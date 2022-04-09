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Yılın ilk çeyrek verilerine göre SUV/Crossover'ların payı sedanı sollamakla kalmayıp farklı açmaya başladı. SUV'ların ilk üç aylık dönemde satışlardaki payı yüzde 41. Peki SUV/Crossover'lar arasında en çok satan modeller hangileri?

Pek çok marka ürün gamında crossover'lara ağırlık vermeye başladığı için bu durum ülkemizdeki satışlara da yansımış durumda. Öte yandan fiyat konusu bu alanda da devrede zira satışların yarısını B segmentinde yer alan küçük SUV'ların oluşturduğunu görüyoruz.

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C segmentinde ise Duster ve Egea Cross gibi ekonomik modeller başı çekiyor. Bu konuda bir parantez açarak belirtelim ki ekonomik dediğimiz Duster'ın fiyatları bile yaklaşık 400 bin TL'den başlayıp 600 bin TL'ye kadar uzanıyor. Egea Cross ise 324.900 TL'den başlıyor ancak dizel otomatik tercih etmek isterseniz en uygun fiyat 494.900 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye'de en çok satılan SUV/Crossover'lar listesine dönecek olursak, Duster'ın 7.040 adet ile ilk çeyrekte açık ara lider olduğunu görüyoruz. İkinci sırada onun yarısı kadar satılan Hyundai Bayon yer alıyor. Fiat Egea Cross ise 3.350 adetle üçüncü sırada kendine yer bulmuş. Aşağıdaki listede en çok satılan 10 SUV/Crossover modele ve başlangıç fiyatlarına yer verdik:

2022'de Türkiye'de en çok satılan SUV modeller Sıra Model Sınıfı Adet Başlangıç Fiyatı 1. Dacia Duster C7 7.040 394.900 TL 2. Hyundai Bayon B7 3.631 362.700 TL 3. Fiat Egea Cross C7 3.350 324.900 TL 4. Hyundai Tucson C7 2.541 655.131 TL 5. Opel Crossland B7 2.418 449.700 TL 6. Peugeot 3008 C7 2.289 774.000 TL 7. Opel Mokka B7 1.844 629.900 TL 8. Peugeot 2008 B7 1.419 515.000 TL 9. Volkswagen Taigo B7 1.336 545.800 TL 10. Citroen C3 Aircross B7 1.285 484.500 TL

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2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de en çok satılan SUV modeller