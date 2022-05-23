2022 Skoda Superb Combi Scout Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Skoda Superb Combi'nin Scout versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu. 2022 Skoda Superb Combi'nin station Wagon gövde tipini crossover esintileriyle birleştiren Scout versiyonu 1.144.900 TL fiyat etiketiyle Skoda showroom’larındaki yerini aldı.

Superb Combi Scout, özellikleriyle neler sunuyor?

İlk kez Scout versiyonuyla Türkiye’de satışa sunulan Superb Combi, zarif tasarımını maceracı bir kimlikle buluşturarak eşsiz bir lifestyle otomobili haline getirildi. 1.5 TSI ACT 150 PS motorla satışa sunulan araç, gücünü 7 ileri DSG otomatik şanzımanla ön tekerleklere iletiyor. Söz konusu motor, 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 9.3 saniyede tamamlayan model 214 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

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Superb Combi Scout’ta, Sürüş Modu Yönetimi sayesinde, motorun karakteristiğini, elektronik yardımcıları ve denge kontrol sistemlerini Eco, Normal, Sport ve Kişiselleştirilebilir olmak üzere tercihinize göre ayarlamak mümkün.

Bozuk Yol Paketi’ne sahip olan 2022 Superb Combi Scout, iç ve dış tasarımıyla standart modelden ayrılıyor. Superb’in şıklığını farklı bir noktaya taşıyan Combi Scout, standart modele göre yerden 15 mm daha fazla sürüş yüksekliğine sahip. 165 mm yerden yüksekliğe sahip aracın zorlu yol koşullarına meydan okuyan tasarım unsurları arasında gümüş rengi ön ve arka tampon koruyucuları, siyah plastik çamurluk kaplamaları, siyah eşikler, alüminyum görünümlü ayna kapakları, krom çerçeveli ön panjur ve 18 inç jantlar gibi özellikler yer alıyor.

Ayrıca tavan rayları ve cam çerçeveleri de krom kaplamalarıyla dikkat çekiyor. Aracın içinde ve dışında yer alan Scout logoları ise, otomobilin araziye her zaman hazır olduğunu vurguluyor.

Superb Combi Scout'ın kabini de, zarafetten ödün verilmeden tasarlandı. Superb Combi Scout, yol koşullarının getirdiği zorluğu aşarken araç içerisindekilerin her zaman konforlu bir yolculuk yapmasını sağlıyor. Superb’in kendine has geniş ve konforlu kabini, Scout versiyonunda ahşap temalı kaplamalarla kombine ediliyor. Aracın Scout işlemeli koltukları ise, elektrikli olarak ayarlanabiliyor ve tercihe göre Alcantara veya deri kaplamalı olarak alınabiliyor.

4,862 mm uzunluğa, 1,864 mm genişliğe, 1,511 mm yüksekliğe ve 2,841 mm aks aralığına sahip Superb Combi Scout, 630 litrelik bagaj hacmiyle tüm beklentileri aşmayı başarıyor. Arka koltuklar katlandığındaysa aracın bagaj hacmi 1,920 litreye çıkıyor. Superb Combi Scout, Türkiye’de, karakteristik ve özgün duruşunu yansıtacak Lav Mavisi, Graphite Gri, Tangerine Turuncu gibi toplam 10 adet renk seçeneği ile birlikte tercih edilebilecek.

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2022 Skoda Superb Combi Scout Türkiye fiyatı ve özellikleri