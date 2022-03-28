Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Toyota GR Corolla'nın yeni ipuçları ve tanıtım tarihi paylaşıldı

    Markanın 'Gazoo Racing' ailesine katılacak olan yeni Toyota GR Corolla için geri sayım çok yakında sona eriyor. Japon üretici, performanslı modelin resmi tanıtımı için 1 Nisan tarihini işaret etti.
    Oy Ver

    Bir süredir ipucu görselleriyle karşımıza çıkan 2022 Toyota GR Corolla sonunda gün yüzüne çıkıyor. Japon üretici, 'Gazoo Racing' ailesine katılacak yeni bir model için 1 Nisan Cuma gününü işaret etti. Bu model yüksek ihtimalle yeni GR Corolla olacak.

    2022 Toyota GR Corolla, tasarım olarak standart versiyona kıyasla çok daha agresif görünecek. Bugün paylaşılan ipucu videosunda da parlak siyah hava deliklerine GR logosuna sahip geniş ön çamurluğu görebiliyoruz. Bu detaylar, hafif alaşımlı jantlar ve yüksek performanslı fren sistemiyle desteklenecek. Ayrıca aerodinamik marşpiyel eklerinde bulunan GR-Four yazısı da dikkat çeken detaylardan.

    Yukarıda saydığımız detaylardan sonuncusu, Toyota'nın elektronik olarak kontrol edilen dört tekerlekten çekiş sistemine atıfta bulunuyor. Söz konusu sistem, GR Yaris'te Normal, Sport ve Pist olmak üzere üç farklı mod sunuyor. Normal modda dağılım 60:40 iken, Sport modunda gücün %70'i arka tekerleklere aktarılıyor. Pist modunda ise 50:50 dağılım sağlanıyor.

    Toyota GR Corolla'nın yeni ipuçları ve tanıtım tarihi paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    GR Yaris ve yeni GR Corolla'nın paylaşacağı tek özellik dört tekerlekten çekiş sistemi değil. İki kardeşin G16E-GTS 1.6 litre turbo üç silindirli üniteyi de paylaşması bekleniyor. 261 PS güç ve 360 Nm tork üreten motor, GR Yaris'in 0-100 km/s hızlanmasını 5.3 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Öte yandan aynı motor GR Yaris'in Japonya'da satılan versiyonunda 272 PS güç üretiyor.

    Sadece hatchback gövde tipiyle gelecek GR Corolla'nın manuel şanzımanla gelmesi olası ancak sekiz ileri otomatik şanzıman da iddialar arasında. Tüm bu detayları ve daha fazlasını 1 Nisan tarihinde Japon üreticinin kendisinden öğrenmiş olacağız.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 11 saat önce

    Ş
    şapkaa 2 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 4 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 5 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 8i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus D509BA-BR163T
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız