Suzuki'nin akıllı hibrit modellerinde Nisan kampanyası

Kısa süre önce Türkiye’deki ürün yelpazesini Vitara ve SX4 S-Cross'un hafif hibrit teknolojisine sahip versiyonlarıyla çeşitlendiren Suzuki, nisan ayı kampanyasını duyurdu.

Kampanya kapsamında Suzuki hibrit modellerinden Vitara, SX4 S-Cross ve Swift için 100.000 TL’ye 12 ay boyunca %0,99 faizli kredi imkanı ay boyunca kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca kredi uygulamasıyla birlikte sunulan 10.000 TL tutarındaki takas desteği de tercih edilecek hibrit modellerde alım avantajı sağlıyor.

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Suzuki akıllı hibrit ailesi yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri, beş yıl batarya garantisiyle kullanıcılarına hem şehir içinde hem de uzun seyahatlarde verimli yolculuklar sunmayı hedefliyor. Suzuki Swift Hibrit’te; içten yanmalı motoru destekleyen bir entegre mars¸ alternatörü (ISG) ve fiş şarjına gerek duymayan 12 Volt’luk lityum iyon batarya yer alıyor.

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Kendi kendini şarj eden hibrit sistem, yakıt verimliliğini daha da artırıyor. Bu sayede Swift Hibrit %20’yi aşan yakıt tasarrufu sağlayabiliyor. Ayrıca Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit modellerindeki 48V Hibrit güç-aktarma sistemi, %17 yakıt tasarrufu sunuyor.

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Ayrıca Suzuki akıllı hibritler tüm versiyonlarında standart olarak sunduğu ileri güvenlik özellikleriyle daha fazla güvenlik sunuyor. Deloitte 2021 Küresel Otomotiv Tüketici Araştırması’nın sonucuna göre kullanıcıların yeni bir araç satın alırken en çok istediği güvenlik özelliklerinden olan; otomatik ani frenleme, kör nokta uyarısı, şerit takip uyarı gibi özellikler Swift Hibrit ve Vitara Hibrit’in tüm versiyonlarında standart olarak yer alıyor. Bunlara ek olarak, Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA), Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) gibi güvenlik donanımları da kullanıcılara sunuluyor.

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