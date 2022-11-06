2022 MG HS Türkiye fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör 2022 model MG HS, 1.5 litre turbo benzinli (1.5T-GDI) motoruyla Türkiye'de satışa sunuluyor. Diğer modeller gibi Comfort ve Luxury donanım seviyeleriyle tercih edilebilen 2022 MG HS fiyatı 890.000 TL'den başlıyor.

2022 MG HS fiyat listesi 💰 Versiyon Fiyat MG HS Comfort 1.5T-GDI 890.000 TL MG HS Luxury 1.5T-GDI 980.000 TL

2022 MG HS, özellikleriyle neler sunuyor?

Yeni MG HS'nin kaputu altındaki 1.5 litre turbo benzinli motor, 162 PS güç ve 1500 - 4400 dev/dak aralığında 250 Nm maksimum tork sunuyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombin edilen motor, MG HS'nin 0-100 km/s hızlanmasını 9,9 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

2022 MG HS'nin tasarımı, PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemle satılan E-HS ile aynı. Dış tarafta elmas kesim ön panjur ve 18 inç sportif jantlarıyla dikkat çeken modelin yaşam alanında çok fonksiyonlu direksiyon simidi ve sportif deri koltuklar göze çarpıyor. Ayrıca, 64 renkli Aurora ambiyans aydınlatması da kabinde şık bir görüntü oluşturuyor.

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Bunların dışında donanım seviyesine göre sunulan MG Pilot paketi ile seviye 2 otonom sürüş olanağı, çift renkli elmas LED lambalar, dinamik sinyaller, elektrikli bagaj kapağı, 1,19 m2 panoramik açılır tavan, PM 2.5 filtreli hava temizleyici sistem, 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 10.1 dokunmatik multimedya ekranı da özellikler arasında.

Tam Boyutta Gör 2022 MG HS'nin Comfort donanım seviyesinde 12.3 inç dijital gösterge, suni deri koltuklar, halojen farlar, 10.1 inç dokunmatik multimedya, navigasyon, Apple CarPlay ve Android Auto, ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli otomatik klima ve geri görüş kamerası gibi standart özellikler bulunuyor.

Luxury seviyesinde ise bunlara ek olarak panoramikl açılır cam tavan, özel tasarım deri koltuklar, ambiyans aydınlatma, elektrikli bagaj kapağı, LED farlar, dinamik arka sinyaller ve 360 derece kamera gibi özellikler devreye giriyor.

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2022 MG HS benzinli SUV Türkiye fiyatı ve özellikleri