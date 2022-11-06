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    2022 MG HS Türkiye fiyatı ve özellikleri

    2022 MG HS, kaputun altındaki 1.5 litre turbo benzinli motoruyla 162 PS güç ve 250 Nm maksimum tork sunuyor. Türkiye'de satışa sunulan MG HS'nin fiyatı ve özellikleri haberimizde:
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    2022 MG HS benzinli SUV Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2022 model MG HS, 1.5 litre turbo benzinli (1.5T-GDI) motoruyla Türkiye'de satışa sunuluyor. Diğer modeller gibi Comfort ve Luxury donanım seviyeleriyle tercih edilebilen 2022 MG HS fiyatı 890.000 TL'den başlıyor.

    2022 MG HS fiyat listesi 💰
    Versiyon Fiyat
    MG HS Comfort 1.5T-GDI 890.000 TL
    MG HS Luxury 1.5T-GDI 980.000 TL

    2022 MG HS, özellikleriyle neler sunuyor?

    Yeni MG HS'nin kaputu altındaki 1.5 litre turbo benzinli motor, 162 PS güç ve 1500 - 4400 dev/dak aralığında 250 Nm maksimum tork sunuyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombin edilen motor, MG HS'nin 0-100 km/s hızlanmasını 9,9 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

    2022 MG HS benzinli SUV Türkiye fiyatı ve özellikleri
    2022 MG HS'nin tasarımı, PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemle satılan E-HS ile aynı. Dış tarafta elmas kesim ön panjur ve 18 inç sportif jantlarıyla dikkat çeken modelin yaşam alanında çok fonksiyonlu direksiyon simidi ve sportif deri koltuklar göze çarpıyor. Ayrıca, 64 renkli Aurora ambiyans aydınlatması da kabinde şık bir görüntü oluşturuyor.

    Bunların dışında donanım seviyesine göre sunulan MG Pilot paketi ile seviye 2 otonom sürüş olanağı, çift renkli elmas LED lambalar, dinamik sinyaller, elektrikli bagaj kapağı, 1,19 m2 panoramik açılır tavan, PM 2.5 filtreli hava temizleyici sistem, 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 10.1 dokunmatik multimedya ekranı da özellikler arasında.

    2022 MG HS benzinli SUV Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2022 MG HS'nin Comfort donanım seviyesinde 12.3 inç dijital gösterge, suni deri koltuklar, halojen farlar, 10.1 inç dokunmatik multimedya, navigasyon, Apple CarPlay ve Android Auto, ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli otomatik klima ve geri görüş kamerası gibi standart özellikler bulunuyor.

    Luxury seviyesinde ise bunlara ek olarak panoramikl açılır cam tavan, özel tasarım deri koltuklar, ambiyans aydınlatma, elektrikli bagaj kapağı, LED farlar, dinamik arka sinyaller ve 360 derece kamera gibi özellikler devreye giriyor.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 2 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 2 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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