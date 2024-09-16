2025 Ford Ranger PHEV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Pickup modeli Ranger'ın PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonunu yaklaşık bir yıl önce duyuran Ford sonunda söz konusu modelin resmi tanıtımını gerçekleştirdi. Ranger PHEV'in örtüsü Avrupa'da düzenlenen IAA Transportation 2024'te kaldırıldı.

Yeni Ford Ranger PHEV, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Şu anda Avrupa'daki tüketiciler Stormtrak isimli özel versiyonu şarj edilebilir hibrit olarak sipariş edebilirken ilerleyen süreçte Wildtrak ve XLT donanım seviyeleri de tercih edilebilecek. Hangi donanım tercih edilirse edilsin Ranger PHEV'in kaputu altında 2.3 litre EcoBoost benzinli motor ve 10 ileri otomatik şanzıman görev yapıyor.

75 kW elektrik motoru ve 11.8 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon batarya paketinin de desteğiyle söz konusu model toplamda 275 beygir güç ve 690 Nm tork üretiyor. Bu da Ranger PHEV'in şimdiye kadarki tüm benzinli ve dizel motorlu Ranger'lardan daha fazla tork sunduğu anlamına geliyor. Tam dolu batarya ile WLTP'ye göre 45 km saf elektrikli sürüş menzili sunan modelin bataryası 4 saatten kısa sürede doldurulabilirken rejeneratif frenleme desteği de sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Ranger PHEV'deki batarya, sadece elektrik motoruna güç sağlamakla kalmayıp pickup'ın kasasında bulunan 2.3 kW güç çıkışı vasıtasıyla diğer cihazlara da enerji verebiliyor. Bu özellik ekstra ücret karşılığı iki tane 3.45 kW güç çıkışı olacak şekilde 6.9 kW'a yükseltilebiliyor. e-4WD dört tekerlekten çekiş sistemi ve arka diferansiyel kilidi gibi özelliklerle gelen model, 1 ton yük taşıma ve 3,5 ton çekme kapasitesine sahip.

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Yeni Ford Ranger PHEV'in tasarımında saf içten yanmalı motorlu versiyonlara göre şarj girişi dışında büyük bir fark bulunmuyor. Sınırlı sayıdaki Stormtrak versiyonu ise yeni 18 inç jantları, petek desenli ön panjuru, kapılardaki çıkartmaları ve bu versiyona özel Chill Grey gövde rengiyle diğerlerinden ayrışmayı başarıyor. Söz konusu modelde Matrix LED farlar, 12 inç multimedya ekranı, 360 derece görüş sistemi ve 10 hoparlörlü B&O ses sistemi gibi standart donanımlar bulunuyor.

Güney Afrika'daki Silverton fabrikasında üretilecek olan yeni Ford Ranger PHEV'in teslimatlarına 2025'in bahar aylarında başlanması bekleniyor. Fiyat bilgisi ise henüz paylaşılmadı.

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Yeni Ford Ranger PHEV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri