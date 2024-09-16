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    2025 Ford Ranger PHEV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Elektrik desteği sayesinde 275 beygir güç ve 690 Nm gibi etkileyici değerler sunabilen yeni Ranger PHEV, saf elektrikli sürüş modunda 45 km'ye kadar ilerleyebiliyor. İşte tüm detaylar:

    Pickup modeli Ranger'ın PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonunu yaklaşık bir yıl önce duyuran Ford sonunda söz konusu modelin resmi tanıtımını gerçekleştirdi. Ranger PHEV'in örtüsü Avrupa'da düzenlenen IAA Transportation 2024'te kaldırıldı.

    Yeni Ford Ranger PHEV, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Ford Ranger PHEV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Şu anda Avrupa'daki tüketiciler Stormtrak isimli özel versiyonu şarj edilebilir hibrit olarak sipariş edebilirken ilerleyen süreçte Wildtrak ve XLT donanım seviyeleri de tercih edilebilecek. Hangi donanım tercih edilirse edilsin Ranger PHEV'in kaputu altında 2.3 litre EcoBoost benzinli motor ve 10 ileri otomatik şanzıman görev yapıyor.

    75 kW elektrik motoru ve 11.8 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon batarya paketinin de desteğiyle söz konusu model toplamda 275 beygir güç ve 690 Nm tork üretiyor. Bu da Ranger PHEV'in şimdiye kadarki tüm benzinli ve dizel motorlu Ranger'lardan daha fazla tork sunduğu anlamına geliyor. Tam dolu batarya ile WLTP'ye göre 45 km saf elektrikli sürüş menzili sunan modelin bataryası 4 saatten kısa sürede doldurulabilirken rejeneratif frenleme desteği de sunuluyor.

    Yeni Ford Ranger PHEV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ranger PHEV'deki batarya, sadece elektrik motoruna güç sağlamakla kalmayıp pickup'ın kasasında bulunan 2.3 kW güç çıkışı vasıtasıyla diğer cihazlara da enerji verebiliyor. Bu özellik ekstra ücret karşılığı iki tane 3.45 kW güç çıkışı olacak şekilde 6.9 kW'a yükseltilebiliyor. e-4WD dört tekerlekten çekiş sistemi ve arka diferansiyel kilidi gibi özelliklerle gelen model, 1 ton yük taşıma ve 3,5 ton çekme kapasitesine sahip.

    Yeni Ford Ranger PHEV'in tasarımında saf içten yanmalı motorlu versiyonlara göre şarj girişi dışında büyük bir fark bulunmuyor. Sınırlı sayıdaki Stormtrak versiyonu ise yeni 18 inç jantları, petek desenli ön panjuru, kapılardaki çıkartmaları ve bu versiyona özel Chill Grey gövde rengiyle diğerlerinden ayrışmayı başarıyor. Söz konusu modelde Matrix LED farlar, 12 inç multimedya ekranı, 360 derece görüş sistemi ve 10 hoparlörlü B&O ses sistemi gibi standart donanımlar bulunuyor.

    Güney Afrika'daki Silverton fabrikasında üretilecek olan yeni Ford Ranger PHEV'in teslimatlarına 2025'in bahar aylarında başlanması bekleniyor. Fiyat bilgisi ise henüz paylaşılmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 6 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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