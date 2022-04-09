2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de en çok satılan SUV modeller

Yılın ilk çeyrek verilerine göre SUV/Crossover'ların payı sedanı sollamakla kalmayıp farklı açmaya başladı. SUV'ların ilk üç aylık dönemde satışlardaki payı yüzde 41. Peki SUV/Crossover'lar arasında en çok satan modeller hangileri?
Pek çok marka ürün gamında crossover'lara ağırlık vermeye başladığı için bu durum ülkemizdeki satışlara da yansımış durumda. Öte yandan fiyat konusu bu alanda da devrede zira satışların yarısını B segmentinde yer alan küçük SUV'ların oluşturduğunu görüyoruz.
C segmentinde ise Duster ve Egea Cross gibi ekonomik modeller başı çekiyor. Bu konuda bir parantez açarak belirtelim ki ekonomik dediğimiz Duster'ın fiyatları bile yaklaşık 400 bin TL'den başlayıp 600 bin TL'ye kadar uzanıyor. Egea Cross ise 324.900 TL'den başlıyor ancak dizel otomatik tercih etmek isterseniz en uygun fiyat 494.900 TL olarak karşımıza çıkıyor.
Türkiye'de en çok satılan SUV/Crossover'lar listesine dönecek olursak, Duster'ın 7.040 adet ile ilk çeyrekte açık ara lider olduğunu görüyoruz. İkinci sırada onun yarısı kadar satılan Hyundai Bayon yer alıyor. Fiat Egea Cross ise 3.350 adetle üçüncü sırada kendine yer bulmuş. Aşağıdaki listede en çok satılan 10 SUV/Crossover modele ve başlangıç fiyatlarına yer verdik:
|Sıra
|Model
|Sınıfı
|Adet
|Başlangıç Fiyatı
|1.
|Dacia Duster
|C7
|7.040
|394.900 TL
|2.
|Hyundai Bayon
|B7
|3.631
|362.700 TL
|3.
|Fiat Egea Cross
|C7
|3.350
|324.900 TL
|4.
|Hyundai Tucson
|C7
|2.541
|655.131 TL
|5.
|Opel Crossland
|B7
|2.418
|449.700 TL
|6.
|Peugeot 3008
|C7
|2.289
|774.000 TL
|7.
|Opel Mokka
|B7
|1.844
|629.900 TL
|8.
|Peugeot 2008
|B7
|1.419
|515.000 TL
|9.
|Volkswagen Taigo
|B7
|1.336
|545.800 TL
|10.
|Citroen C3 Aircross
|B7
|1.285
|484.500 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Maalesef kaçınılmazdı
Başlığı yanlış okudun bi daha oku