Bir süredir ipucu görselleriyle karşımıza çıkan 2022 Toyota GR Corolla sonunda gün yüzüne çıkıyor. Japon üretici, 'Gazoo Racing' ailesine katılacak yeni bir model için 1 Nisan Cuma gününü işaret etti. Bu model yüksek ihtimalle yeni GR Corolla olacak.

2022 Toyota GR Corolla, tasarım olarak standart versiyona kıyasla çok daha agresif görünecek. Bugün paylaşılan ipucu videosunda da parlak siyah hava deliklerine GR logosuna sahip geniş ön çamurluğu görebiliyoruz. Bu detaylar, hafif alaşımlı jantlar ve yüksek performanslı fren sistemiyle desteklenecek. Ayrıca aerodinamik marşpiyel eklerinde bulunan GR-Four yazısı da dikkat çeken detaylardan.

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Yukarıda saydığımız detaylardan sonuncusu, Toyota'nın elektronik olarak kontrol edilen dört tekerlekten çekiş sistemine atıfta bulunuyor. Söz konusu sistem, GR Yaris'te Normal, Sport ve Pist olmak üzere üç farklı mod sunuyor. Normal modda dağılım 60:40 iken, Sport modunda gücün %70'i arka tekerleklere aktarılıyor. Pist modunda ise 50:50 dağılım sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör

GR Yaris ve yeni GR Corolla'nın paylaşacağı tek özellik dört tekerlekten çekiş sistemi değil. İki kardeşin G16E-GTS 1.6 litre turbo üç silindirli üniteyi de paylaşması bekleniyor. 261 PS güç ve 360 Nm tork üreten motor, GR Yaris'in 0-100 km/s hızlanmasını 5.3 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Öte yandan aynı motor GR Yaris'in Japonya'da satılan versiyonunda 272 PS güç üretiyor.

Sadece hatchback gövde tipiyle gelecek GR Corolla'nın manuel şanzımanla gelmesi olası ancak sekiz ileri otomatik şanzıman da iddialar arasında. Tüm bu detayları ve daha fazlasını 1 Nisan tarihinde Japon üreticinin kendisinden öğrenmiş olacağız.

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Toyota GR Corolla'nın yeni ipuçları ve tanıtım tarihi paylaşıldı