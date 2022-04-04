2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de en çok satılan otomobiller

- 2022 ilk çeyrekte en çok otomobil satan markalar
- 2022 yılı mart ayında en çok otomobil satan markalar
- 2022'nin ilk çeyreğinde en çok satılan otomobiller
- 2022 yılı Mart ayında en çok satılan otomobiller
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Pandemi, çip krizi ve savaş derken arz sorununun bir türlü sona ermediği otomotiv sektöründe 2022 ilk çeyrek verileri ortaya çıktı. Buna göre Renault, hem Ocak-Mart döneminde hem de mart ayında lider konumda yer alıyor.
2022 yılı Ocak-Mart döneminde en çok otomobil satan marka 18.464 adetle Renault oldu. Fiat ise 12.886 adetle ikinci sırada yer alıyor. Fiat özellikle geçtiğimiz ay büyük bir kayıp yaşamış. Hyundai'nin 11.402 adetle üçüncü sırada yer aldığı listede ilk 10 şöyle:
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Renault
|18.464
|2.
|Fiat
|12.886
|3.
|Hyundai
|11.402
|4.
|Dacia
|9.030
|5.
|Volkswagen
|8.511
|6.
|Toyota
|8.102
|7.
|Opel
|6.585
|8.
|Honda
|5.827
|9.
|Peugeot
|5.574
|10.
|Citroen
|5.115
Mart ayında da lider aynı. Renault, 9.022 adetle ilk sırada yer alırken, bu kez ikinci sırada Volkswagen'i görüyoruz. 5.162 adet otomobil satan Alman markayı 4.972 adetle Fiat izliyor. Hyundai ise 3.550 adetle üçüncü sırada yer alıyor.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Renault
|9.022
|2.
|Volkswagen
|5.162
|3.
|Fiat
|4.972
|4.
|Hyundai
|3.550
|5.
|Dacia
|3.385
|6.
|Toyota
|3.111
|7.
|Opel
|2.753
|8.
|Honda
|2.708
|9.
|Citroen
|2.132
|10.
|Skoda
|2.108
Gelelim 2022'de en çok satılan otomobil modellerine. Ocak-Mart döneminde 9.194 adetle Renault Clio'nun liderliğini görüyoruz. Egea Sedan ise rakibini 9.089 adetle çok yakından takip ediyor. Corolla Sedan ve Duster'ın sırasıyla üçüncülük ve dördüncülük koltuğunda oturduğu liste şöyle:
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Renault Clio
|9.194
|2.
|Fiat Egea Sedan
|9.089
|3.
|Toyota Corolla Sedan
|7.358
|4.
|Dacia Duster
|7.040
|5.
|Renault Megane Sedan
|4.764
|6.
|Hyundai i20
|3.638
|7.
|Hyundai Bayon
|3.631
|8.
|Fiat Egea Cross
|3.350
|9.
|Renault Taliant
|3.321
|10.
|Volkswagen Polo
|2.804
Renault Clio, mart ayında 5.103 adet satışla uzun sürenin ardından Egea'yı geride bıraktı. Egea ise 3.596 adetle ikinci sırada yer aldı. Dacia Duster'ın 3.145 adet satıldığı mart ayında Toyota Corolla da 2.700 adetle dördüncü sırada yer aldı.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Renault Clio
|5.103
|2.
|Fiat Egea Sedan
|3.596
|3.
|Dacia Duster
|3.145
|4.
|Toyota Corolla Sedan
|2.700
|5.
|Renault Megane Sedan
|2.156
|6.
|Volkswagen Polo
|1.478
|7.
|Honda Civic Sedan
|1.357
|8.
|Peugeot 3008
|1.320
|9.
|Fiat Egea Cross
|1.224
|10.
|Opel Crossland
|1.173
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa