretildi 4 gün God of War yaratıcısı, PlayStation'ın Xbox Game Pass'e karşı bir cevabın üzerinde çalıştığını söyledi 4 gün GÖRÜNTÜLENEN 2021 Skoda Octavia'nın Sportline versiyonu tanıtıldı Sonraki Yeni PUBG oyunu PUBG: New State'e 10 milyondan fazla kişi ön kayıt yaptırdı; 2021'in sonunda çıkacak 4 gün Huawei yeni akıllı ekranlarını tanıttı 4 gün Yerli otomobil fabrikasında 24 saat canlı yayın başladı 4 gün iMessage neden Android’e gelmedi? 4 gün Windows 10 için Microsoft Translator uygulaması kullanımdan kaldırıldı 4 gün Fahrettin Koca, 40 yaş üstü ve 20 yaş üstü kişilere ne zaman aşı sırası geleceğini açıkladı 4 gün Suzuki'nin akıllı hibrit modellerinde Nisan kampanyası 4 gün Korku filmi serisi Testere'nin yeni filmi duyuruldu: Testere 10 4 gün Nokia Lite Earbuds tanıtıldı 4 gün Yeni bir Uncharted oyunu geliyor; Days Gone 2 iptal edildi; The Last of Us, PS5 için yeniden yapılıyor 4 gün Citroen modellerinde Nisan ayına özel fırsatlar 4 gün Apple, bileşen eksikliği nedeniyle bazı MacBook ve iPad'lerin üretimini erteledi 5 gün Samsung ezeli rakibi LG'den OLED ekran satın alacak: İşte tarihi anlaşmanın detayları 5 gün Elon Musk'ın kurduğu Neuralink'in bir diğer kurucusu, isterlerse gerçek bir Jurassic Park yapabileceklerini söyledi 5 gün Samsung, iTest web uygulamasıyla iPhone'larda Galaxy cihaz deneyimi sunuyor 5 gün 2021 Dacia Sandero ve Sandero Stepway fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda? 5 gün Yenilenen iPad Pro ve iPad mini'nin canlı görüntüleri sızdırıldı 5 gün Samsung Galaxy Tab A7 Lite piyasaya sürülmeye hazır 5 gün Netflix'in yerli filmi "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?" yayınlandı 5 gün Pinterest, Türkiye'de temsilci atadı: Temsilci atamayan platform kalmadı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız