Elektrikli Peugeot e-2008'in Türkiye fiyatı açıklandı! İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Türkiye'deki elektrikli otomobil çeşitliliği artıyor. Kısa süre önce tanıtımı gerçekleştirilen Citroen e-C4'ün ardından kuzeni Peugeot e-208'in Türkiye fiyatı da belli oldu. Elektrikli 2022 Peugeot e 2008'in fiyatı lansmana özel 900.000 TL olarak açıklandı.

Peugeot e 2008, özellikleriyle neler sunuyor?

GT donanım seviyesiyle gelen elektrikli Peugeot e-2008'de 100 kW (136 hp) güç ve 260 Nm anlık tork üretebilen bir elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 9,7 saniyede tamamlıyor. e-2008'in son hızı ise menzil kaygısı nedeniyle 150 km/s ile sınırlandırılmış. Açıklanan verilere göre elektrikli crossover'ın 16 kWsa/100 km elektrik tüketimine sahip olduğunu da belirtelim.

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Batarya ve şarj

Yeni 2022 Peugeot e-2008'de 50 kWsa kapasiteye sahip 400V lityum iyon batarya paketi bulunuyor. e-2008 bu sayede WLTP'ye göre yaklaşık 332 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. Şirketin açıklamasına göre batarya kapasitesinin %70'i için 8 yıl veya 160.000 km garanti sunuluyor. e-2008'de menzile etki eden rejeneratif frenleme sistemi de bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli crossover'da 100 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği bulunuyor. Bu sayede batarya, halka açık bir hızlı şarj istasyonunda 30 dakikada %80 doluma ulaşabiliyor. Öte yandan 7,4 kW tek fazlı Wall Box (32A) ile bataryanın tam doluma ulaşması 7,5 saat sürüyor. e-2008'de lansmana özel 7,4 kW AC tip şarj kablosu ve 7,4 kW Wall Box (kurulumuyla birlikte) hediye olarak veriliyor.

Lansmana özel kampanya

Ayrıca, e-2008 lansmanına özel bir diğer hediye de yaklaşık 20 bin TL'ye denk gelen 1 yıllık enerji. Doğrudan müşterinin kartına tanımlanan bu hediye enerji tüm E-şarj istasyonlarında kullanılabilecek. Bu hediyenin yılda 15 bin km yapan bir müşterinin yaklaşık enerji ihtiyacını karşılayacak şekilde ayarlandığı ve yaklaşık olarak 2500 kWsa enerjiye denk geldiği belirtiliyor.

Peugeot e-2008 GT standart donanımlar

Tam Boyutta Gör Peugeot e-2008'in Gt donanım seviyesinde 10 inç dokunmatik multimedya ekranı, 4 USB girişi, 12V güç soketi, Apple CarPlay ve Android Auto desteği, 3D navigasyon, sesli komut, 10 inç gösterge paneli (3 boyutlu), kablosuz cep telefonu şarjı, Full LED farlar, LED stoplar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, adaptif hız sabitleyici, ön-arka park sensörü, geri görüş kamerası, tam otomatik klima, yağmur ve far sensörü, ısıtmalı ön koltuklar ve elektrikli ayarlanabilir bel destekli sürücü koltuğu gibi pek çok donanım standart.

Bunun dışında akıllı tam durdurma güvenlik freni, aktif uzun far, kör nokta uyarı sistemi, aktif trafik işaretleri tanıma sistemi, şerit konumlama asistanı ve yorgunluk tespit sistemi gibi pek çok standart güvenlik donanımı da e-2008 GT'de görev yapıyor. Stil tarafında ise 8 renk ambiyans aydınlatma, açılır cam tavan, deri/Alcantara koltuk döşemesi, 18 inç Bund alüminyum alaşımlı jantlar ve viraj fonksiyonlu LED sis farları gibi donanımlar göze çarpıyor.

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2022 Peugeot e-2008 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri