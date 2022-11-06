2022 MG HS Türkiye fiyatı ve özellikleri

|Versiyon
|Fiyat
|MG HS Comfort 1.5T-GDI
|890.000 TL
|MG HS Luxury 1.5T-GDI
|980.000 TL
2022 MG HS, özellikleriyle neler sunuyor?
Yeni MG HS'nin kaputu altındaki 1.5 litre turbo benzinli motor, 162 PS güç ve 1500 - 4400 dev/dak aralığında 250 Nm maksimum tork sunuyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombin edilen motor, MG HS'nin 0-100 km/s hızlanmasını 9,9 saniyede tamamlamasını sağlıyor.
Bunların dışında donanım seviyesine göre sunulan MG Pilot paketi ile seviye 2 otonom sürüş olanağı, çift renkli elmas LED lambalar, dinamik sinyaller, elektrikli bagaj kapağı, 1,19 m2 panoramik açılır tavan, PM 2.5 filtreli hava temizleyici sistem, 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 10.1 dokunmatik multimedya ekranı da özellikler arasında.
Luxury seviyesinde ise bunlara ek olarak panoramikl açılır cam tavan, özel tasarım deri koltuklar, ambiyans aydınlatma, elektrikli bagaj kapağı, LED farlar, dinamik arka sinyaller ve 360 derece kamera gibi özellikler devreye giriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence