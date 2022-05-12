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    682 beygirlik Cadillac Escalade-V tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Cadillac'ın şimdiye kadarki en güçlü seri üretim modeli olarak anılan Escalade-V, modele özel V modunun yanı sıra fazladan güç ile başa çıkmak üzere güncellenen süspansiyon ve fren sistemine sahip.
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    2023 Cadillac Escalade-V tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Cadillac, popüler lüks SUV modeli Escalade'in performanslı versiyonunu tanıttı. Escalade-V adı verilen model, güçlü V8 ünitenin yanı sıra süspansiyon güncellemeleri ve daha büyük frenler gibi değişikliklere de ev sahipliği yapıyor.

    Escalade-V özellikleriyle neler sunuyor?

    Üç sıra koltuklu lüks SUV'un kalbinde 6.2 litre V8 ünite yatıyor. CT5-V Blackwing isimli sedan modelde de kullanılan güçlü motor, daha büyük süpercharger desteğiyle 682 beygir güç ve 885 Nm tork üretiyor. Üretilen güç 10 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla dört tekerleğe birden iletiliyor. Kuru ağırlığı ESV versiyonda 2906 kg'a kadar ulaşan aracın 0-96 km/s (60mph) zamanı 4.4 saniye, çeyrek mil zamanı da 12.74 saniye olarak açıklandı.

    Cadillac, şanzımanı Escalade-V'nin performanslı doğasına uygun biçimde kalibre etmekle kalmayıp güç dağılımını da modele göre ayarlamış. Normal sürüşte güç maksimum çekiş için ön ve arka akslara eşit biçimde dağılıyor. Öte yandan gerekli durumlarda gücün yüzde 67'si arka aksa yönlendirilebiliyor.

    Güçlü motorun sesini kulaklara aktaran dört çıkışa sahip aktif egzoz sisteminin de görev yaptığı Cadillac Escalade-V'de altı pistonlu Brembo ön frenler bulunuyor. Süspansiyon sistemi de hem donanım hem de yazılım tarafında güncellenen model, standart olarak sunulan havalı süspansiyon ve Manyetik Sürüş Kontrolü 4.0 sayesinde daha sert arka yaylara sahip.

    2023 Cadillac Escalade-V tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Escalade-V'de bu modele özel V-Mode da bulunuyor. Sürüş dinamiklerinin ayarlanmasına imkan veren bu mod sayesinde süspansiyon, motor sesi, direksiyon tepkisi ve fren pedalı hissiyatı gibi alanlarda Tour ve Sport olmak üzere iki farklı ayar mevcut. Çekiş sistemi ve motor performansı söz konusu olduğunda Kar/Buz modu da bunlara dahil oluyor. Bunlara ek olarak performanslı SUV'da Launch Control (kalkış kontrolü) fonksiyonu da mevcut.

    Cadillac Escalade-V'nin teknolojik özellikleri arasında şunlar dikkat çekiyor:

    • 38 inç kavisli OLED panel - 4K TV'lerin iki katı piksel yoğunluğu
    • 16.9 inç navigasyon destekli multimedya - doğal ses algılama - kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay
    • 14.2 inç merkez gösterge ekranı - artırılmış gerçeklik fonksiyonu
    • 36 hoparlörlü 3D Surround AKG Studio Reference ses sistemi
    • Eller serbest sürüş yardımcı teknolojisi Super Cruise

    2023 Cadillac Escalade-V bu yaz ABD'de satışa sunulacak. Başlangıç fiyatı da 149.900 dolar olarak belirlenmiş.

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