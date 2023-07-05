Togg'a ilk zam geldi! İşte güncel Togg T10X fiyat listesi

Tam Boyutta Gör Türkiye'deki sıfır otomobil fiyatları döviz kurundaki sert yükseliş ve maliyet artışlarının etkisiyle hızlı bir şekilde artıyor. Bu duruma Togg da direnemedi ve temmuz ayı itibarıyla Togg T10X fiyatlarına ilk zam geldi. İşte Togg T10X güncel fiyat listesi:

Togg T10X'in güncel fiyatlarına baktığımızda zam oranının yaklaşık yüzde 27 olduğunu görmekteyiz. Satışa sunulduğu andan itibaren giriş seviyesi olarak fiyatı 953 bin TL olan V1 RWD Standart Menzil seçeneği artık 1.207.000 TL satış fiyatına sahip. Togg T10X zamlı fiyatlar şöyle:

Togg T10X fiyat listesi 💸 (Temmuz 2023) Versiyon Önceki Fiyat Yeni Fiyat V1 RWD Standart Menzil 953.000 TL 1.207.000 TL V2 RWD Standart Menzil 1.055.000 TL 1.307.000 TL V2 RWD Uzun Menzil 1.215.000 TL 1.537.000 TL

Togg'dan tüketicilere yönelik yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son dönemde küresel boyutta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmelerin ülkemizde yerli üreticileri de etkilemeye başlaması nedeniyle biz de fiyatlarımızı düzenlemek durumunda kaldık. Yeni fiyat listesi 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak ve kendilerine bildirilmiş olan öngörü teslim tarihi en geç Temmuz ve sonrası olan tüm kullanıcılarımızı etkileyecektir."

Tam Boyutta Gör Togg'un açıklamasında ayrıca opsiyon olarak sunulan özelliklerin fiyatları da yer alıyor. Buna göre, V1 lansman özel paketi 20 bin TL, V2 lansman özel paketi 30 bin TL, panoramik cam tavan 25 bin TL ve Meridian Premium Ses Sistemi de 25 bin TL fiyatla karşımıza çıkıyor.

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Togg'un giriş seviyesindeki V1 RWD standart menzil versiyonu 160 kW güç ve 350 Nm tork sunan bir elektrik motoruna sahip. Otomobilin 52,4 kWsa'lik bataryasıyla 314 km'ye varan sürüş menzili sunuluyor. V2 RWD uzun menzil seçeneğinde ise 88,5 kWsa kapasiteye sahip daha büyük batarya ile 523 km'ye kadar sürüş menzili vadediliyor.

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Togg'a ilk zam geldi! İşte güncel Togg T10X fiyat listesi