Kablosuz kulaklık satışlarında Apple hala lider, Samsung düşüşte

Apple’ın AirPods’u tanıtması ile kablosuz kulaklık pazarı ciddi bir büyüme gösterdi. Apple’ın pazar liderliği devam etse de Samsung, Xiaomi ve Skullcandy gibi firmalar da beğenilen ürünler ile ciddi bir pazar payı yakaladı. 2022'nin ilk çeyreğinde kablosuz kulaklık pazarı ilginç bir yol izledi.
AirPods %3, Beats %553’lik büyüme gösterdi
Kablosuz kulaklık satışlarında Apple, AirPods ve Beats markaları ile liderlikte. AirPods, Apple’ın kablosuz kulaklık satışlarının çoğunluğunu oluştursa da Beats %553’lük büyüme göstererek 2.4 milyon ünite satmayı başarmış. AirPods ise 2022’nin ilk çeyreğinde önceki seneye göre %3’lük büyüme göstererek 19.3 milton ünite satmayı başarmış. Apple’ın hemen arkasından gelen Samsung ise yaklaşık %10’luk bir pazar payına sahip ancak Galaxy Buds serisi %13’lük bir gerileme göstermiş. Samsung’un Harman markası altındaki JBL ise %31’lik bir büyüme göstermiş.
Raporun geri kalanında ise Xiaomi’nin %16’lık bir düşüş yaşadığı görülüyor. Pazarın dördüncüsü Skullcandy ise %53’lük bir büyüme göstererek 3.3 milyon ünite satmayı başarmış. Genel kablosuz kulaklık pazarı ise 2022’nin ilk çeyreğinde %17 büyüme göstererek 68.2 milyon ünite satmayı başarmış. Pazarın ilk 5’inde bulunan Apple, Samsung, Xiaomi, Skullcandy ve Edifier’ın ortalama ürün fiyatı ise 144 dolar olarak belirtilmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.