2022 Fiat Egea Hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

2022 model Fiat Egea ailesinde gelişmeler beklendiği gibi peş peşe geldi. Dizel-otomatik versiyonların ardından Egea Hibrit fiyat listesi de açıklandı. 2022 Fiat Egea Hibrit fiyatları 509.900 TL'den başlıyor. Hibrit versiyon, standart station wagon hariç tüm gövde seçeneklerinde sunuluyor.

2022 Fiat Egea Hibrit fiyat listesi Versiyon Donanım Fiyat Egea Sedan 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy 509.900 TL Egea Sedan 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban 529.900 TL Egea Sedan 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge 559.900 TL Egea HB 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban 549.900 TL Egea Cross 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street 534.900 TL Egea Cross 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban 554.900 TL Egea Cross 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge 584.900 TL Egea Cross SW 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge 589.900 TL

Fiat Egea Hibrit özellikleriyle neler sunuyor?

Aslında hafif hibrit olarak nitelendirebileceğimiz 2022 Fiat Egea Hibrit, 130 HP güç ve 240 NM torka sahip, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli FireFly motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw'lık elektrik motorun sinerjisinden güç alıyor. Egea Hybrid'de BSG (Belt Start Generator) ve 15KW'lık elektrikli motor 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor. Gelişmiş hibrit teknolojisi, yüzde 100 elektrikli sessiz çalıştırma, park etme ve tamamen elektrikli sürüşe imkan sunuyor. Böylece verimlilik artarken, sürüş performansı da üst seviyeye çıkıyor.

Egea Hibrit, elektrik motoru sayesinde içten yanmalı motorun ısınma fazında oluşan yakıt tüketimi ve emisyonun düşürülmesi sağlanıyor. Egea'daki hibrit teknolojisi; aracın sessiz, akıcı, yakıt harcamadan, yüzde 100 elektrikli modda kalkış yapabilmesine (e-launch) ve düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine (e-creep) imkan sağlıyor. Egea Hybrid, sadece elektrik motorun gücü ile yoğun ve sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz pedalına basmadan ilerleyebiliyor (e-queueing).

Egea Hibrit tamamen elektrik modunda park edilebiliyor (e-park). Hem frenleme hem de yavaşlama esnasında enerji geri kazanımı ile bataryasını şarj edecek şekilde geliştirilen Hibrit Egea, performanstan ödün vermediği gibi elektrikli ve benzinli motorları arasındaki geçişleri kullanıcısına hissettirmeden maksimum sürüş konforu sağlıyor.

Egea Hibrit ile birlikte 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman da Fiat markasında ilk defa satışa sunuluyor. 7 ileri otomatik vitesli Egea Hibrit, 0-100 kilometre hızlanmasını 9 saniyede tamamlarken, yakıt tüketiminde de önemli bir avantaj sağlıyor ve şehir içi kullanımda 100 kilometrede 4,7 litrelik (WLTP) tüketim değerine ulaşıyor.

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Egea'daki hibrit teknolojisi, yine Fiat modellerinde bir ilk olarak, sürüş sırasında benzinli motoru tamamen kapatarak WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) çevriminin yüzde 47'sinin benzinli motor çalıştırılmadan tamamlanabilemesini sağlıyor. Bu oran şehir içi çevrimde yüzde 62'ye kadar çıkabiliyor. Sonuç olarak, yeni 48-Volt hibrit benzinli motor, şehir içi kullanımda hem benzinli hem de dizel motorlara oranla daha düşük yakıt sarfiyatı sağlıyor.

Hibrit motor seçeneği ile daha çevreci olan Fiat Egea, ileri sürüş teknolojisini de tüm kullanıcıları için ulaşılabilir kılmaya devam ediyor. İleri sürüş destek sistemleri (ADAS) ile donatılan hibrit motorlu Egea, ailenin tüm üyelerinde olduğu gibi, 'Trafik İşareti Tanıma Sistemi', 'Akıllı Hız Asistanı', 'Şerit Takip Sistemi', 'Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi', 'Akıllı Uzun Far' ve 'Kör Nokta Uyarı Sistemi' gibi güvenlik donanımlarını Urban (orta) donanım seviyesinden itibaren seçilebilir hale getiriyor.

Hayatı kolaylaştıran, 'anahtarsız giriş ve çalıştırma', 'kablosuz akıllı telefon şarjı', 'kablosuz multimedya bağlantısı' ve (Sedan gövde tipinde) 'otomatik bagaj açma sensörü' gibi özellikleri ise yine Lounge versiyonunda sunulmaya devam ediliyor.

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2022 Fiat Egea Hibrit otomatik fiyat listesi açıklandı