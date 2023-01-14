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    2022'nin en çok izlenen çarpışma testleri açıklandı

    Amerikan Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü geçtiğimiz yıl en çok izlenen beş çarpışma testinin görüntülerini derledi. Tesla Model Y, 2022'nin en popüler görüntülerinin başrol oyuncusu oldu.
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    2022'nin en çok izlenen çarpışma testleri açıklandı Tam Boyutta Gör

    Çarpışma testleri de gerçekleştiren Amerikan Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS), 2022 yılında en çok izlenen beş testin görüntülerinden oluşan bir derleme hazırladı. YouTube'da yayınlanan videoda devrilen bir SUV ve tekerleği kopan bir elektrikli otomobilin yanı sıra 2013 yılında yapılan bir test de yer alıyor.

    Beşinci sırada en sansasyonel testlerden biri var. 2019'da konuk edilen Jeep Wrangler SUV çarpışma testi sırasında takla atarak IIHS'nin eleştirilerine hedef olmuştu. Şirket birkaç yıl sonra modeli elden geçirdiğini söylese de Wrangler tekrarlanan testte yine devrildi.

    Dördüncü sırada Ford Bronco bulunuyor. Bu testin popülerliği modelin kendisine olan yüksek talebe bağlanabilir. Üçüncü sırada Subaru BRZ spor otomobilin güvenlik adına nasıl yok edildiği izliyoruz ki araç gösterdiği performansla oldukça iyi bir derece elde ediyor.

    2022'nin en çok izlenen çarpışma testleri açıklandı Tam Boyutta Gör

    Birinci sırada Tesla Model Y var

    2013 yılında gerçekleştirilen Chevrolet Spark çarpışma testi sıralamasında ikinci sırada yer aldı. IIHS kanalının genel istatistikerinde bu video 5.3 milyon görüntüleme ile üçüncü sırada yer alıyor. Görünen o ki 2022 yılı boyunca da izlenmesinde hatırı sayılır bir artış kaydedilmiş.

    2022'nin en çok izlenen testinin başrolünde Tesla Model Y var. Elektrikli otomobilin çarpışma yerinde sol ön tekerleğini bırakması da en ilgi çekici olaylardan biri olarak öne çıkıyor. Buna rağmen orta boy SUV'un IIHS'den en güvenli modellere verilen Top Safety Pick+ ödülünü almayı başardığını ekleyelim.

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