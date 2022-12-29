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    2023'te Apple CarPlay'e gelmesi beklenen özellikler

    Apple, WWDC 2022 etkinliğinde yeni nesil CarPlay'i hızlıca gösterdi. 2023 sonu gibi araçlara dahil edilecek yeni nesil Apple CarPlay'in birçok yenilikle gelmesi bekleniyor.
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    apple carplay 2023 yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple, yazın gerçekleştirdiği WWDC 2022 etkinliğinde yeni nesil CarPlay’i göstermişti. Klima sistemi, FM radyo gibi araç işlevleriyle daha derin entegrasyon, gösterge panelinde çoklu ekran, kişiselleştirme seçenekleri ve fazlasını sunan yeni nesil Apple CarPlay, 2023 sonunda belli otomobillerde deneyimlenecek. İşte 2023’te CarPlay’e gelmesi beklenen yeni özellikler:

    Çoklu ekran, araç modeline özel düzen

    yeni nesil carplay ekran Tam Boyutta Gör
    Apple CarPlay’in yeni sürümü, araçtaki tüm ekranlarda görünecek ve bilgi-eğlence sistemi, gösterge paneli, ön paneldeki tüm ekranlar birbiriyle uyumlu olacak. CarPlay’in ekran şekilleri ve düzenlerini her yeni araç modeline özel olarak uyarlanacak.

    Yeni CarPlay, aracın hız göstergesi, takometre, kilometre sayacı, yakıt göstergesi, motor sıcaklık göstergesi, yağ basıncı göstergesi ve fazlasını içeren gösterge paneliyle entegrasyon sağlayacak. Sürücü, markaya özgü seçenekler dahil çeşitli gösterge grubu tasarımları ve düzenleri arasından seçim yapabilecek.

    Klima kontrolü

    Aracın klima kontrollerine CarPlay’den erişilebilecek. Yani, klima veya ısı sıcaklığı, fan hızı, ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon ve diğer seçenekler doğrudan CarPlay üzerinden ayarlanabilecek.

    Araç takımları

    yeni nesil carplay widget Tam Boyutta Gör
    Widget’lar, yeni CarPlay deneyiminin önemli bir parçası olacak. Araç takımları, yolculuk süresi, yakıt ekonomisi, kat edilen mesafe, takvim etkinlikleri, hava durumu, arama, HomeKit özellikli garaj kapısının kapalı mı açık mı olduğu ve diğer bilgileri tek bakışta sunacak. Gösterge paneli içindeki pencere öğelerine de müdahale edilebilecek.

    FM radyo uygulaması

    CarPlay’in yeni versiyonu, radyo dinlemeyi sevenler için ayrı uygulama ile gelecek. İstasyonları değiştirme gibi FM radyoyu kolayca kontrol etmenizi sağlayan tamamen yeni bir radyo uygulaması dahil edilecek.

    2023 sonunda duyurulacak

    Apple, yeni nesil CarPlay’i destekleyecek ilk araç modellerini 2023 sonunda duyuracak. Şu anda 600’ün üzerinde model CarPlay ile uyumlu. CarPlay destekleyen araba modellerine Apple’ın sayfasından bakabilirsiniz.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 2 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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