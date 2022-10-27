Elektrikli Peugeot e-2008'in Türkiye fiyatı açıklandı! İşte özellikleri

- Peugeot e 2008, özellikleriyle neler sunuyor?
- Batarya ve şarj
- Lansmana özel kampanya
- Peugeot e-2008 GT standart donanımlar
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Peugeot e 2008, özellikleriyle neler sunuyor?
GT donanım seviyesiyle gelen elektrikli Peugeot e-2008'de 100 kW (136 hp) güç ve 260 Nm anlık tork üretebilen bir elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 9,7 saniyede tamamlıyor. e-2008'in son hızı ise menzil kaygısı nedeniyle 150 km/s ile sınırlandırılmış. Açıklanan verilere göre elektrikli crossover'ın 16 kWsa/100 km elektrik tüketimine sahip olduğunu da belirtelim.
Batarya ve şarj
Yeni 2022 Peugeot e-2008'de 50 kWsa kapasiteye sahip 400V lityum iyon batarya paketi bulunuyor. e-2008 bu sayede WLTP'ye göre yaklaşık 332 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. Şirketin açıklamasına göre batarya kapasitesinin %70'i için 8 yıl veya 160.000 km garanti sunuluyor. e-2008'de menzile etki eden rejeneratif frenleme sistemi de bulunuyor.
Lansmana özel kampanya
Ayrıca, e-2008 lansmanına özel bir diğer hediye de yaklaşık 20 bin TL'ye denk gelen 1 yıllık enerji. Doğrudan müşterinin kartına tanımlanan bu hediye enerji tüm E-şarj istasyonlarında kullanılabilecek. Bu hediyenin yılda 15 bin km yapan bir müşterinin yaklaşık enerji ihtiyacını karşılayacak şekilde ayarlandığı ve yaklaşık olarak 2500 kWsa enerjiye denk geldiği belirtiliyor.
Peugeot e-2008 GT standart donanımlar
Bunun dışında akıllı tam durdurma güvenlik freni, aktif uzun far, kör nokta uyarı sistemi, aktif trafik işaretleri tanıma sistemi, şerit konumlama asistanı ve yorgunluk tespit sistemi gibi pek çok standart güvenlik donanımı da e-2008 GT'de görev yapıyor. Stil tarafında ise 8 renk ambiyans aydınlatma, açılır cam tavan, deri/Alcantara koltuk döşemesi, 18 inç Bund alüminyum alaşımlı jantlar ve viraj fonksiyonlu LED sis farları gibi donanımlar göze çarpıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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