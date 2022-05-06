2022'nin ilk dört ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller

- 2022 Ocak-Nisan döneminde en çok satış yapan markalar
- 2022 Nisan ayında en çok satış yapan markalar
- 2022 Ocak-Nisan döneminde en çok satılan otomobiller
- 2022 Nisan ayında en çok satılan otomobiller
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Yüksek fiyatların yanı sıra araç bulunurluğunun da sorun olduğu 2022 Ocak-Nisan döneminde toplam 162.398 adet otomobil satıldı. Peki 2022'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller hangileri oldu?
Otomobil satışlarında hem Ocak-Nisan döneminde hem de nisan özelinde Renault lider. Dört aylık dönemde 26.768 adet otomobil satan Fransız marka, nisan ayında da 8.304 adetle farkı açmış durumda. Fiat ise dört aylık dönemde yüzde 30'a yakın kayba rağmen ikinciliğini koruyor. Nisan ayında ise Volkswagen'in ardından geliyor.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Renault
|26.768
|2.
|Fiat
|18.158
|3.
|Hyundai
|15.403
|4.
|Volkswagen
|13.916
|5.
|Toyota
|11.970
|6.
|Dacia
|11.209
|7.
|Honda
|7.702
|8.
|Opel
|7.177
|9.
|Citroen
|7.156
|10.
|Skoda
|6.349
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Renault
|8.304
|2.
|Volkswagen
|5.405
|3.
|Fiat
|5.272
|4.
|Hyundai
|4.001
|5.
|Toyota
|3.868
|6.
|Dacia
|2.179
|7.
|Citroen
|2.041
|8.
|Honda
|1.875
|9.
|Kia
|1.823
|10.
|Skoda
|1.635
En çok satılan modellere baktığımızda da Renault Clio zirvede. 14.661 adet satılan modeli 12.678 adetle Fiat Egea Sedan takip ediyor. Toyota Corolla, 10.921 adetle dördüncü sırada yer alırken Dacia Duster da ilk beşteki tek SUV olarak karşımıza çıkıyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Clio HB
|14.661
|2.
|Egea Sedan
|12.678
|3.
|Corolla
|10.921
|4.
|Duster
|8.967
|5.
|Megane Sedan
|6.648
|6.
|Egea Cross
|4.774
|7.
|i20
|4.767
|8.
|Bayon
|4.630
|9.
|Taliant
|3.925
|10.
|Tucson
|3.910
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Clio HB
|5.467
|2.
|Egea Sedan
|3.589
|3.
|Corolla
|3.563
|4.
|Duster
|1.927
|5.
|Megane Sedan
|1.884
|6.
|T-Roc
|1.622
|7.
|Egea Cross
|1.424
|8.
|Tucson
|1.369
|9.
|i20
|1.129
|10.
|Polo
|1.034
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.