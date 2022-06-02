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    2022 Hyundai Tucson'un hibrit versiyonu Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Dizel ve benzinli motorlarla satılan Hyundai Tucson'un hibrit versiyonu haziran ayı itibariyle listelere girdi. Elite Plus donanım seviyesiyle gelen Tucson Hibrit'in özellikleri ve fiyatı haberimizde:
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    2022 Hyundai Tucson Hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Hyundai'nin 2022 Haziran ayına ilişkin yeni fiyatları yayınlamasıyla birlikte Hyundai Tucson'un hibrit versiyonu da listelere girdi. 2022 model Hyundai Tucson Hibrit'in fiyatı 1.210.000 TL olarak karşımıza çıkıyor.

    Hibrit Hyundai Tucson, özellikleriyle neler sunuyor?

    2022 Hyundai Tucson'un hibrit güç aktarma organları 1.6 T-GDI benzinli ünite, 60 hp elektrik motoru, 1.49 kWsa'lik batarya ve 4x4 sistemden oluşuyor. Bu kombinasyon sayesinde 5.500 dev/dak'da maksimum 230 beygir güç ve 1.500 - 4.500 dev/dak aralığında maksimum 350 Nm tork açığa çıkıyor. 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen aracın azami hızı 193 km/s olarak açıklanırken 0-100 km/s süresi de 8,3 saniye olarak karşımıza çıkıyor. Tucson Hibrit'in birleşik yakıt tüketimi ise fabrika verilerine göre 6,6 lt/100 km.

    Elite Plus donanım seviyesi

    Tucson'un şu anda en pahalı versiyonu olarak karşımıza çıkan 2022 Hyundai Tucson Hibrit, Elite Plus donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Söz konusu donanım seviyesinde 19 inç elmas kesim alaşım jantlar, otomatik katlanır aynalar, solar ön cam ve kapı camları, projeksiyon tipi LED ön farlar, LED stoplar, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, hafızalı bagaj kapağı, deri koltuklar, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, ön-arka koltuk ısıtma ve soğutmalı ön koltuklar gibi pek çok standart özellik mevcut.

    2022 Hyundai Tucson Hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Teknoloji tarafında ise 10.25 inçlik dijital gösterge ve multimedya ekranları, anahtarsız giriş ve çalıştırma, navigasyon, 360 derece çevre görüş sistemi, 8 hoparlörlü Krell premium ses sistemi, kör nokta görüntüleme, kablosuz şarj sistemi, ambiyans aydınlatma, elektronik kontrollü üç bölgeli dijital klima, akıllı hız sabitleyici, şerit takip ve şeritte kalma asistanları, ön çarpışma engelleme asistanı, kör nokta çarpışma engelleme asistanı ve güvenli çıkış uyarı sistemi gibi ekstra standart donanımlar bulunuyor.

    Tıpkı pek çok marka gibi Hyundai de haziran ayında fiyatlara zam yaptı. Bu kapsamda Tucson da dahil birçok modelde yüzde 20'lere varan fiyat artışı söz konusu. Hyundai Tucson, bundan bir yıl önce 377 bin TL'den giriş yapmıştı. 2022 Hyundai Tucson'un güncel fiyat listesi şöyle:

    2022 Hyundai Tucson fiyat listesi
    Versiyon Yakıt Fiyat
    1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin 745.381 TL
    1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin 811.000 TL
    1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin 1.015.000 TL
    1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Dizel 854.000 TL
    1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel 952.000 TL
    1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel 1.052.000 TL
    1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Hibrit 1.210.000 TL

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    biembo 2 saat önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 2 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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