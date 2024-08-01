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    2025 Ford Maverick, hibrit 4x4 seçeneğiyle birlikte tanıtıldı

    İç ve dış tasarımı güncellenen 2025 Ford Maverick, müşterilerin en çok talep ettiği hibrit 4x4 motor seçeneğine de kavuştu. İşte detaylar:                       

    Ford, Kuzey Amerika pazarında sevilen pickup modeli Maverick'i yeniledi. İç ve dış tasarımı güncellenen modelin popüler hibrit seçeneği ardık dört tekerlekten çekiş desteğine sahip. Buna ek olarak, offroad tutkunlarını hedef alan yeni Tremor versiyonu da aileye katıldı.

    2025 Ford Maverick, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2025 Ford Maverick tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Ford Maverick'in kaputu altında 2.5 litre tam hibrit motor bulunuyor. Toplamda 191 beygir güç üreten bu sistem, CVT şanzıman aracılığıyla tercih edilen donanıma göre ön tekerleklere veya dört tekerleğe güç veriyor. Daha fazla güç isteyenler için de standart olarak 8 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş kombinasyonuyla gelen 238 beygirlik 2.0 litre EcoBoost motor bulunuyor.

    Yenilenen Maverick'in gövde tasarımına baktığımızda yeniden tasarlanan farlar ve ön panjur hemen dikkat çekiyor. Pickup modelin her donanım seviyesi kendine has detaylara sahip. Örneğin; Lariat donanımında 19 inçlik jantlar bulunurken yeni Tremor'da ise turuncu detaylar dikkat çekiyor. Yeni sunulan Siyah Paket ise ön panjur, tavan, logolar ve jantları tamamen siyah hale getiriyor.

    2025 Ford Maverick tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İç mekanda dış tasarıma göre daha büyük güncellemeler mevcut. Eski 8 inçlik ekranın yerine artık 13.2 inçlik dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor. Ford'un yeni nesil SYNC4 işletim sisteminden güç alan bu ekranda kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği mevcut. Sürücünün hemen önünde ise yeni 8 inç dijital gösterge paneli bulunuyor. 

    Maverick'in yük taşıma kapasitesi dört tekerlekten çekişli hibrit motor için 680 kg olarak açıklandı. Römork çekme kapasitesi ise daha önce olduğu gibi 907 kg ancak opsiyonel 4K Tow Package ile 1814 kg'a kadar yükseltilebiliyor. Yenilenen Ford Maverick'in başlangıç fiyatı 26.295 dolar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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