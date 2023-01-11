2022 yılında Türkiye’de en çok satan elektrikli ve hibrit otomobiller belli oldu

Tam Boyutta Gör Günümüzde otomotiv sektörü, hızla hibrit ve elektrikli modellere doğru kayıyor. Peki geride bıraktığımız 2021 yılında Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobil modeli hangisi oldu? Bugün Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD), 2022 yılında Türkiye’de en çok satan hibrit ve elektrikli otomobil modellerini açıkladı.

Türkiye’de en çok satılan elektrikli ve hibrit araçlar belli oldu

TEHAB tarafından hazırlanan pazar analizine göre, 2022 yılında Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobil modeli, toplam 1.502 adet satışla BMW iX oldu. Ayrıca otomotiv devi, elektrik otomobil pazarında yer alan markalar ve çok satılan model sıralamasında da birinci sırada yer almayı başardı. Hafif ticari segmentin lideri ise, 10 adet satışla Ford eTransit oldu.

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2022 yılında dört marka dışında bin adet satışın üzerine çıkabilen olmadı. Bu bağlamda BMW, 2193 adet otomobil satışıyla lider olurken, Alman üreticiyi sırasıyla Mercedes Benz (1559 adet), Renault (1155 adet), Skywell (1150 adet) takip ediyor. Listenin beşinci ve altıncı sırasında ise 352 satışla DSFK, 285 satışla Hyundai kendine yer buldu.

Tam Boyutta Gör 2022 yılı toplam elektrikli araç satışlarında Türkiye, 2021 yılında gerçekleştirilen 2849 adet satışa kıyasla büyük bir ilerleme kaydetti.Toplam satışlar bir önceki yıla kıyasla yüzde 188’lik artışla 8.210 adete ulaştı.

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Hibrit araçların galibi Toyota Corolla

Hibrid otomobil pazarında ise Toyota üst sıradaki yerini korudu. Buna ek olarak bir önceki yıl kaydedilen 17.337 adetlik satışa kıyasla, 2022 yılında Türkiye'de 19.126 adet hibrid otomobil satışı gerçekleştirildi. Paylaşılan listede Toyota'yı takip eden isimler 2291 satışla Honda, 2060 satışla Fiat oldu. Segmentin lideri ise 9570 adet satışla Toyota Corolla.

2022 yılında Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller Marka Adet BMW iX 1502 Renault Zoe 1155 Skywell ET5 1150 Mercedes Benz EQE 704 Mercedes Benz EQS 528 Volvo XC40 417 BMW iX3 408 DFSK SERES 3 352 Hyundari KONA 231 Porsche TAYCAN 182

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