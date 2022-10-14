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Dünya genelinde güneş enerjisi santrallerinin yaygınlaşmasıyla birlikte off-shore olarak tabir edilen su üstüne kurulu santrallerinin kullanımı da artıyor. Türkiye’de ilk örneklerden biri olarak Ankara’ya off-shore güneş enerjisi santrali kurulacak.

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Ankara Güneş Nilüferleri adı verilecek

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından başlatılan proje ile Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Bayındır Barajı'nda yüzer güneş enerji santrali kurulacak. Ankara Güneş Nilüferleri adı verilen santralin en az 990 kWp gücünde olması planlanıyor. Elde edilen elektrik enerjisi, şebekeye bağlanacak. İçme suyuna herhangi bir zararı bulunmayacak.

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Yüzer güneş enerjisi santrali için 17 Ekim Pazartesi günü ihale düzenlenecek. Santralin kurulumu için ihaleyi kazanan firmaya 210 günlük süre verilecek. Henüz proje hakkında örnek herhangi bir görsel bulunmuyor. İhaleye teklif verecek şirketler santral hakkında detaylı teknik dokümanlar hazırlayarak teklif yapacak.

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Ankara'ya yüzer güneş enerjisi santrali kuruluyor