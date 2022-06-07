Kablosuz kulaklık satışlarında Apple hala lider, Samsung düşüşte

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Apple’ın AirPods’u tanıtması ile kablosuz kulaklık pazarı ciddi bir büyüme gösterdi. Apple’ın pazar liderliği devam etse de Samsung, Xiaomi ve Skullcandy gibi firmalar da beğenilen ürünler ile ciddi bir pazar payı yakaladı. 2022'nin ilk çeyreğinde kablosuz kulaklık pazarı ilginç bir yol izledi.

AirPods %3, Beats %553’lik büyüme gösterdi

Kablosuz kulaklık satışlarında Apple, AirPods ve Beats markaları ile liderlikte. AirPods, Apple’ın kablosuz kulaklık satışlarının çoğunluğunu oluştursa da Beats %553’lük büyüme göstererek 2.4 milyon ünite satmayı başarmış. AirPods ise 2022’nin ilk çeyreğinde önceki seneye göre %3’lük büyüme göstererek 19.3 milton ünite satmayı başarmış. Apple’ın hemen arkasından gelen Samsung ise yaklaşık %10’luk bir pazar payına sahip ancak Galaxy Buds serisi %13’lük bir gerileme göstermiş. Samsung’un Harman markası altındaki JBL ise %31’lik bir büyüme göstermiş.

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Raporun geri kalanında ise Xiaomi’nin %16’lık bir düşüş yaşadığı görülüyor. Pazarın dördüncüsü Skullcandy ise %53’lük bir büyüme göstererek 3.3 milyon ünite satmayı başarmış. Genel kablosuz kulaklık pazarı ise 2022’nin ilk çeyreğinde %17 büyüme göstererek 68.2 milyon ünite satmayı başarmış. Pazarın ilk 5’inde bulunan Apple, Samsung, Xiaomi, Skullcandy ve Edifier’ın ortalama ürün fiyatı ise 144 dolar olarak belirtilmiş.

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2022'nin ilk çeyreğinde AirPods liderliğini korudu