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    2023 Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünün sahibi belli oldu

    Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünü bu yıl da tamamen elektrikli bir otomobil kazandı. Jüriden toplam 328 puan alan Jeep Avenger, yarışmayı lider kapattı.         
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    2023 Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünün sahibi belli oldu Tam Boyutta Gör
    2023 Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünün sahibi bu yıl %100 elektrikli Jeep Avenger oldu. Kompakt SUV model, elektrikli araçların çoğunlukta olduğu son etapta Volkswagen ID Buzz ve Nissan Ariya gibi iddialı rakipleri geride bırakarak yarışmayı kazandı.

    Jeep Avenger, toplam 57 jürinin 21 tanesinden en iyi puanı alarak toplamda 328 puan ile birinci oldu. Kompak modele en çok yaklaşan isim 241 puanla Volkswagen ID Buzz olurken, Nissan Ariya da 211 puanla üçüncü sırada yer aldı.

    Final etabında yarışan yedi modelin puanları ve sıralaması şöyle:

    2023 Avrupa'da Yılın Otomobili Kazananı 🥇
    Model Sıra Puan
    Jeep Avenger 1 328
    Volkswagen ID Buzz 2 241
    Nissan Ariya 3 211
    Kia Niro 4 200
    Renault Austral 5 163
    Peugeot 408 6 149
    Subaru Solterra/Toyota bZ4X 7 133

    Jeep Avenger özellikleri

    Jeep Avenger, Stellantis çatısı altında yer alan Peugeot e-2008 ve Opel Mokka-e modelleri gibi eCMP platformunu kullanıyor. 4076 mm uzunluğa sahip olan model, Renegade'den 154 mm daha kısa. Kompakt modelde 154 hp güç ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motoru görev yapıyor. 54 kWsa bataryadan güç alan Jeep Avenger, WLTP'ye göre 400 kilometre sürüş menzili sunuyor. 100 kW mod 4 kablo ile yapılan hızlı şarj, modelin bataryasını 24 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 doluluğa ulaştırabiliyor.

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