Makyajlı Hyundai Palisade, yenilenen yüzü ve teknolojileriyle tanıtıldı

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Kısa süre önce resmi ipucu görselleri paylaşılan makyajlı Hyundai Palisade bugün resmi olarak tanıtıldı. Kuzey Amerika'da satılan büyük SUV'un örtüsü New York Otomobil fuarında kaldırıldı.

Makyajlı 2022 Hyundai Palisade özellikleriyle neler sunuyor?

Makyajlı Hyundai Palisade'in ön yüzüne baktığımızda Koreli üreticinin yeni tasarım diline biraz daha yaklaştığını görüyoruz. Ön bölümü domine eden panjur yenilenmiş, daha köşeli bir tasarıma ve 'parametric shield' adı verilen detaylara kavuşmuş. Aynı detaylara tampondaki merkez havalandırmada da yer verilmiş. Aydınlatmalar da yenilenmiş ve kaput ucundan tampona kadar uzanan gündüz LED'leri biraz daha kenara alınmış.

Yenilenen Palisade'in arka bölümü büyük oranda eski kasayla aynı. Bu alanda sadece arka tamponun değiştiğini söylemek mümkün. Tampon kenarlarındaki reflektörler gitmiş, yerine difüzörün üzerinde boydan boya uzanan bir ışık şeridi gelmiş. Bunun dışında difüzörün ve egzoz çıkışlarının tasarımı da değişmiş. Otomatik kararan yan aynalar, yeni tasarım 20 inç jantlar ve yeni dış renk seçeneğini de Palisade'in gövdesindeki değişimler arasına ekleyebiliriz.

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2022 Hyundai Palisade'in yaşam alanında da bazı dokunuşlar yapılmış. Bu alanda ilk göze çarpan detay yeni direksiyon simidi oluyor. Konsolun genel yapısı aynı fakat havalandırma menfezleri incelmiş ve boydan boya uzanan bir tasarıma kavuşmuş. Ayrıca onların hemen altındaki fiziksel tuşların da tasarımı değişmiş. Merkezde, boyutu 10.25 inç'ten 12 inç'e yükselen 720p multimedya ekranına yer verilmiş. Sürücünün önünde ise yeni grafiklere sahip bir dijital gösterge paneli kullanılmış.

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Makyajlı SUV'da, arkadaki kameradan beslenen bir dijital dikiz aynası tercih edilebiliyor. Sürücü için 'Ergo' koltuğa yer verilmiş. Söz konusu koltuğun genişletilebilir hava odacıkları kullanarak konforu artırdığı ve uzun yolculuklarda yorgunluğu azalttığı belirtiliyor. Makyajla birlikte ikinci sıra koltuklara havalandırma ve açısı ayarlanabilir kol dayama desteği gelmiş. Üçüncü sıra koltuklar da koltuk ısıtmaya kavuşmuş.

Wifi hotspot özelliğine de kavuşan Palisade SUV'a Digital Key 2 uyumluluğu da eklenmiş. Bu özellik, araç sahibinin iPhone, Apple Watch ve Samsung Galaxy cihazı ile kapıları kilitleyip açabilmesini sağlıyor. Geliştirilmiş Bluelink hizmetlerinin de bulunduğu araçta kablosuz şarj ünitesinin 5W'tan 15W'a yükseltilmesi ve USB C girişleri gibi yenilikler de makyajlı Palisade'in özellikleri arasında.

Palisade'in kaputu altındaki seçenek aynı. 291 beygir güç ve 355 Nm tork üreten 3.8 litre V6 ünite, standart olarak 8 ileri otomatik şanzımanla ön tekerleklere güç veriyor. Palisade'de HTRAC dört tekerlekten çekiş de opsiyon olarak sunulmaya devam ediyor.

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2022 Hyundai Palisade tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri