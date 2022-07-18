700 beygirlik Ford F-150 Raptor R tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Üçüncü nesil F-150 Raptor'u geçtiğimiz yıl piyasaya süren Ford, V8 motoru daha sonra tanıtacağı F-150 Raptor R'a ayırdığını duyurmuştu. İşte o canavar bugün 700 hp güç üreten motoruyla resmi olarak karşımıza çıktı.

Yeni Ford F-150 Raptor R, tam da beklendiği gibi kalbinde Mustang Shelby GT500'ün 5.2 litre süper şarjlı V8 motorunu barındırıyor. Ancak motor üzerinde yapılan güncellemeler ile azami güç 700 hp'ye (-60 hp) düşerken azami tork da 868 Nm'ye (+21 Nm) çıkarılmış.

Azami güç tarafındaki düşüş, motorun güç bandını arazi kullanımı için optimize etmek üzere tasarlanmış yeni bir süper şarj kasnağının kullanılması nedeniyle yaşanmış. Ayrıca düşük ve orta devirlerde tork aktarımı da yükseltilerek sürücülerin F-150 Raptor R'ı çoğunlukla kullandığı ortalama hızlardaki performansın artırılması amaçlanmış. Aracın azami tork değerine 4250 dev/dak'dan itibaren ulaşabildiği de verilen bilgiler arasında.

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F-150 Raptor R'da beş bağlantılı arka süspansiyon kullanılmış. Söz konusu kurulumda, engebeli arazide aks konumunu daha iyi korumak için ekstra uzun kollara yer verilmiş. Bir Panhard çubuğu ve 24 inçlik yaylar da denge için optimize edilmiş. FOX Live Valve amortisörler de hem asfaltta hem de arazide sürüş kalitesini ve yalpa kontrolünü dengelemek üzere ayarlanmış.

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Verilen bilgiye göre F-150 Raptor R'ın amortisörleri elektronik olarak kontrol ediliyor ve arazi koşullarını izleyerek buna göre ayarlama yapmak üzere yükseklik sensörleri kullanıyor. Buna ek olarak yüksek performanslı pickup'ın 330 mm ön ve 358 mm arka süspansiyon hareketine sahip olduğu ifade ediliyor. Fabrikadan 37 inç lastiklerle çıkan Raptor R'ın 333 mm yerden yüksekliğe sahip olduğunu da belirtelim.

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Modele özel ayarlanmış 10 ileri SelectShift şanzıman, yine özel olarak ayarlanmış tork konvertörü, daha büyük bir tahrik mili, dökme paslanmaz çelik egzoz manifoldu gibi özelliklerin yanı sıra özel yağ soğutucu ve filtresi, yüzde 66 artırılan hava giriş hacmi gibi motor ömrünü uzatmaya yönelik güncellemelerle gelen araçta Normal, Sessiz, Spor ve Baja gibi sürüş modları da sunuluyor.

Ford'un Dearborn'daki fabrikasında üretilecek aracın başlangıç fiyatı yaklaşık 110 bin dolar olacak.

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2023 Ford F-150 Raptor R tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri