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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Suzuki'nin akıllı hibrit modellerinde Nisan kampanyası

    Suzuki, baharı akıllı hibrit modelleriyle karşılıyor. Suzuki’nin Vitara, SX4 S-Cross ve Swift’ten oluşan hafif hibrit modelleri için düşük faizli kredi imkanı ve 10 bin TL takas desteği söz konusu.
    09 Nisan 2021, 18:00 (4 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Suzuki'nin akıllı hibrit modellerinde Nisan kampanyası

    Kısa süre önce Türkiye’deki ürün yelpazesini Vitara ve SX4 S-Cross'un hafif hibrit teknolojisine sahip versiyonlarıyla çeşitlendiren Suzuki, nisan ayı kampanyasını duyurdu.

    Kampanya kapsamında Suzuki hibrit modellerinden Vitara, SX4 S-Cross ve Swift için 100.000 TL’ye 12 ay boyunca %0,99 faizli kredi imkanı ay boyunca kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca kredi uygulamasıyla birlikte sunulan 10.000 TL tutarındaki takas desteği de tercih edilecek hibrit modellerde alım avantajı sağlıyor.

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    Suzuki akıllı hibrit ailesi yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri, beş yıl batarya garantisiyle kullanıcılarına hem şehir içinde hem de uzun seyahatlarde verimli yolculuklar sunmayı hedefliyor. Suzuki Swift Hibrit’te; içten yanmalı motoru destekleyen bir entegre mars¸ alternatörü (ISG) ve fiş şarjına gerek duymayan 12 Volt’luk lityum iyon batarya yer alıyor.

    Suzuki'nin akıllı hibrit modellerinde Nisan kampanyası
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    Kendi kendini şarj eden hibrit sistem, yakıt verimliliğini daha da artırıyor. Bu sayede Swift Hibrit %20’yi aşan yakıt tasarrufu sağlayabiliyor. Ayrıca Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit modellerindeki 48V Hibrit güç-aktarma sistemi, %17 yakıt tasarrufu sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Citroen C5'ten ipucu videosu geldi: Tanıtım 12 Nisan'da"

    Ayrıca Suzuki akıllı hibritler tüm versiyonlarında standart olarak sunduğu ileri güvenlik özellikleriyle daha fazla güvenlik sunuyor. Deloitte 2021 Küresel Otomotiv Tüketici Araştırması’nın sonucuna göre kullanıcıların yeni bir araç satın alırken en çok istediği güvenlik özelliklerinden olan; otomatik ani frenleme, kör nokta uyarısı, şerit takip uyarı gibi özellikler Swift Hibrit ve Vitara Hibrit’in tüm versiyonlarında standart olarak yer alıyor. Bunlara ek olarak, Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA), Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) gibi güvenlik donanımları da kullanıcılara sunuluyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    uzakdağ (uzakdağ xxxxxxx) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    100 bin tl krediyi aylık 10 bin tl nasıl ödeyeceğiz ve üstüne 200 bin tl peşin parayı nereden bulup vereceğiz. böyle imkanımız olsa suzuki neden alalım ki...
    Yanıtla +14
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    Q quenloth (.... ....) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bir alt vergi dilimine indirmeyen kampanyaya kampanya demem
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    cabriyo (Emin Tuncer) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    almayın aldırmayın.

    Bu ÖTV ye bu Galeri+Bayi mafyasına ömrünüzü emeğinizi vermeyin.
    Yanıtla +2
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    drjacob (... ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    kampanyaya bak
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    S cross hibrit için fiyat bilgisi yok sitede.
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    bamorex (baha berk) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Parası olan bunu tercih etmez.Olmayan zaten alamaz.
    Satılır mı ? Meraklısı yada eskiden beri bu markayı kullanan tercih edebilir.
    Eskiden SUV olarak F/P otomobili iken şimdi erişilemez durumda.Tıpkı Dacia gibi.
    Yanıtla +1
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    S sinan03 (sinan sinan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Maaş 25000 olsa alırdım
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    uzakdağ (uzakdağ xxxxxxx) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    100 bin tl krediyi aylık 10 bin tl nasıl ödeyeceğiz ve üstüne 200 bin tl peşin parayı nereden bulup vereceğiz. böyle imkanımız olsa suzuki neden alalım ki...
    Yanıtla +14
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    Q quenloth (.... ....) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bir alt vergi dilimine indirmeyen kampanyaya kampanya demem
    Yanıtla +7
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