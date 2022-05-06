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Yüksek fiyatların yanı sıra araç bulunurluğunun da sorun olduğu 2022 Ocak-Nisan döneminde toplam 162.398 adet otomobil satıldı. Peki 2022'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller hangileri oldu?

Otomobil satışlarında hem Ocak-Nisan döneminde hem de nisan özelinde Renault lider. Dört aylık dönemde 26.768 adet otomobil satan Fransız marka, nisan ayında da 8.304 adetle farkı açmış durumda. Fiat ise dört aylık dönemde yüzde 30'a yakın kayba rağmen ikinciliğini koruyor. Nisan ayında ise Volkswagen'in ardından geliyor.

2022 Ocak-Nisan döneminde en çok satış yapan markalar Sıra Marka Adet 1. Renault 26.768 2. Fiat 18.158 3. Hyundai 15.403 4. Volkswagen 13.916 5. Toyota 11.970 6. Dacia 11.209 7. Honda 7.702 8. Opel 7.177 9. Citroen 7.156 10. Skoda 6.349

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2022 Nisan ayında en çok satış yapan markalar Sıra Marka Adet 1. Renault 8.304 2. Volkswagen 5.405 3. Fiat 5.272 4. Hyundai 4.001 5. Toyota 3.868 6. Dacia 2.179 7. Citroen 2.041 8. Honda 1.875 9. Kia 1.823 10. Skoda 1.635

En çok satılan modellere baktığımızda da Renault Clio zirvede. 14.661 adet satılan modeli 12.678 adetle Fiat Egea Sedan takip ediyor. Toyota Corolla, 10.921 adetle dördüncü sırada yer alırken Dacia Duster da ilk beşteki tek SUV olarak karşımıza çıkıyor.

2022 Ocak-Nisan döneminde en çok satılan otomobiller Sıra Model Adet 1. Clio HB 14.661 2. Egea Sedan 12.678 3. Corolla 10.921 4. Duster 8.967 5. Megane Sedan 6.648 6. Egea Cross 4.774 7. i20 4.767 8. Bayon 4.630 9. Taliant 3.925 10. Tucson 3.910

2022 Nisan ayında en çok satılan otomobiller Sıra Model Adet 1. Clio HB 5.467 2. Egea Sedan 3.589 3. Corolla 3.563 4. Duster 1.927 5. Megane Sedan 1.884 6. T-Roc 1.622 7. Egea Cross 1.424 8. Tucson 1.369 9. i20 1.129 10. Polo 1.034

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2022'nin ilk dört ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller