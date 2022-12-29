2023'te Apple CarPlay'e gelmesi beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Apple, yazın gerçekleştirdiği WWDC 2022 etkinliğinde yeni nesil CarPlay’i göstermişti. Klima sistemi, FM radyo gibi araç işlevleriyle daha derin entegrasyon, gösterge panelinde çoklu ekran, kişiselleştirme seçenekleri ve fazlasını sunan yeni nesil Apple CarPlay, 2023 sonunda belli otomobillerde deneyimlenecek. İşte 2023’te CarPlay’e gelmesi beklenen yeni özellikler:

Çoklu ekran, araç modeline özel düzen

Tam Boyutta Gör Apple CarPlay’in yeni sürümü, araçtaki tüm ekranlarda görünecek ve bilgi-eğlence sistemi, gösterge paneli, ön paneldeki tüm ekranlar birbiriyle uyumlu olacak. CarPlay’in ekran şekilleri ve düzenlerini her yeni araç modeline özel olarak uyarlanacak.

Yeni CarPlay, aracın hız göstergesi, takometre, kilometre sayacı, yakıt göstergesi, motor sıcaklık göstergesi, yağ basıncı göstergesi ve fazlasını içeren gösterge paneliyle entegrasyon sağlayacak. Sürücü, markaya özgü seçenekler dahil çeşitli gösterge grubu tasarımları ve düzenleri arasından seçim yapabilecek.

Klima kontrolü

Aracın klima kontrollerine CarPlay’den erişilebilecek. Yani, klima veya ısı sıcaklığı, fan hızı, ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon ve diğer seçenekler doğrudan CarPlay üzerinden ayarlanabilecek.

Araç takımları

Tam Boyutta Gör Widget’lar, yeni CarPlay deneyiminin önemli bir parçası olacak. Araç takımları, yolculuk süresi, yakıt ekonomisi, kat edilen mesafe, takvim etkinlikleri, hava durumu, arama, HomeKit özellikli garaj kapısının kapalı mı açık mı olduğu ve diğer bilgileri tek bakışta sunacak. Gösterge paneli içindeki pencere öğelerine de müdahale edilebilecek.

FM radyo uygulaması

CarPlay’in yeni versiyonu, radyo dinlemeyi sevenler için ayrı uygulama ile gelecek. İstasyonları değiştirme gibi FM radyoyu kolayca kontrol etmenizi sağlayan tamamen yeni bir radyo uygulaması dahil edilecek.

2023 sonunda duyurulacak

Apple, yeni nesil CarPlay’i destekleyecek ilk araç modellerini 2023 sonunda duyuracak. Şu anda 600’ün üzerinde model CarPlay ile uyumlu. CarPlay destekleyen araba modellerine Apple’ın sayfasından bakabilirsiniz.

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Apple CarPlay 2023 yenilikleri, yeni özellikler