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    CATL'in yeni platformu, 120 km/s çarpışma testinde dayanıklılık vadediyor

    Çinli batarya devi CATL, otomotiv şirketleri için üretim sürecini kısaltıp maliyetleri düşürecek olan yeni elektrikli araç platformuyla ilgili güvenlik vurgusu yapan bir açıklamada bulundu.
    CATL'in yeni platformu: 120 km/s çarpışma testinde dayanıklılık Tam Boyutta Gör
    Çinli batarya devi CATL, kendi bünyesinde geliştirdiği hazır elektrikli araç platformlarıyla firmaların seri üretim sürecinde hem maliyetten hem de süreden tasarruf etmelerini sağlıyor. Ancak şirketin yeni tanıttığı platformunda altını çizdiği bir başka konu var: Güvenlik.

    CATL, yeni elektrikli araç platformuna "panshi" adını vermiş. Bu kelime Çince'de "dayanıklı temel" anlamına geliyor. Şirketten yapılan açıklamada bu platformun 120 km/s gibi yüksek bir hızda yapılan ön çarpışma testinde herhangi bir yanma veya patlama eğilimi göstermediği ifade edildi.

    Şirketin üretimden sorumlu ismi Ni Jun, konuyla ilgili açıklamasında "Son derece yüksek çarpışma hızı ve şiddeti nedeniyle, daha önce hiçbir yeni enerjili araç 120 km/s hızla gerçekleştirilen bir ön direk çarpışma testine cesaret edememiştir" şeklinde konuştu. Yaygın olarak kullanılan Çin Yeni Araç Değerlendirme Programı'nda (China New Car Assessment Program) önden çarpışma testi 56 km/s hızda yapılıyor.

    Yeni şasinin kilit noktası güvenlik ancak diğer noktalar da yabana atılacak türden değil. Örneğin; bu platformda kullanılan bataryanın tek şarjla 1000 kilometreye kadar sürüş menzili sağladığı ifade ediliyor. Buna ek olarak, yeni bir aracın seri üretimi için gereken süreyi 36+ aydan 12-18 ay aralığına kadar düşürebildiği de altı çizilen noktalar arasında.

    CATL'in kaykay şasi olarak adlandırılan bu hazır platformları seri üretim sürecini hızlandırmanın yanında maliyetleri de önemli ölçüde düşürüyor. Kasım ayında yapılan açıklamada, yeni bir elektrikli araç geliştirmek için gereken milyarlarca dolarlık maliyetin bu platform ile 10 milyon dolar seviyesine düşürülebildiği, bu sayede yılda 10 bin araç satan küçük bir markanın bile kar edebileceği belirtilmişti.

    Çinli şirket, elektrik motorlarının, bataryanın, süspansiyon ve diğer kontrol ünitelerinin entegre olduğu elektrikli araç şasileri üzerinde 2020 yılından bu yana çalışıyor. Bu kapsamda Vinfast, BAIC ve Neta gibi markalara tedarik sağlayan şirketin bu yeni platformunu ise ilk kez Avatr markası kullanacak. 

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    Sinoeis 21 saat önce

    NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???

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    ermes_unuy 2 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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