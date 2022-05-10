Yeni 2023 Range Rover Sport tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör

Land Rover, son günlerdeki ipucu paylaşımlarının ardından bugün yeni Range Rover Sport üzerindeki örtüyü kaldırdı. Yenilenen SUV model, 2024'te tamamen elektrikli versiyona da kavuşacak.

2023 Range Rover Sport, özellikleriyle neler sunuyor?

Öte yandan, 2023 Range Rover Sport'un tamamen elektrikli versiyonu gelene kadar elektrifikasyon işini PHEV yani şarj edilebilir versiyonlar üstlenecek. Bunun dışında hafif hibrit destekli benzinli ve dizel motorlar ile 4.4 litre V8 de seçenekler arasında kendine yer buluyor.

Yeni Range Rover Sport'un dış tasarımına baktığımızda altı ay önce tanıtılan Range Rover'dan izler taşıdığını görüyoruz. Sade ve akıcı tasarıma gizli kapı kolları eşlik ediyor. Ancak benzerlik bununla sınırlı. Sport model, adına yakışır şekilde daha sportif görünen ön ve arka tamponlara ve oldukça ince tasarlanmış LED aydınlatmalara sahip. Bu arada, SUV'un hava sürtünme katsayısının 0.29 olduğunu da belirtelim.

Tam Boyutta Gör

Altyapı tarafında Land Rover'ın MLA-Flex platformunu görmekteyiz. Bu da arka tekerleklerin 7.3 derece açılanmasını sağlayan arka aks yönlendirme gibi pek çok şasi özelliğinin yeni Range Rover ile paylaşıldığı anlamına geliyor. Aks mesafesi 54 mm artışla 2977 mm'ye ulaşan 2023 Ranger Rover Sport'ta dinamik havalı süspansiyon sistemi de tüm versiyonlarda standart. SUV'un torsiyonal sertliği de selefine göre yüzde 35 daha fazla.

2023 Range Rover Sport'un Avrupa'daki motor seçenekleri şöyle:

P400 3.0L sıralı altı silindir turbo hafif hibrit, 400 PS, 550 Nm

P530 4.4L V8 turbo, 530 PS, 750 Nm

P440e 3.0L sıralı altı silindir turbo PHEV, 440 PS, 620 Nm

P510e 3.0L sıralı altı silindir turbo PHEV, 510 PS, 700 Nm

D300 3.0L sıralı altı silindir dizel hafif hibrit, 300 PS, 650 Nm

D350 3.0L sıralı altı silindir dizel hafif hibrit, 350 PS, 700 Nm

Range Rover Sport'un şarj edilebilir hibrit versiyonlarında 38.2 kWsa kapasiteye sahip batarya bulunuyor. WLTP'ye göre saf elektrikli sürüş menzili 114 km olarak açıklanmış ancak Land Rover, gerçek koşullarda bu menzilin 88 kilometre civarında olacağını belirtiyor. Tıpkı Ranger Rover'da olduğu gibi Sport modelinde de 50 kW hızlı şarj desteği mevcut. Bu da bataryanın 40 dakikada yüzde 80 doluma ulaşmasını sağlıyor.

Tam Boyutta Gör

Tüm motorlar 8 ileri ZF otomatik şanzıman vasıtasıyla dört tekerleğe birden güç veriyor. Land Rover'ın akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, gerekli durumlarda verimlilik için ön aksı tahrikten çıkararak SUV'un arkadan itişli olarak kullanılmasını da sağlıyor.

Volkswagen CEO'su iddialı konuştu: Tesla'yı geçebiliriz 8 sa. önce eklendi

Teknoloji yüklü iç mekan

2023 Range Rover Sport'un iç mekanındaki yerleşim de tanıdık. Ancak Sport'ta standart versiyondan farklı olarak üç kollu direksiyon kullanılmış. Onun hemen arkasında 13.7 inçlik dijital gösterge paneli bulunuyor. Merkezde ise Pivi Pro sisteminden güç alan 13.1 inç dokunmatik multimedya ekranına yer verilmiş.

Masaj özelliğine sahip 22 yönlü ayarlanabilir koltuklar, gelişmiş hava temizleme sistemi, opsiyonel 1430W 29 hoparlörlü Meridian hifi ses sistemi, aktif gürültü engelleme sistemi, 15W kablosuz şarj, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay gibi özellikler de listede.

2023 Range Rover Sport, şirketin İngiltere'deki Solihull fabrikasında üretilecek. Siparişe açılan modelin satış tarihi henüz belli değil. Sport modelin ABD'deki fiyatı 83 bin dolardan başlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2023 Range Rover Sport tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri