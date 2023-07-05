2023'de araç sahiplerinden ek MTV alınması gündemde! MTV bu yıl iki katına çıkıyor

Tam Boyutta Gör Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış durdurulamazken şimdi de milyonlarca araç sahibinin her yıl iki taksit olarak ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile ilgili yeni bir haber gündemde.

Buna göre, Meclis'e sunulan yeni bir torba teklif içerisinde memurların zam oranlarının yanı sıra bazı vergilere ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Deprem felaketinin gerekçe gösterildiği düzenleme kapsamında, 2023 yılında tek sefere mahsus olmak üzere araç sahiplerinden ek MTV alınacak. Böylece bu yıl ödenen MTV iki katına çıkmış olacak.

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Yeni düzenleme, mevcut trafiğe kayıtlı araçların yanı sıra 2023 yılına kadar yeni tescil edilecek araçları da kapsayacak. Günümüzde bazı yeni elektrikli otomobillerin yıllık MTV ödemeleri 20 bin liraları buluyor. Ek ödeme alınması halinde 40-50 bin TL bandında MTV ödemesinden bahsediyor olacağız.

MTV'de Ocak ve Temmuz olmak üzere iki taksit dönemi bulunuyor. Yasa teklifi meclisten geçerse, ilk taksiti Ocak'ta ödeyenler, ödedikleri taksit tutarı kadar ek vergiyi de kanunun yayımlandığı ayın sonuna kadar ödeyebilecek. İkinci taksit ise Kasım ayı sonuna kadar ödenebilecek. Kanunun yayımlanmasından sonra trafiğe çıkacak araçların sahipleri ise, ek MTV tutarını araçların MTV ödemelerinin normal dönemi ile birlikte peşin olarak ödeyecek.

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2023'de araç sahiplerinden ek MTV alınması gündemde!