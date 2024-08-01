2025 Ford Maverick, hibrit 4x4 seçeneğiyle birlikte tanıtıldı

Ford, Kuzey Amerika pazarında sevilen pickup modeli Maverick'i yeniledi. İç ve dış tasarımı güncellenen modelin popüler hibrit seçeneği ardık dört tekerlekten çekiş desteğine sahip. Buna ek olarak, offroad tutkunlarını hedef alan yeni Tremor versiyonu da aileye katıldı.
2025 Ford Maverick, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yenilenen Maverick'in gövde tasarımına baktığımızda yeniden tasarlanan farlar ve ön panjur hemen dikkat çekiyor. Pickup modelin her donanım seviyesi kendine has detaylara sahip. Örneğin; Lariat donanımında 19 inçlik jantlar bulunurken yeni Tremor'da ise turuncu detaylar dikkat çekiyor. Yeni sunulan Siyah Paket ise ön panjur, tavan, logolar ve jantları tamamen siyah hale getiriyor.
Maverick'in yük taşıma kapasitesi dört tekerlekten çekişli hibrit motor için 680 kg olarak açıklandı. Römork çekme kapasitesi ise daha önce olduğu gibi 907 kg ancak opsiyonel 4K Tow Package ile 1814 kg'a kadar yükseltilebiliyor. Yenilenen Ford Maverick'in başlangıç fiyatı 26.295 dolar.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.