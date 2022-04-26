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    2022 Volkswagen Amarok'tan yeni detaylar geldi: Elektrikli versiyon da gündemde

    2022 Volkswagen Amarok için düzenlenen basın sürüş etkinliği kapsamında yeni nesil pickup'ın teknik özellikleri ve donanım seviyeleriyle ilgili daha fazla detay paylaşıldı. 
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    2022 Volkswagen Amarok'tan yeni bilgiler geldi

    Daha önce pek çok kez paylaşılan çizimler üzerinden yeni nesil Volkswagen Amarok'un tasarımını aşağı yukarı biliyoruz. Ancak bu kez, yenilenen pickup'ın teknik özellikleri ve donanımları ile alakalı daha fazla bilgi paylaşıldı.

    Yeni Amarok'un Ford Ranger'ı temel alacağını biliyoruz. İki model de Ford'un güncellenmiş T6 platformu üzerine inşa edildi. Bu güncellemede hem Ford'un hem de Volkswagen'in imzası var. Gelen bilgiye göre yeni Volkswagen Amarok, çift kabinli versiyonda selefine kıyasla 96 mm kadar (5350mm) uzayacak. Ayrıca, aynı versiyonda 125 mm daha uzun (3220mm) bir aks mesafesi göreceğiz.

    Yenilenen pickup, 1880mm genişlik ile selefine kıyasla 74 mm daha dar bir araç olacak. Öte yandan, daha iyi yaklaşma ve uzaklaşma açıları elde etmek için ön ve arka çıkıntıların da kısaltıldığı ifade ediliyor. Bu da yeni 2022 Volkswagen Amarok'u arazide daha yetenekli hale getirecek. Mevcut modelde bu değerler sırasıyla 29,5 ve 18 derece olarak karşımıza çıkıyor.

    Bunun yanı sıra, yeni Amarok'un pek çok versiyonunda 1200 kg yük taşıma kapasitesi ve 3500 kg römork çekme kapasitesi sunulacak. Bunun yanında suda ilerleme derinliğinin de artırıldığı belirtiliyor. Çift kabinlinin yanında tek kabinli versiyonlarının da satılması planlanan Amarok, Avrupa'da arkadan itiş veya iki farklı (kalıcı veya talep üzerine) dört tekerlekten çekiş sistemiyle tercih edilebilecek.

    2022 Volkswagen Amarok'tan yeni bilgiler geldi
    Tam Boyutta Gör

    2022 Volkswagen Amarok'ta Base, Life, Style, Panamericana ve Aventure olmak üzere beş farklı donanım seviyesi bulunacak. Jant seçenekleri donanım seviyesine göre 17 ila 21 inç arasında değişecek. Son iki seviye diğerlerine göre daha premium özelliklere sahip olacak. Bunun yanında Panamericana seviyesinde offroad karakterinin daha baskın olduğunu göreceğiz.

    Amarok'un üst versiyonlarında çok sayıda sürücü yardımcı teknolojisinin yanı sıra matrix LED farlar ve Harman Kardon ses sistemi bulunacak. Bilgi-eğlence sistemi Ford'un SYNC4 sistemiyle çalışacak ve 8 inç dijital gösterge ekranıyla eşlenecek. Multimedya ekranının boyutu ise 10.1 ila 12 inç arasında değişecek.

    Tamamen elektrikli Amarok da gelebilir

    Ford Ranger'ın elektrifikasyon tarafında PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonla satılacağını biliyoruz. Volkswagen ise bu konuda daha da ileri giderek tamamen elektrikli bir Amarok düşünüyor. Volkswagen Ticari Araç'ın pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Lars Krause, Autocar'a yaptığı değerlendirmede şu açıklamada bulunmuş:

    "Tamamen elektrikli bir versiyon düşünüyoruz. Henüz çok erken ama yaşam döngüsü içerisinde değerlendirebiliriz. Şu anda PHEV'in kısıtlı elektrik menzili bizi tatmin etmiyor. Asla diyemem ancak tamamen elektrikli versiyon fikrine daha yakınız. Elbette bazı bileşenleri elden geçirmemiz gerekiyor fakat Ford'un altyapısıyla bu mümkün."

    Kaynakça https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/2022-volkswagen-amarok-more-details-revealed-new-pick https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/volkswagen-amarok-electric-version-tipped-launch-2025
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    marto1 3 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 5 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 5 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 5 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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