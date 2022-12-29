2023'te Apple CarPlay'e gelmesi beklenen özellikler

- Çoklu ekran, araç modeline özel düzen
- Klima kontrolü
- Araç takımları
- FM radyo uygulaması
- 2023 sonunda duyurulacak
- Yorumlar
Çoklu ekran, araç modeline özel düzen
Yeni CarPlay, aracın hız göstergesi, takometre, kilometre sayacı, yakıt göstergesi, motor sıcaklık göstergesi, yağ basıncı göstergesi ve fazlasını içeren gösterge paneliyle entegrasyon sağlayacak. Sürücü, markaya özgü seçenekler dahil çeşitli gösterge grubu tasarımları ve düzenleri arasından seçim yapabilecek.
Klima kontrolü
Aracın klima kontrollerine CarPlay’den erişilebilecek. Yani, klima veya ısı sıcaklığı, fan hızı, ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon ve diğer seçenekler doğrudan CarPlay üzerinden ayarlanabilecek.
Araç takımları
FM radyo uygulaması
CarPlay’in yeni versiyonu, radyo dinlemeyi sevenler için ayrı uygulama ile gelecek. İstasyonları değiştirme gibi FM radyoyu kolayca kontrol etmenizi sağlayan tamamen yeni bir radyo uygulaması dahil edilecek.
2023 sonunda duyurulacak
Apple, yeni nesil CarPlay’i destekleyecek ilk araç modellerini 2023 sonunda duyuracak. Şu anda 600’ün üzerinde model CarPlay ile uyumlu. CarPlay destekleyen araba modellerine Apple’ın sayfasından bakabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d