Togg'a ilk zam geldi! İşte güncel Togg T10X fiyat listesi

Togg T10X'in güncel fiyatlarına baktığımızda zam oranının yaklaşık yüzde 27 olduğunu görmekteyiz. Satışa sunulduğu andan itibaren giriş seviyesi olarak fiyatı 953 bin TL olan V1 RWD Standart Menzil seçeneği artık 1.207.000 TL satış fiyatına sahip. Togg T10X zamlı fiyatlar şöyle:
|Versiyon
|Önceki Fiyat
|Yeni Fiyat
|V1 RWD Standart Menzil
|953.000 TL
|1.207.000 TL
|V2 RWD Standart Menzil
|1.055.000 TL
|1.307.000 TL
|V2 RWD Uzun Menzil
|1.215.000 TL
|1.537.000 TL
Togg'dan tüketicilere yönelik yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Son dönemde küresel boyutta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmelerin ülkemizde yerli üreticileri de etkilemeye başlaması nedeniyle biz de fiyatlarımızı düzenlemek durumunda kaldık. Yeni fiyat listesi 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak ve kendilerine bildirilmiş olan öngörü teslim tarihi en geç Temmuz ve sonrası olan tüm kullanıcılarımızı etkileyecektir."
Togg'un giriş seviyesindeki V1 RWD standart menzil versiyonu 160 kW güç ve 350 Nm tork sunan bir elektrik motoruna sahip. Otomobilin 52,4 kWsa'lik bataryasıyla 314 km'ye varan sürüş menzili sunuluyor. V2 RWD uzun menzil seçeneğinde ise 88,5 kWsa kapasiteye sahip daha büyük batarya ile 523 km'ye kadar sürüş menzili vadediliyor.Kaynakça https://twitter.com/wykle_/status/1676497335554039809 https://www.togg.com.tr/order Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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