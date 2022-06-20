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    Elektrikli Renault ZOE, 2022 model yılında güncellendi: İşte yapılan değişiklikler

    2022 model yılında ufak bir güncellemeden geçirilen Renault ZOE'nin tasarımı aynı fakat yeni dış renk seçeneği ve yeni jant tasarımları söz konusu. Ayrıca donanım seviyeleri de yenilenmiş.
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    2022 Renault ZOE yenilendi: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Elektrikli Renault ZOE, 2022 model yılında ufak bir güncellemeden geçirildi. Tasarımına dokunulmayan modelin donanım seçenekleri yeniden yapılandırıldı. Artık ZOE'de Equlibre, Evolution ve Iconic olmak üzere üç farklı donanım seviyesi bulunuyor. Ayrıca yeni 'Gölge Grisi' gövde rengi ve yeni jant tasarımları da listede.

    Yenilenen ZOE, özellikleriyle neler sunuyor?

    Yenilenen 2022 Renault ZOE'nin giriş seviyesindeki standart donanımları arasında 10 inç TFT dijital gösterge paneli, 7 inç multimedya ekranı (Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu), manuel klima, kart anahtar, 15 inç çelik jantlar, manuel arka camlar, hız sabitleme, 22 kW AC şarj kablosu ve dört adet hoparlör bulunuyor. Güvenlik teknolojilerinde ise bir tek gelişmiş acil durum fren sistemi listeleniyor.

    Bir üst basamaktaki Evolution donanım seviyesinde trafik işareti tanıma sistemi, şeritten ayrılma uyarısı ve şerit takip asistanı gibi güvenlik teknolojileri devreye giriyor. Bunun dışında arka park sensörleri ve otomatik klima gibi özelliklerin de standart donanımlar arasında yer aldığı araçta navigasyon sistemi de bulunuyor. Dış tarafta ise yüzgeç anten ve yeni 16 inç Eridis elmas kesim jantlar standart olarak yer alıyor.

    2022 Renault ZOE yenilendi: İşte tasarımı ve özellikleri
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    2022 Renault ZOE'nin Iconic donanım seviyesinde ise yeni 17 inç koyu renk alaşımlı jantlar bulunuyor. Ön panjurda ve sis lambalarının çevresinde yeni altın rengi detayların yer aldığı versiyonun kapılarında da yeni çıkartmalara yer veriliyor. Geri dönüştürülmüş materyallerden yapılan döşemelerin kullanıldığı versiyonda diğer iki seviyede olmayan 9.3 inç dokunmatik multimedya ekranı karşımıza çıkıyor.

    En üst seviyede ayrıca elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik uzun far sistemi, kör nokta uyarısı, elektrikli camlar, arka USB girişi, geri görüş kamerası, ön-arka park sensörleri, eller serbest park etme, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve karartılmış arka camlar gibi donanımlar da yer alıyor.

    Equlibre ve Evolution donanım seviyelerinde elektrik motoru 110 PS güç üretirken Iconic'te 135 PS güç sunuyor. Tüm versiyonlarda 52 kWsa batarya paketi mevcut. Söz konusu batarya ile giriş seviyesinde 395 km, daha güçlü versiyonda ise 386 km sürüş menzili sunuluyor. Versiyonların fiyatları KDV dahil olmak üzere sırasıyla 27.700 euro, 29.800 euro ve 30.900 euro olarak karşımıza çıkıyor. 

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