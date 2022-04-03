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    Elektrikli araç şarj istasyonlarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi

    Türkiye'deki mevcut veya yeni kurulacak elektrikli araç şarj istasyonlarına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 'Şarj Hizmeti Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı. 
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    Elektrikli araç şarj istasyonlarına ilişkin kurallar belirlendi
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    Şarj Hizmeti Yönetmeliğine göre, elektrikli araçlar için şarj ağı işletmeciliği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) vereceği lisans kapsamında yürütülecek. Başka birine devredilmesi mümkün olmayan bu lisansı almak için başvuruda bulunacak tüzel kişinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş olması, kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan başvurular hariç asgari sermayesinin kurulca çıkarılan usul ve esaslara göre belirlenen tutardan az olmaması gibi şartlar istenecek.

    Şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunda bulunacak tüzel kişiler için asgari sermaye tutarı 4 milyon 500 bin lira olacak. Şarj ağı işletmeci lisansına ilişkin 2022 yılında uygulanacak olan lisans alma bedeli 300 bin lira, lisans tadili bedeli 14 bin lira ve lisans sureti çıkartma bedeli de 3 bin lira olarak belirlendi. Lisans en fazla 49 yıla kadar verilebilecek. Lisans süresi, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azami lisans süresi gözetilmek suretiyle uzatılabilecek.

    Şarj hizmeti ve fiyatlarına ilişkin maddeler

    Şarj ağı işletmecisi, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde en az 50 adet şarj ünitesinden ve en az 5 farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağını oluşturacak. Şarj ağında yer alan şarj ünitelerinin en az yüzde 5'i ile Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ve devlet otoyollarında yer alan şarj ünitelerinin en az yüzde 50'sinin DC 50 kilovat (kW) ve üzeri güçteki şarj niteliğinde olması zorunlu olacak.

    Elektrikli araç şarj istasyonlarına ilişkin kurallar belirlendi
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    Şarj istasyonunun elektrik ihtiyacını karşılamak üzere Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi ile Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında da şarj istasyonu bünyesinde tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi kurulabilecek.

    Şarj hizmeti sunulan halka açık şarj istasyonlarında tüm kullanıcıların şarj hizmeti satın alabilmesini sağlayacak ödeme sistemlerinden en az bir tanesinin bulundurulması zorunlu olacak. Bu ödeme yönteminin nasıl kullanılacağına ilişkin bilgilendirmelere şarj istasyonunda ve şarj ağı işletmecilerinin dijital mecralarında yer verilecek. Bu ödeme metotları serbest erişim platformunda yer alacak.

    Şarj hizmeti fiyatları ise piyasada serbestçe belirlenebilecek. Şarj hizmeti fiyatı, elektrikli araca aktarımı yapılan birim enerji fiyatı (TL/kWh) cinsinden uygulanacak. Farklı tip ve güçteki şarj üniteleri için de farklı fiyatlar belirlenebilecek.

    Destek verilecek

    Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanan teknolojik ürün yatırım destek programı hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliğe göre, araç şarj istasyonu yatırımlarına yatırım bedelinin yüzde 75'ine ve 20 milyon TL'ye kadar geri ödemesiz destek verilecek. Türkiye'de 3500'e yakın şarj istasyonu olduğu tahmin ediliyor. 

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 2 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 3 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 3 gün önce

    direk 10k

    LooF 3 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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