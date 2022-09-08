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    2022 Tesla Model Y, başarılı test sonuçlarıyla Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

    Berlin'deki fabrikada üretilen 2022 Tesla Model Y, özellikle güvenlik yardımcılarıyla mükemmele yakın bir puan elde ederek kamera temelli 'Vision' sisteminin ne kadr güvenli olduğunu gösterdi.
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    2022 Tesla Model Y, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı
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    Euro NCAP kısa süre önce bir dizi otomobili daha güvenlik testlerine tabi tuttu ve sonuçlarını paylaştı. Bu araçlardan büyük çoğunluğu 5 yıldız aldı ancak Tesla Model Y, özellikle güvenlik yardımcısı kategorisinde elde ettiği dereceyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Yayınlanan raporda, Almanya'da üretilen Tesla Model Y için "hayal kırıklığına uğratmadı ve son dönemde yayınlanan 5 yıldızlı arabaların zirvesine çıktı" yorumuna yer verildi. Model Y'nin asıl parladığı nokta, yüzde 98 başarı elde ettiği güvenlik yardımcısı kategorisi oldu. Elektrikli model aynı zamanda yetişkin yolcu korumasında da yüzde 97 başarı elde etti.

    Tesla Model Y 2022 Euro NCAP derecelendirmesi:

    • Yetişkin yolcu: %97
    • Çocuk yolcu: %87
    • Zarar görebilecek yol kullanıcıları: %92
    • Güvenlik yardımcısı: %98

    2022 Tesla Model Y, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı
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    Yapılan açıklamada, Tesla'nın Berlin fabrikasında üretilen Model Y'nin şerit desteği ve yeni kabin kamerasıyla çalışan sürücü durumu izleme özelliği ile tam puan aldığı kaydedildi. Ayrıca, sadece kameralarla çalışan Vision sisteminin de diğer araçlar, bisikletliler ve yayalarla yapılan testlerde kazaları önleme konusunda çok iyi çalıştığı ifade edildi.

    Hatırlanacak olursa Tesla, Lidar ve radar sensörlerini bırakarak Vision sistemine geçiş yaptıklarını açıklamıştı. Vision sistemini kabaca sadece kameralarla çalışan bir Autopilot sistemi olarak tanımlayabiliriz. ABD'li üreticinin bu geçişi güvenlik konusunda akıllarda soru işareti yaratmıştı ancak Euro NCAP'ten gelen sonuçlar bu endişeleri giderecek gibi.

    Euro NCAP, haberimize konu olan Tesla Model Y'nin yanı sıra Çinli modeller Ora Funky Cat ve Wey Coffee 01'i de test etti. İki araç da farklı kategorilerde elde ettikleri başarılı sonuçlarla 5 yıldız almayı başardı. Kısa süre önce ülkemizde de satışa sunulan Kia Niro ise 4 yıldızda kaldı. Çarpışma testlerinde genel olarak başarılı bir performans sergileyen modelin güvenlik yardımcısı kategorisinde %60 derece elde etmesi onu aşağıya çekti.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    Tony Ferguson 17 saat önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 21 saat önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 3 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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