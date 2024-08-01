2025 Ford Maverick, hibrit 4x4 seçeneğiyle birlikte tanıtıldı

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Ford, Kuzey Amerika pazarında sevilen pickup modeli Maverick'i yeniledi. İç ve dış tasarımı güncellenen modelin popüler hibrit seçeneği ardık dört tekerlekten çekiş desteğine sahip. Buna ek olarak, offroad tutkunlarını hedef alan yeni Tremor versiyonu da aileye katıldı.

2025 Ford Maverick, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni Ford Maverick'in kaputu altında 2.5 litre tam hibrit motor bulunuyor. Toplamda 191 beygir güç üreten bu sistem, CVT şanzıman aracılığıyla tercih edilen donanıma göre ön tekerleklere veya dört tekerleğe güç veriyor. Daha fazla güç isteyenler için de standart olarak 8 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş kombinasyonuyla gelen 238 beygirlik 2.0 litre EcoBoost motor bulunuyor.

Yenilenen Maverick'in gövde tasarımına baktığımızda yeniden tasarlanan farlar ve ön panjur hemen dikkat çekiyor. Pickup modelin her donanım seviyesi kendine has detaylara sahip. Örneğin; Lariat donanımında 19 inçlik jantlar bulunurken yeni Tremor'da ise turuncu detaylar dikkat çekiyor. Yeni sunulan Siyah Paket ise ön panjur, tavan, logolar ve jantları tamamen siyah hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör İç mekanda dış tasarıma göre daha büyük güncellemeler mevcut. Eski 8 inçlik ekranın yerine artık 13.2 inçlik dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor. Ford'un yeni nesil SYNC4 işletim sisteminden güç alan bu ekranda kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği mevcut. Sürücünün hemen önünde ise yeni 8 inç dijital gösterge paneli bulunuyor.

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Maverick'in yük taşıma kapasitesi dört tekerlekten çekişli hibrit motor için 680 kg olarak açıklandı. Römork çekme kapasitesi ise daha önce olduğu gibi 907 kg ancak opsiyonel 4K Tow Package ile 1814 kg'a kadar yükseltilebiliyor. Yenilenen Ford Maverick'in başlangıç fiyatı 26.295 dolar.

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2025 Ford Maverick tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri