2025 Ford Ranger PHEV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Pickup modeli Ranger'ın PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonunu yaklaşık bir yıl önce duyuran Ford sonunda söz konusu modelin resmi tanıtımını gerçekleştirdi. Ranger PHEV'in örtüsü Avrupa'da düzenlenen IAA Transportation 2024'te kaldırıldı.
Yeni Ford Ranger PHEV, özellikleriyle neler sunuyor❓
75 kW elektrik motoru ve 11.8 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon batarya paketinin de desteğiyle söz konusu model toplamda 275 beygir güç ve 690 Nm tork üretiyor. Bu da Ranger PHEV'in şimdiye kadarki tüm benzinli ve dizel motorlu Ranger'lardan daha fazla tork sunduğu anlamına geliyor. Tam dolu batarya ile WLTP'ye göre 45 km saf elektrikli sürüş menzili sunan modelin bataryası 4 saatten kısa sürede doldurulabilirken rejeneratif frenleme desteği de sunuluyor.
Yeni Ford Ranger PHEV'in tasarımında saf içten yanmalı motorlu versiyonlara göre şarj girişi dışında büyük bir fark bulunmuyor. Sınırlı sayıdaki Stormtrak versiyonu ise yeni 18 inç jantları, petek desenli ön panjuru, kapılardaki çıkartmaları ve bu versiyona özel Chill Grey gövde rengiyle diğerlerinden ayrışmayı başarıyor. Söz konusu modelde Matrix LED farlar, 12 inç multimedya ekranı, 360 derece görüş sistemi ve 10 hoparlörlü B&O ses sistemi gibi standart donanımlar bulunuyor.
Güney Afrika'daki Silverton fabrikasında üretilecek olan yeni Ford Ranger PHEV'in teslimatlarına 2025'in bahar aylarında başlanması bekleniyor. Fiyat bilgisi ise henüz paylaşılmadı.
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...