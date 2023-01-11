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    2022 yılında Türkiye’de en çok satan elektrikli ve hibrit otomobiller belli oldu

    Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) 2022 yılında Türkiye'de en çok satan markaları açıkladı. Peki Türkiye'de en çok satış yapan markalar ve modeller neler oldu? Detaylar haberimizde:
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    2022 yılında Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör
    Günümüzde otomotiv sektörü, hızla hibrit ve elektrikli modellere doğru kayıyor. Peki geride bıraktığımız 2021 yılında Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobil modeli hangisi oldu? Bugün Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD), 2022 yılında Türkiye’de en çok satan hibrit ve elektrikli otomobil modellerini açıkladı.

    Türkiye’de en çok satılan elektrikli ve hibrit araçlar belli oldu 

    TEHAB tarafından hazırlanan pazar analizine göre, 2022 yılında Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobil modeli, toplam 1.502 adet satışla BMW iX oldu. Ayrıca otomotiv devi, elektrik otomobil pazarında yer alan markalar ve çok satılan model sıralamasında da birinci sırada yer almayı başardı. Hafif ticari segmentin lideri ise, 10 adet satışla Ford eTransit oldu.

    2022 yılında Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör

    2022 yılında dört marka dışında bin adet satışın üzerine çıkabilen olmadı. Bu bağlamda BMW, 2193 adet otomobil satışıyla lider olurken, Alman üreticiyi sırasıyla Mercedes Benz (1559 adet), Renault (1155 adet), Skywell (1150 adet) takip ediyor. Listenin beşinci ve altıncı sırasında ise 352 satışla DSFK, 285 satışla Hyundai kendine yer buldu. 

    2022 yılında Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör
    2022 yılı toplam elektrikli araç satışlarında Türkiye, 2021 yılında gerçekleştirilen 2849 adet satışa kıyasla büyük bir ilerleme kaydetti.Toplam satışlar bir önceki yıla kıyasla yüzde 188’lik artışla 8.210 adete ulaştı.

    Hibrit araçların galibi Toyota Corolla

    Hibrid otomobil pazarında ise Toyota üst sıradaki yerini korudu. Buna ek olarak bir önceki yıl kaydedilen 17.337 adetlik satışa kıyasla, 2022 yılında Türkiye'de 19.126 adet hibrid otomobil satışı gerçekleştirildi. Paylaşılan listede Toyota'yı takip eden isimler 2291 satışla Honda, 2060 satışla Fiat oldu. Segmentin lideri ise 9570 adet satışla Toyota Corolla.

    2022 yılında Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller
    Marka Adet
    BMW iX 1502
    Renault Zoe 1155
    Skywell ET5 1150
    Mercedes Benz EQE 704
    Mercedes Benz EQS 528
    Volvo XC40 417
    BMW iX3 408
    DFSK SERES 3 352
    Hyundari KONA 231
    Porsche TAYCAN 182
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    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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