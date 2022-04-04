2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de en çok satılan otomobiller

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Pandemi, çip krizi ve savaş derken arz sorununun bir türlü sona ermediği otomotiv sektöründe 2022 ilk çeyrek verileri ortaya çıktı. Buna göre Renault, hem Ocak-Mart döneminde hem de mart ayında lider konumda yer alıyor.

2022 yılı Ocak-Mart döneminde en çok otomobil satan marka 18.464 adetle Renault oldu. Fiat ise 12.886 adetle ikinci sırada yer alıyor. Fiat özellikle geçtiğimiz ay büyük bir kayıp yaşamış. Hyundai'nin 11.402 adetle üçüncü sırada yer aldığı listede ilk 10 şöyle:

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2022 ilk çeyrekte en çok otomobil satan markalar Sıra Marka Adet 1. Renault 18.464 2. Fiat 12.886 3. Hyundai 11.402 4. Dacia 9.030 5. Volkswagen 8.511 6. Toyota 8.102 7. Opel 6.585 8. Honda 5.827 9. Peugeot 5.574 10. Citroen 5.115

Mart ayında da lider aynı. Renault, 9.022 adetle ilk sırada yer alırken, bu kez ikinci sırada Volkswagen'i görüyoruz. 5.162 adet otomobil satan Alman markayı 4.972 adetle Fiat izliyor. Hyundai ise 3.550 adetle üçüncü sırada yer alıyor.

2022 yılı mart ayında en çok otomobil satan markalar Sıra Marka Adet 1. Renault 9.022 2. Volkswagen 5.162 3. Fiat 4.972 4. Hyundai 3.550 5. Dacia 3.385 6. Toyota 3.111 7. Opel 2.753 8. Honda 2.708 9. Citroen 2.132 10. Skoda 2.108

Gelelim 2022'de en çok satılan otomobil modellerine. Ocak-Mart döneminde 9.194 adetle Renault Clio'nun liderliğini görüyoruz. Egea Sedan ise rakibini 9.089 adetle çok yakından takip ediyor. Corolla Sedan ve Duster'ın sırasıyla üçüncülük ve dördüncülük koltuğunda oturduğu liste şöyle:

2022'nin ilk çeyreğinde en çok satılan otomobiller Sıra Model Adet 1. Renault Clio 9.194 2. Fiat Egea Sedan 9.089 3. Toyota Corolla Sedan 7.358 4. Dacia Duster 7.040 5. Renault Megane Sedan 4.764 6. Hyundai i20 3.638 7. Hyundai Bayon 3.631 8. Fiat Egea Cross 3.350 9. Renault Taliant 3.321 10. Volkswagen Polo 2.804

Renault Clio, mart ayında 5.103 adet satışla uzun sürenin ardından Egea'yı geride bıraktı. Egea ise 3.596 adetle ikinci sırada yer aldı. Dacia Duster'ın 3.145 adet satıldığı mart ayında Toyota Corolla da 2.700 adetle dördüncü sırada yer aldı.

2022 yılı Mart ayında en çok satılan otomobiller Sıra Model Adet 1. Renault Clio 5.103 2. Fiat Egea Sedan 3.596 3. Dacia Duster 3.145 4. Toyota Corolla Sedan 2.700 5. Renault Megane Sedan 2.156 6. Volkswagen Polo 1.478 7. Honda Civic Sedan 1.357 8. Peugeot 3008 1.320 9. Fiat Egea Cross 1.224 10. Opel Crossland 1.173

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2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de en çok satılan otomobiller