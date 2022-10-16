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    2022 yılında 5 milyardan daha fazla telefon çöpe atılacak

    Uluslararası elektrikli ve elektronik ekipman atıkları (WEEE) forumuna göre bu yıl 5.3 milyar telefon çöpe atılacak. Bu durum, artan elektronik atık sorununun büyüklüğünü bir kez daha gösteriyor.
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    2022 yılında 5 milyardan daha fazla telefon çöpe atılacak Tam Boyutta Gör
    WEEE’ye göre 2022 yılında 5.3 milyar telefon kullanılamaz hale gelecek ve çöpe atılacak. Cep telefonu atığının boyutunu anlamak için ise şu örnek yeterli olacaktır: Çöpe atılacak olan tüm telefonları üst üste dizersek ulaştığımız yükseklik Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan 120 kat daha fazla olacak. Bir başka deyişle, Ay’a giden yolun 1/8’ine ulaşılmış olacak.

    Küresel ticaret verilerine dayanan bu tahmin, artan “e-atık” çevresel sorununu ön plana getiriyor. Araştırmalara göre pek çok insan, telefonlarını geri dönüşüme kazandırmak yerine tozlu bir rafa kaldırmayı tercih ediyor. Dolayısıyla altın, gümüş, bakır, kobalt ve paladyum gibi çok değerli mineraller tamamen boşa gitmekte.

    WEEE genel müdürü Pascal Leroy, tüm bu madenlerin kullanıcılar gözünde önemsiz olduğunu ancak küresel ölçekte düşünüldüğünde ortaya çıkan geri dönüştürülebilir değerli parçaların büyük hacimde olduğunu ifade ediyor.

    Dünya çapında halihazırda tahminen 16 milyar cep telefonu bulunuyor ve sadece Avrupa’da bunların neredeyse üçte biri artık kullanımda bile değil. WEEE tarafından yapılan araştırmanın sonucuna göre, çamaşır makinelerinden tost makinelerine, tabletlerden GPS cihazlarına kadar uzanan elektrikli ve elektronik atık dağının 2030 yılına kadar 74 milyon ton civarına ulaşacağı tahmin ediliyor.

    Geri dönüştürülmüş e-atıklar yenileri için önemli

    2022 yılında 5 milyardan daha fazla telefon çöpe atılacak Tam Boyutta Gör

    E-atıkların ve çöpe atılmamış ama halen daha çalışan fakat bir nedenden dolayı evlerde saklanan cihazların yeni akıllı telefonlar, rüzgar türbinleri, elektrikli otomobil pilleri ve daha pek çok alanda kullanılabileceği ifade ediliyor. Bu sayede ciddi tasarruf ve daha da önemlisi çevre kirliliğinin önüne geçilmesi sağlanabilir.

    Dünyadaki e-atıkların sadece yüzde 17’sinden biraz fazlası uygun bir şekilde geri dönüştürülmekte. Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, bu oranı gelecek yıla kadar yüzde 30 seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın oluşturduğu metal maden tedariği sorunu E-atık geri dönüşümünün önemi ayrıca gözler önüne seriyor.

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    slamdunk393 2 gün önce

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